Ke Personajes reprograma concierto en Lima en medio de polémica de Emanuel Noir: ¿cuándo y dónde será el show?

Ke Personajes ya no se presentará en el Estadio San Marcos. Instagram/@kepersonajes

Ke Personajes está en el ojo de la tormenta por la pelea callejera que protagonizó Emanuel Noir, quien terminó siendo detenido el sábado por la noche en Concepción del Uruguay. En medio de la polémica, la agrupación argentina informó, mediante un comunicado publicado por la empresa Nk Producciones, que su concierto en Lima ha sido reprogramado.

Hace semanas, Ke Personaje indicó en sus redes sociales que su show, pactado para el sábado 2 de diciembre en el Estadio San Marcos, había sido postergado “en cumplimiento y protección de todos los asistentes debido al estado de emergencia decretado por el gobierno peruano para todos los distritos limeños, incluso Cercado de Lima”.

Ahora, Nk Producciones detalló a los fanáticos que el concierto de Ke Personajes en Lima ya tiene nueva fecha y lugar.

“El concierto de Ke Personajes, que inicialmente fue programado para el día 2 de diciembre de 2023, tiene nueva fecha. Este ha sido reprogramado para el día 2 de febrero del 2024, ahora en las instalaciones del Círculo Militar Salaverry. En esta nueva fecha, además, contaremos con nuevos grupos invitados como: Bm, Antho Mattei y Mauricio Mesones”, se lee en la misiva.

Ke Personaje reprograma concierto en Lima.

“Nk Producciones, dando la facilidad a las personas que adquirieron sus entradas para el concierto inicial, se indica que estas serán válidas para esta nueva fecha, en la plataforma de Teleticket por donde estaremos indicando si existieran algunas reubicaciones o cualquier otra información importante”, añadieron.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Aquellos que aún no cuenten con entradas para el concierto de Ke Personajes en Lima, la página oficial de Teleticket pondrá a la venta un grupo importante de tickets este martes 19 de diciembre.

Ke Personajes llega a Lima en febrero de 2024.

Precios de las entradas para Ke Personajes en Lima

La plataforma Teleticket ha anunciado que estos son los precios de las entradas para el espectáculo musical de Ke Personajes en Lima. Se desconoce si este variará a raíz del cambio de local.

Box completo (10 personas): S/4.999

Box individual(precio por persona): S/499

Platinum; S/319

VIP: S/209

Occidente / Oriente: S/229

Tribuna Apdayc: S/99

* Precios incluyen comisión de la ticketera.

Precios para el concierto de Ke Personajes en San Marcos. Teleticket

¿Qué pasó con Emanuel Noir?

Emanuel Noir, vocalista de la banda Ke Personajes, fue arrestado tras verse envuelto en una pelea callejera en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El incidente sucedió en la Av. Paysandú, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, según reportaron fuentes policiales.

El altercado se desencadenó cuando Emanuel Noir descendió de su vehículo portando una manopla para enfrentarse a otro hombre. La situación rápidamente escaló a violencia física, con un intercambio de golpes entre ambas partes. El líder de Ke Personajes quedó tendido en el suelo tras recibir un golpe que lo dejó inconsciente. A pesar de sus intentos por reincorporarse, Noir parecía incapaz de recuperarse físicamente.

El cantante de Ke Personajes fue detenido tras una pelea en la vía pública

Según el medio local La Pírámide, la Policía llegó al lugar para evitar que la pelea escalara a mayores. Un grupo de agentes arrestaron a Emanuel Noir, quien antes de ingresar al vehículo policial le gritó a la persona que lo filmaba: “Tómatela, muerto de hambre”.

Después del conflicto, Emmanuel subió un descargo en su cuenta verificada de Instagram @emanuelnoir dónde explicó su postura frente a los hechos. “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí ni a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco, mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, escribió el artista.