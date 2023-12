Sergio Peña confesó duro episodio con Ricardo Gareca tras dejarlo fuera de Rusia 2028: la escena y frases de enojo contra el DT

Sergio Peña, mediocampista de la selección peruana, recordó conversación con Ricardo Gareca previo al Mundial Rusia 2018

Sergio Peña vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera cinco años atrás, a puertas del Mundial Rusia 2018. La selección peruana había logrado su clasificación a esa competición después de más de tres décadas e, inicialmente, Ricardo Gareca le convocó para ser parte del equipo. Sin embargo, en una decisión de último momento, el ‘Tigre’ lo borró de la lista y, después de haber pasado algunos años, el volante confesó qué sentimiento tuvo en ese instante.

Como se recuerda, en aquella ocasión Paolo Guerrero recibió la aprobación del TAS para jugar la Copa del Mundo con la ‘bicolor’ y el entonces entrenador de la escuadra nacional sacrificó a Peña para que el ‘Depredador’ pueda entrar en la convocatoria.

Para el mediocampista que tenía 22 años en ese tiempo fue un golpe bastante duro, sobre todo porque fue inesperado. En el podcast LaLengua con Jesús Alzamora, el ahora jugador del Malmö FF de Suecia dio todos los detalles de cómo se dio este suceso.

“No sé si fue justo o no, pero me lo esperaba. Fue un baldazo de agua fría. No me veía de ninguna forma fuera de la lista. Fue un momento bastante duro. Sentía que no era yo quien iba salir y terminé siendo yo”, confesó.

Sergio Peña estuvo con la delegación peruana para Rusia 2018, pero finalmente fue borrado de la lista. Crédito: Instagram

Ricardo Gareca le tuvo que comunicar personalmente esta decisión y Peña aceptó, pero no pudo evitar sentirse enfadado con el ‘Tigre’, no queriendo escuchar las razones de su desconvocatoria y pidiéndole que lo deje solo en su habitación mientras digiere la noticia.

“De todo este momento lo que más valoré fue que fue él quien me lo dijo. No lo hizo en un lugar público, tampoco en una charla grupal. Fue a mi habitación, tocó la puerta, se sentó y me lo comunicó”, contó.

“Apenas entró, le dije ‘ya sé a lo que has venido’. Me dijo ‘mira, no cuento contigo por tal y tal motivo’. Yo le respondí que no me de más explicaciones, ‘simplemente no cuentas conmigo y listo. Me preguntó si estaba enfadado y le dije ‘lo único que quiero ahora es que me dejes solo y te vayas’. A partir de ahí no lo vi más hasta que me volvió a convocar”, añadió.

A pesar de la molestia, en Sergio Peña no quedó ningún rencor. Tres meses después del Mundial, Gareca le volvió a dar el llamado y el volante, con la confianza del ‘Tigre’ se convirtió en una de las figuras de la selección en el siguiente proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

Sergio Peña debutó en la selección peruana bajo el mando de Ricardo Gareca. Crédito: Instagram

La comparación de Juan Reynoso y Ricardo Gareca

Sergio Peña se ha mantenido como indiscutible en las convocatorias de la selección, incluso con Juan Máximo Reynoso en el banquillo. El ‘Cabezón’ le ha mantenido dentro del grupo, pero después de resultados adversos en el arranque de las Eliminatorias 2026, fue relevado del cargo. En medio de ello, surgieron comparaciones con Ricardo Gareca, que el volante del Malmö no comparte.

“Reynoso es un entrenador bastante frontal y totalmente diferente con Ricardo. Lo que pasa es que se le compara con él y cada entrenador es diferente. No es que Juan sea el problema, nosotros los jugadores también tenemos responsabilidad”, apuntó el mediocampista.

“Lo que la gente quiere es que se repita lo que hizo Gareca, pero no todo el mundo o todo entrenador lo va a lograr. Juan vino a una selección que clasificó un Mundial después de 36 años y se quedó en el repechaje en la otra; o sea, a pesar de que tiene muchísima experiencia, para cualquier entrenador que venga va a ser complicado porque la valla está bien alta”, agregó.