Fiscal de la Nación remueve a Uriel Terán, quien pidió archivar caso de la hermana de Patricia Benavides

Uriel Terán es señalado haber saboteado colaboración de un narcotraficante para favorecer a Enma Benavides. Foto: composición Infobae

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, removió del cargo de fiscal supremo provisional a Uriel Terán Dianderas, quien fue nombrado por Patricia Benavides y que en febrero de este año pidió al Poder Judicial archivar el caso de la hermana de suspendida extitular del Ministerio Público, la jueza superior Enma Benavides.

“Dar por concluido el nombramiento del doctor Helder Uriel Terán Dianderas, como Fiscal Supremo Provisional Transitorio, y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, así como la vigencia de su nombramiento y designación, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N.ros 1634-2022-MP-FN y 1563-2023-MP-FN, de fechas 03 de agosto de 2022 y 28 de junio de 2023, respectivamente”, se lee en la resolución 3492-2023-MP-FN, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.

Resolución que remueve a Uriel Terán de la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción

En el referido dispositivo se precisa que la salida del cargo responde a la facultad de Villena Campana de “dirigir, orientar y reformular la política del Ministerio Público”.

En reemplazo de Terán Dianderas, el fiscal de la Nación nombró a Alcides Chinchay Castillo, quien trabajó junto a Bersabeth Revilla cuando esta última tenía a su cargo la investigación contra la hermana de Patricia Benavides por presuntamente recibir coimas de narcotraficantes a cambio de otorgarles libertad.

“Nombrar al doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, como Fiscal Supremo Provisional Transitorio, designándolo en el Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con retención de su cargo de carrera”, se lee en la resolución.

Chinchay Castillo dio que hablar esta semana ya que fue quien sustentó en audiencia el pedido de sobreseimiento que formuló Uriel Terán sobre el caso de la jueza superior Enma Benavides. Sin embargo, en todo momento expresó su disconformidad con el requerimiento y dejó en claro que él no participó en alguna diligencia de la investigación.

“Este no ha sido mi caso, no he hecho esta investigación", dijo Chinchay en audiencia | Justicia TV

“Este no ha sido mi caso, no he hecho esta investigación. Esta investigación ha corrido a cargo del doctor Quispe Suárez, que ha sido promovido a otra Fiscalía. Como dije al comenzar esta sesión, yo estoy aquí por indicación del doctor (Uriel) Terán Dianderas, que es el que ha firmado este requerimiento (para archivar el caso). Con esta precisión (queda claro que) no es exacto lo que se declaró en RPP hace unos meses que este ha sido mi caso y que yo siempre he tenido este caso. Yo no he participado en ninguna diligencia de esta investigación”, aseveró ante el juez supremo Juan Carlos Checkley y los abogados de los imputados.

En tanto, Terán —quien fue acusado por un narcotraficante de haber saboteado su colaboración eficaz— regresará a su plaza de origen de fiscal superior mixto de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná, en Arequipa.

Fiscal de la Nación toma medidas

Ante el debilitamiento institucional que ocasionó Patricia Benavides en su gestión como fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena anunció una serie de acciones para revertir todo ello. Estas medidas son:

Elaboración de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

Reincorporación de la fiscal suprema Delia Espinoza a la Junta de Fiscales Supremos

Fortalecimiento del Equipo Especial Cuellos Blancos

Conversión de las Fiscalías Supremas Transitorias en Fiscalías Supremas Permanentes, que ocuparán únicamente fiscales supremos titulares

Intervención de la Contraloría General de la República en el Ministerio Público

El nombramiento de fiscales superiores coordinadores de Fiscalías Especializadas y de Equipo Especiales priorizará criterios de antigüedad, rango jerárquico y especialidad