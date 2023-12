Sacerdote acusado de acoso sexual en Chiclayo reconoció delitos y número de víctimas se incrementa

Denuncian a padres por acoso sexual en Chiclayo

Un nuevo caso de abuso sexual infantil perpetrado por miembros de la Iglesia Católica sale a la luz. Hace unos días, una de las víctimas decidió hacer pública su denuncia y contó la violencia sexual que sufrieron durante su infancia. De acuerdo a lo revelado recientemente, serían siete ya las sobrevivientes que han compartido lo vivido y que, además, buscan justicia.

Todo ocurrió en la parroquia San José Obrero, ubicada en Chiclayo, Lambayeque, cuando las jóvenes eran parte del grupo Infancia Misionera. Los agresores fueron identificados como los sacerdotes Ricardo Yesquén Paiva y Eleuterio Vásquez Gonzáles, quienes ya no ejercen sus labores en dicha localidad.

Obispo de Chiclayo respalda a sacerdotes agresores

Dos sacerdotes de la diócesis de Chiclayo han sido acusados por tres jóvenes de tocamientos indebidos y acoso. - Crédito: Voces Feministas/Twitter

En uno de los eventos al que asistió, el obispo de Chiclayo, monseñor Guillermo Cornejo Monzón, fue consultado por los medios de comunicación por las consecuencias que enfrentarán los agresores luego de estas denuncias. Ante ello, precisó que Yesquén “se encuentra delicado de salud y no ejerce el ministerio”. “El otro sacerdote ha dejado de celebrar la eucaristía en una actitud de diálogo”, precisó para Clamores Reque.

Sin embargo, uno de los hombres de prensa argumentó que, días anteriores, Vásquez había sido visto oficiando una ceremonia en la iglesia San Ignacio, de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, región en la que se encuentra radicando desde hace un tiempo.

Las víctimas de violencia sexual requieren de atención integral por parte del Estado. - Crédito: Lenny Cáceres/CuartoOscuro

“Ya hemos conversado otra vez con él y él ahorita ya no está celebrando la misa. Yo le sugerí por esos días y ya hay una carta, incluso, pidiéndole que no celebre. Y, después de eso, yo estoy en diálogo con él para que no celebre en respeto a estas personas que están en dificultades”, acotó. En otro momento, afirmó que este había admitido los hechos por los que se le acusa; sin embargo, “está muy sereno y tranquilo”.

Otro de los aspectos que han sido duramente criticados de la respuesta del obispo fue la falta de un plazo determinado para concretar las pesquisas en torno a estos dos sacerdotes acusados de violencia sexual. “No hay tiempo, el tiempo todavía no porque estamos viendo y aclarando los términos. Estamos haciendo las investigaciones, todavía no hay un tiempo”, argumentó Cornejo.

Finalmente, dejó en claro que no se quitará el apoyo a los curas y que se está “actuando de la mejor manera”. “A nosotros nos preocupan las víctimas y también acompañamos al sacerdote. Somos pastores de todos”, concluyó.

Víctima pide que otras sobrevivientes se unan a su denuncia

Una de las víctimas, quien fue la primera en compartir su denuncia por abuso sexual en contra de los sacerdotes Ricardo Yesquén Paiva y Eleuterio Vásquez Gonzáles, hizo un pedido a otra de las sobrevivientes para que puedan unirse a esta causa a fin de que no haya más menores afectadas.

“Por cantidad puede ser menos difícil que se pueda hacer justicia. Si encontramos algún caso que está dentro del tiempo en el que no haya prescrito, se sumarían todos los casos. Por favor, si a ti te pasó, no estás sola y podemos ayudarnos. Podemos hacer justicia y evitar que le pase a más personas. Tú no tuviste culpa de nada y no es tarde para hablar”, pidió.

Canales de ayuda

El embarazo infantil supone una gran problemática en el Perú. - Crédito: EFE/PNG Tree

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. Puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular, recuerda que atiende las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Cuenta, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.