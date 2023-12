Luciana Fuster se despide de Tailandia, emocionada por volver a Perú: “finalmente, me voy a casa”

Luciana Fuster regresa Perú este 18 de diciembre. | @lucianafusterg

Luciana Fuster cierra el año de la mejor manera. La modelo peruana de 24 años, retorna a Lima para reunirse con su pareja, el también modelo Patricio Parodi, después de ganar el título de Miss Grand International 2023 y haber pasado dos meses separados debido a sus compromisos profesionales. El encuentro en la capital peruana marca un final de año significativo para la pareja que mantiene una relación a distancia.

En preparativos para su regreso, Fuster empaquetó sus efectos personales y se despidió emotivamente de sus colegas y amigas que formaron parte del Top 10 en el concurso de belleza Miss Grand. En una de sus historias de Instagram, la reina de belleza se expresó con afecto hacia sus compañeras: “I love you to the moon and back sisters” (Las quiero hasta la luna y de regreso, hermanas). “Best Top 10 ever” (El mejor top 10 de todos los tiempos), escribió en sus historias de Instagram, compartiendo un video de su último abrazo con las reinas de belleza.

Tailandeses se despiden de Luciana Fuster

Luciana Fuster fue despedida por un grupo de seguidores tailandeses en el aeropuerto de Tailandia momentos antes de su partida hacia Perú. La modelo y exintegrante del programa de televisión ‘Esto Es Guerra’, tras ocho semanas de actividad como Miss Grand International 2023, atrajo la atención de fans que solicitaron fotografías y autógrafos.

A través de las redes sociales, Fuster compartió los mensajes de sus seguidores: “Nos vemos pronto reina, que tengas buen viaje (…) Nos vemos el próximo año, te vamos a extrañar mucho”. En un video, Luciana Fuster expresó su emoción al estar a punto de embarcar en el vuelo de regreso a su país natal:

“Les cuento que ahora sí, oficialmente, estoy a punto de abordar, estoy yendo a la sala del embarque, en el aeropuerto con todas mis cosas, porque ya me voy para casa finalmente, Perú nos vemos, este lunes 18 a las 7 de la noche, estoy demasiado emocionada”.

Durante su estancia en Tailandia, la peruana llevó a cabo diversas actividades como parte de su rol en el Miss Grand International, evento que reúne a representantes de belleza de todo el mundo. El adiós de la reina de belleza fue capturado en un conmovedor momento cuando Luciana Fuster llegó a la puerta de embarque y se despidió de los presentes.

La última imagen que la Miss Peruana compartió en Instagram fue una fotografía suya sentada en el avión, disfrutando de música y reposando tras el intenso trabajo que implicó su participación en la competencia internacional. “One step closer” (un paso más cerca), añadió en sus historias.

Su retorno a Perú está previsto para el lunes 18, demostrando su agradecimiento y entusiasmo por volver a casa. Recordemos que después de las fiestas de fin de año, la reina de belleza volverá a Asia donde vivirá dos años.

¿Por qué no usa el anillo que le dio Patricio Parodi?

La modelo Luciana Fuster acaparó la atención en una transmisión en vivo mediante TikTok, al mostrar su colección de anillos. Uno de ellos, que posee una amatista, le fue obsequiado por su pareja, Patricio Parodi, durante las pasadas fiestas navideñas. Sin embargo, reveló que no lo lleva consigo en su día a día para evitar perderlo, una situación que ya ha experimentado con otras piezas de joyería valiosas.

En detalle, Fuster explicó la historia detrás de cada anillo. Entre ellos, uno con su nombre, otro en señal de amistad con Carol Reali, además de uno vinculado a su signo zodiacal y otro con la forma de un corazón. Lamentó haber perdido otros regalos de valor en el pasado, confesando ser “doña pierde regalos de oro”. La Miss Grand International 2023 también compartió que reservó el uso del anillo de Patricio Parodi, así como uno que le dio su madre, para la final del certamen internacional, donde resultó ganadora, convirtiéndose estos en su talismán de la suerte durante la competencia.

Fuster expresó que toma precauciones especiales con las joyas que le regalan, tras haber perdido regalos previos como cadenas y pulseras. Incluso mencionó que una pulsera tuvo que ser replicada hasta cuatro veces debido a sucesivas pérdidas. Asimismo, recordó un accesorio perdido en el programa ‘Esto es Guerra’ en 2019. Esta serie de incidentes la han llevado a ser sumamente cuidadosa, especialmente estando en Tailandia, lugar donde actualmente reside.