Luciana Fuster y la curiosa razón por la que no usa el lujoso anillo que le entregó Patricio Parodi

Luciana Fuster explica por qué no usa el anillo que le entregó Patricio Parodi | TikTok

Durante su estadía en Tailandia, Luciana Fuster captó la atención de sus seguidores al lucir múltiples anillos en sus dedos. En una transmisión en vivo en TikTok, la modelo y reina de belleza reveló que uno de los aros fue un regalo de Patricio Parodi, su actual pareja. No obstante, admitió que no lo lleva puesto por una razón curiosa.

“Me encantan los anillos. Siempre me preguntan la explicación. Uno dice mi nombre, otro es un anillo de la amistad con Carol Reali, otro es de mi signo zodiacal, otro es un corazón, este me lo regalaron y se me perdió otro, que lo usaba juntos. Se me cayó y me quería morir, qué cólera. Y bueno, este es un anillo con mi año de nacimiento”, detalló Luciana Fuster mientras mostraba sus joyas.

Acto seguido, la actual Miss Grand International 2023 precisó ante la duda de los fans que Patricio Parodi sí le llegó a entregar un anillo como muestra de su amor. “Me regaló un anillo el año pasado por Navidad, es un anillo que tiene una amatista”, complementó la influencer.

Así fue el reencuentro de Luciana Fuster y Patricio Parodi luego de la final del Miss Grand International 2023| Instagram/@patoparodi18

¿Por qué no usa el anillo de Patricio Parodi?

Luciana Fuster explicó que no está usando el anillo que le entregó Patricio Parodi durante su estadía en Tailandia porque teme perder la lujosa joya y regresar al Perú sin ella. Sucede que en anteriores oportunidades, la modelo ya ha extraviado valiosos regalos que le hicieron sus seres queridos.

“Yo soy doña pierde regalos de oro, todo lo que me regalan de oro yo lo pierdo. Los que me hice no los pierdo, pero los que me regalan los pierdo, como cadenas y pulseras. Por ejemplo, esta pulsera me la hicieron cuatro veces porque la pierdo; y esta cadena me la dieron de bebé con un diamante dentro, también la perdí en ‘Esto es Guerra’, en el 2019″, indicó la modelo.

No obstante, Luciana Fuster dejó en claro al público que la única vez que usó el anillo del chico reality fue en la final del Miss Grand International 2023, certamen que ella ganó. “Para esa final usé el anillo que me dio mi mamá y la de ‘Pato’, solo esas. Fueron mi cábala”, sostuvo.

Patricio Parodi y Luciana Fuster se llevan viendo amorosamente desde 2021, pero oficializaron su fecha alrededor del 5 de enero de 2022. Instagram/@lucianafusterg

Luciana Fuster y Patricio Parodi se reunirán

Desde que Luciana Fuster ganó el Miss Grand International 2023, la modelo ha visto una vez a Patricio Parodi y por un corto tiempo. La pareja ha mantenido la comunicación a través mensajes y videollamadas, pero eso llegará a su fin pronto, pues la popular ‘Lu’ regresará a Perú para las fiestas navideñas.

“La reina ya tiene fecha de llegada. Luciana Fuster partirá el 17 de diciembre, luego de terminar con sus compromisos en Asia y llegará a Perú el 18 de diciembre a las 7 p.m.”, reveló Jessica Newton a través de sus historias de Instagram, provocando una ola de entusiasmo entre sus seguidores y los medios.

Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, debe vivir un año en Tailandia como parte de sus responsabilidades como reina | Instagram @lucianafusterg

Desde ya, Patricio Parodi ha aclarado que no está entre sus planes terminar su relación amorosa con Luciana Fuster, quien deberá regresar a Tailandia después de pasar Navidad con su pareja y familia.

“Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando. Muchos se meten a hablar simplemente para generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver. Yo estoy super tranquilo, feliz, la estoy apoyando en todo y así va a seguir siendo (...) Son 12 horas más, pero como yo soy más nocturno, es un poco cómodo. Cuando yo me voy a dormir, ella está almorzando, cuando yo estoy yendo al trabajo ella se está levantando. Tenemos buenos horarios para conversar”, afirmó para ‘América Espectáculos’.