La inesperada reacción de Óscar Ruggeri ante la posibilidad de que Ricardo Gareca sea técnico de Chile

El 'Cabezón' se refirió a la posibilidad de que el 'Tigre' sea el próximo entrenador del cuadro 'mapocho'. (Video: Mauricio y Michael)

No cabe duda de que Ricardo Gareca fue uno de los técnicos más exitosos que ha tenido la selección peruana. Y es que en los siete años que estuvo al mando, recuperó su esencia futbolística y la llevó a competir de igual a igual con los equipos de mayor jerarquía en el mundo. Sin embargo, desde su salida solo dirigió a Vélez Sarsfield y ha brindado conferencias a la espera de una nueva oportunidad. Justamente, Chile asomó con una vía para acogerlo, a lo que Óscar Ruggeri tuvo una inesperada reacción al ser consultado por esta posibilidad.

A través de una entrevista para el programa de YouTube, Sin Cassette, el periodista Mauricio Loret de Mola le preguntó al ‘Cabezón’ si veía al ‘Tigre’ asumiendo a la ‘roja’, aunque mostró un rostro de duda.

“Partiría más de un corazón”, dijo ‘Mauri’. “Lo sé”, acotó el exfutbolista, quien agregó lo siguiente: “Estuvimos charlando y no puedo... (risas) Ya sé que es el clásico, como Argentina vs Brasil. Nosotros con los peruanos tenemos algo especial porque los queremos, porque quiero que se clasifique después de Argentina. Tengo algo especial, pero no lo veo de mi lado”.

Ricardo Gareca dirigió a Universitario en el 2017 y 2018, además de la selección peruana del 2015 al 2022. - créditos: Getty Images

Eso no fue todo, ya que Michael Succar ahondó en el tema sobre Ricardo Gareca. En esta ocasión, le preguntó a Óscar Ruggeri qué le parecía cuando su amigo decía que quería despegarse de Perú por la cantidad de años que residió. Y para explicar su teoría, contó una anécdota que vivió y que lo hace estar orgulloso.

“No se va a despegar nunca. Yo fui a Perú, salimos a comer y viví algo que no lo hice con poca gente. Entré a un restaurante y se pusieron todos de pie para aplaudir a Ricardo. Todos. Yo estaba atrás de él y le dije: ‘Ricardo, lo que lograste... Si quieres ser el presidente te votan, la peleaba’. Pero la verdad, es el orgullo de que es mi hermano, no somos amigos, somos hermanos. Desde cómo lo tratan, por donde íbamos. ¡Es increíble! A mi también, me identifican tanto con el ‘Flaco’ que me quieren, me abrazan por ser el amigo de Ricardo, convéncelo que venga otra vez”, señaló.

A Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri los une una amistad de años, cuando era futbolistas profesionales hasta la actualidad. - captura: ESPN

Y es que luego de que se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2024, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, confesó que Ricardo Gareca es uno de los estrategas que se encuentra en la agenda para encabezar el proyecto de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. No obstante, todavía no ha habido una oferta formal.

“Es uno de los candidatos porque es el hombre del mercado. Hizo un muy buen trabajo en Perú. Todos lo recordamos y si Chile se fija en él, se estaría llevando un gran entrenador que ya lo ha demostrado”, reveló para radio ADN de Chile.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre dirigir a Chile?

En el mismo espacio digital, Sin Cassette, Ricardo Gareca recibió la consulta de si estaría dispuesto a ser el nuevo técnico de la selección de Chile, luego de que Eduardo Berizzo renunció a su cargo luego del empate ante Paraguay por la jornada 5 del proceso clasificatorio.

“Chile es una selección muy importante. Tendría que analizar y contemplar porque es un rival. Sé lo que piensa la gente, lo que vive el peruano, fueron muchos años. En definitiva siempre he sido un profesional. El sentimiento hacia Perú no va a cambiar nunca nada”, apuntó.

La conexión emocional que une a Ricardo Gareca con Perú es enorme. Como se mencionó líneas arriba, le dio ese gen competitivo que le permitió clasificar al Mundial de Rusia 2018, estuvo a un paso de llegar a Qatar 2022, y también quedó en el podio de de cuatro Copas Américas, en la que una fue finalista. Ahora, si sumamos el presente de la ‘bicolor’ (última con dos puntos), el ‘Flaco’ sonó como una alternativa, aunque por cómo culminó las negociaciones con la FPF, esto es inviable y también por la inminente llegada de Jorge Fossati para relevar a Juan Reynoso.