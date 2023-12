‘El Gran Chef Famosos’: ¿Qué participantes fueron los primeros en pasar a la noche de eliminación?

'El Gran Chef Famosos' tuvo su primera noche de sentencia. (Foto: Captura de Latina)

‘El Gran Chef Famosos’ volvió a las pantallas con una nueva temporada denominada ‘La Revancha’, donde participantes de la primera, segunda, tercera y cuarta temporada volvieron con el objetivo de conseguir la ansiada olla dorada.

Te puede interesar: Estreno de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’: Miguel Vergara, Mónica Torres y Renato Rossini fueron sentenciados

Varios personajes memorables regresaron a la competencia para demostrar que habían mejorado en la cocina. Sin embargo, algunos no lograron convencer al jurado, por lo que pasaron de manera directa a la noche de sentencia.

Miguel Vergara, el ‘Flaco’ Granda, Susan León, Renato Rossini Jr. y el ‘Loco’ Wagner fueron los primeros en pasar por esta instancia de la competencia, donde cuatro de ellos serían elegidos a pasar a la noche de eliminación, poniendo en riesgo su participación en el programa.

'El Gran Chef Famosos' tuvo su noche de sentencia. (Foto: Captura de Latina)

Tras preparar el primer plato de la noche, el jurado anunció que los concursantes iban a tener que realizar un pastel de acelga, un plato que no es nada fácil de preparar. Aunque todos ellos se esforzaron al máximo, ninguno logró la cocción correcta por falta de tiempo.

Te puede interesar: Armando Machuca revela quién es su nueva novia y cómo afronta la enfermedad cardiaca que lo llevará al quirófano

Es así que tras deliberar durante varios minutos, el jurado tomó la decisión de salvar a uno de ellos por seguir la estructura del programa, pues para Javier Masías nadie de ellos había logrado convencerlo debido a que la masa estaba algo quemada y el relleno sin cocinar.

Pese a estos inconvenientes, el jurado determinó que el ‘Loco’ Wagner debía de pasar a la siguiente ronda, mientras que Miguel Vergara, ‘Flaco’ Granda, Susan León, Renato Rossini Jr. pasarían a la temida noche de eliminación.

'El Gran Chef Famosos' tuvo su noche de sentencia. (Foto: Captura de Latina)

¿Qué pasó con Renato Rossini Jr. en la última edición de ‘El Gran Chef Famosos’?

En los últimos días, el nombre de Renato Rossini Jr. ha sonado con fuerza en las redes sociales y medios de comunicación por su ampay con Ale Fuller, con quien fue captado besándose apasionadamente dentro de un departamento.

Te puede interesar: Mónica Zevallos y Christian Ysla se disputarán el primer lugar en la gran final del programa culinario

Por este motivo, su participación en ‘El Gran Chef Famosos’ no ha pasado desapercibido. En esta edición de noche de sentencia, el ‘Flaco’ Granda le pidió consejos para enamorar a una mujer. “¿Cuál es el tip que me podrías dar tú para gilear?”, le dijo el periodista deportivo.

“Si te interesa alguna chica, le das like a la historia. Ese es el tip virtual, pero el tip presencial es la canción de J Balvin: ‘Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le miré. Contacto visual’”, fue la recomendación que dio.

Sin embargo, donde no le va muy bien es en la cocina, pues al jurado no le gustó mucho su pastel de acelga que presentó. “Está bien crudo. La masa está bien trabajada, pero mal trabajada en el pyrex”, le dijo Giacomo Bocchio.

“Tu relleno está bien sabroso. Le ha quedado bien con el ají amarillo. Te faltó cocción”, fue el comentario de Nelly Rossinelli, mientras que Javier Masías fue más duro con él, indicando que no probaría lo que ha preparado. “A mí me parece horripilante. No podría probar esto nunca en mi vida”, señaló, dejando mal al participante que vino por su revancha.