Ernesto Pimentel molesto con Andrés Hurtado: “Se portó mal conmigo y siempre desea mi muerte”

Ernesto Pimentel se molestó con Andrés Hurtado por haberle deseado la muerte. (Foto: Captura de IG)

Ernesto Pimentel se animó a hablar sobre su relación con Andrés Hurtado. El querido personaje que encarna a la ‘Chola Chabuca’ recordó que en el pasado fue bailarín del popular ‘Chibolín’; sin embargo, no tiene los mejores recuerdos, pues lo trató mal en diferentes ocasiones.

Te puede interesar: Wendy Guevara confiesa que se enamoró de Nicola Porcella: “Empecé a verle todo lo bueno”

En una entrevista con el podcast ‘Café con la Chévez’, del diario Trome, el actor cómico expresó su incomodidad con su colega, señalando que no le gusta la forma en que se refiere a la película biográfica que pronto estrenará en los cines.

“Voy a hablar de Andrés, me parece importante hablar de Chibolín. Yo trabajé con él, fui su bailarín, él siempre se portó muy mal conmigo y cada vez que puede dice que ojalá que me muera y eso ya no me parece gracioso, en serio”, comentó.

Te puede interesar: Renato Rossini defiende a su hijo luego que Magaly Medina lo despreciara: “Hay que investigar antes”

Además, Ernesto Pimentel contó que cuando se encuentra con Andrés Hurtado se olvida por completo de su personaje, por lo que pueden llevar una buena conversación. En cambio, cuando sale en televisión, su amigo se transforma por completo y dice palabras que deslinda de lo gracioso.

Ernesto Pimentel.

“Lo conozco a él de otra forma, pero cuando veo a esa persona ridícula o esa persona que no es lo que realmente es, me afecta, y si constantemente sale a decir que me muera, ya no es un chiste, no es gracioso, yo sé que el no sabe contar chistes, por eso habla tan mal de Guillermo Guille, se ha mantenido diciendo que no lo respeta, pero es alguien que nos dio la oportunidad y que se relacionó con cada persona de acuerdo a sus capacidades”, comentó.

Te puede interesar: Magaly le dice a Michelle Alexander que no se engañe con supuesto éxito de ‘Perdóname’: “Es tu fracaso”

En otro momento, el intérprete de la ‘Chola Chabuca’ mencionó que Andrés Hurtado tenía muchas limitaciones al momento de comunicarse, esto debido a que no tuvo una buena educación.

“La verdad que Andrés era un milagro en sí mismo porque era una persona incapaz de decir cuatro palabras juntas, con una educación escasa. Una persona que si bien la vida le da una oportunidad, debe recapacitar, porque una cosa es ayudar, que yo aplaudo, pero no se puede ayudar a costar de decir ‘la gente se está pudriendo’ o perjudicar eventos como la Teletón”, indicó.

Ernesto Pimentel. (Instagram)

En ese sentido, Ernesto Pimentel resaltó que siempre ha sido tranquilo, por lo que no entiende por qué ‘Chibolín’ cada vez que lo menciona le desea la muerte. Pese a que sabe que todo se trata de una broma, no está dispuesto a soportar que tenga que usar esas palabras para referirse a él.

“Yo siempre he sido tranquilo, no lo estoy ofendiendo, sigo pensando que es una persona, le tengo cariño, aprecio, pero no se puede estar aguantando que se refiera a mí en términos peyorativos o decir que me muera”, precisó.

“Se lo he dicho y me dice que es una broma porque la gente piensa que nos odiamos. No nos odiamos, le tengo cariño, me alegran sus Matín Fierro, son de fierro porque van a ser un peso para él. Celebro sus cosas chéveres pero no puede ir contra mí que nunca me referí a él en términos negativos, que considero bien que ayude, aunque sí me molesta que hable de Guillermo Guille. Le pido que no haga bromas de ese tipo, porque yo no opino del cuerpo y de la salud de otras personas”, finalizó.