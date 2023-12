Samuel Suárez regresa a la TV con programa propio: qué pasará con Instarándula y cómo es su relación con Magaly Medina y Rodrigo González

Samuel Suárez ha debutado como conductor de TV con 'Todo se filtra'. Captura/ATV

Hace cinco años, Samuel Suárez—también conocido como Samu—revolucionó la manera de hacer espectáculos en nuestro país al crear Instarándula, el primer programa de farándula que se transmite a través de Instagram. Esta plataforma le permitió al periodista ganarse un nombre en el medio y tener el respaldo de más de 350 mil seguidores, a los que ha apodado cariñosamente como ‘ratujas’.

Pero como todo comunicador audaz, Samuel Suárez ha demostrado que está dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. A puertas de despedir el 2023, el popular ‘Samu’, quien antes ha trabajado como reportero en Válgame Dios y Espectáculos, ha sorprendido a sus fanáticos al regresar a la pantalla chica con Todo se filtra, que se emite por la señal de Panamericana Televisión.

Samuel Suárez es periodista y fundador de Instarándula. El comunicador trabajó por varios años en Latina, en programas de Rodrigo González y Karen Schwarz. Instagram/@instarandula

De las redes a la televisión

En entrevista con Infobae Perú, Samuel Suárez reconoce que no estaba entre sus planes retornar a la pantalla chica “debido a la fuerte agenda que tiene con Instarándula y con la tienda de Funkos”. Sin embargo, cuando Panamericana Televisión le hizo la propuesta de grabar el piloto de un proyecto en marcha, él simplemente no pudo rechazar la oferta y dijo que sí por la “experiencia”; sin saber que pronto saldría al aire.

“Yo sé lo que implica trabajar en televisión porque estuve allí muchísimos años atrás como reportero. Sé que uno debe involucrarse en el contenido, entrar temprano y salir tarde. Me daba miedo descuidar a Instarándula en ese proceso porque uno llega cansado y lo último que quiere es trabajar más; por eso no estaba entre mis planes hasta que conversé con el gerente de entretenimiento de Panamericana, que me llamó para hacer una invitación. Yo dije: ‘Vamos por la experiencia’. Grabé un piloto como un proyecto que podría salir el otro año. Y a la hora de la hora me dijeron: ‘No, Samu, este programa está aprobado y sale lo más pronto posible’”, recordó el periodista.

Desde que Todo se filtra se estrenó, el pasado lunes 27 de noviembre, Samuel Suárez asegura que han sido “días de locura” y que, pese a la popularidad que puede tener en redes sociales, entiende que ahora debe conquistar a un nuevo público.

Samuel Suárez y Dorita Orbegoso, una de sus primeras invitadas en 'Todo se filtra'. Instagram/@todosefiltra_oficial

“Esto es algo nuevo para mí, totalmente. Yo entiendo que el público de las redes sociales ya me conoce porque trabajo ahí hace cinco años. Pero desde que acepté este proyecto, tenía en claro que el público que está sentado frente al televisor es diferente. Ha sido una semana en donde me he descubierto en muchos aspectos que no conocía, en cuanto a conducir un programa se refiere, pero la estoy pasando bien”, señaló.

No hay miedo al fracaso

Samuel Suárez admite que, a diferencia de otros programas, Todo se filtra cuenta con “una producción muy pequeña”. Sin embargo, está seguro que su espacio de espectáculos tiene todo lo necesario para competir contra los más grandes. Por el momento, no se preocupa por las cifras del rating, pues solo quiere disfrutar del momento.

“Yo recién estoy empezando. El canal está tratando de dar mejor contenido, de renovar su programación. No le temo al rating, no le tengo miedo. La idea es disfrutarlo, que el público poco a poco se vaya enganchando y vaya conociendo el producto. Estoy seguro que para mucha gente en televisión soy nuevo, así que ahora se trata de dar mejor contenido. Lo genial es que ahora hay otra medición, el programa se puede ver por Youtube, por Facebook y por la misma web de Panamericana. Hoy en día los números de rating no son como los de antes”, reiteró el comunicador.

'Todo se filtra' se emite de lunes a viernes a las 4:15 p.m. por la señal de Panamericana TV. Instagram/@todosefiltra_oficial

¿Qué pasará con Instarándula?

Aunque los seguidores de Instarándula están contentos con ver a Samuel Suárez en televisión, otros están preocupados por el contenido de la plataforma. A nuestro medio, el periodista de espectáculos prometió que este no parará, ya que ha delegado a todo un equipo de trabajo a seguir subiendo “chismes” casi ininterrumpidamente.

“Tengo un equipo en Instarándula que me apoya muchísimo. Igual trato de estar ahí. Felizmente, gracias a la magia del celular, yo puedo estar acá en el canal y me llaman, me dicen: ‘Samu, tenemos esto’. Yo lo edito y lo subo. Estoy dirigiendo ese tema, pero igual todavía estamos en marcha blanca para aprender y tratar de ajustarnos. No quiero descuidar el público de las redes sociales”, precisó.

Con la ayuda de sus 'ratujas', Samuel Suárez saca adelante su proyecto al que decidió llamar Instarándula. Instagram/@instarandula

Lo que piensa de Rodrigo González y Magaly Medina

Samuel Suárez no considera que Rodrigo Gonzalez, conductor de Amor y Fuego; y Magaly Medina, presentadora de Magaly TV La Firme, sean sus rivales televisivos. De hecho, considera que ambos “son grandes figuras que tienen muchos años de experiencia y un público recontra ganado”.

“Yo soy nuevo, estoy tratando de ingresar y que la gente vaya conociéndome. No los siento como competencia porque ellos tienen otro estilo de programa, un corte distinto. Creo que no hay una mayor rivalidad en ese aspecto, pero sí en contenido de noticias. Pero igual, yo siempre he creído que entre todos juntos somos una gran familia de chisme. ¿Por qué? Porque todos nos nutrimos de todo”, resaltó.

Sobre su relación con Rodrigo González, con quien trabajó años atrás en Válgame Dios, Samuel señala que lo respeta como presentador de TV y que lo sigue en Instagram. Más allá de eso, no existe una relación de amistad. “Se ha ganado su trayectoria por muchos años”, complementó.

Samuel Suárez trabajó en 'Válgame Dios', programa que fue conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre antes que renunciaran a Latina TV. Captura/WillaxTV

En cuanto a Magaly Medina, el creador de Instarándula destacó que, a lo largo de su carrera televisiva, la ‘Urraca’ “ha tenido que enfrentarse contra muchas personas, incluso poderosas”. “Yo creo que ella da su opinión sin temor, por eso la gente la respeto. Creo que es una referente de espectáculos”, sostuvo.

Samuel Suárez opinó sobre el juicio que Magaly Medina que hoy enfrenta con Jefferson Farfán, quien la demandó por haberle dicho “venancio” y por haber afirmado con un reportaje que compró muebles para el departamento de Yahaira Plasencia.

Samuel Suárez fue respaldado por Magaly Medina en su conflicto con Janet Barboza. Captura/Instagram

“Hay mucha gente que no entiende que el tema de la opinión es muy importante. Las personas públicas tienen que respetar tu opinión, pero hay opiniones y opciones. Obviamente, la idea es siempre cuidarse con el tema de no difamar. Si tú estás tranquilo en tus opiniones y sabes cómo argumentar que fue solo una opinión, no tendrías porque estar preocupado. En el caso de Magaly, ella siempre da opiniones en diferentes temas y mucha gente lo puede malinterpretar. Yo siempre he tenido cuidado a lo largo de mi carrera porque entiendo que cualquier periodista de espectáculos tiene que asumir la responsabilidad si suelta una información falsa”, mencionó.

Finalmente, Samuel Suárez indicó que, aunque por el momento no se muere por tener un Premio Martín Fierro Latino—aquel que ganó Magaly Medina por ‘Mejor Presentadora’—para él sería “todo un honor” contar con dicha estatuilla. “Quizás algún día, ¿no? Ojalá, yo estaría feliz”, manifestó, entre risas.