Fabianne Hayashida se muda del departamento que compartía con Mario Rangel: “El proceso de un divorcio sano”

Fabianne Hayashida se muda del departamento que compartía con Mario Rangel | Instagram

Fabianne Hayashida es bastante recordada por su participación en Combate, donde fue apodada ‘La China’. Ella era la más joven del grupo y se robó el corazón de cientos de seguidores del programa, además que siempre fue apoyada por sus compañeros, aunque su destreza en la competencia no era la mejor.

Pese a que el programa terminó, ella creó una comunidad de seguidores en las redes sociales, los mismos que la han visto crecer profesionalmente. Del mismo modo, también han seguido sus etapas amorosas, por lo que vivieron de cerca su relación con Mario Rangel, el hombre con el que se casó en el 2021.

Sin embargo, hace unos días anunció su divorcio y aunque esta noticia ha causado suspicacia, recientemente ha mostrado parte de su mudanza. Este martes 5 de diciembre, la popular ‘China’ reveló que ya está viviendo con sus padres, pero prefiere compartir con sus seguidores cómo es que se ha dado este divorcio sano.

“Como sabrán tengo 29 años, soy una chica, joven, que a veces algunas personas dicen que se me pasa el tren. Quiero mostrarles el proceso de un divorcio sano, porque en verdad todo ha sido muy sano, demasiado sano”, comentó al inicio.

Fabianne Hayashida cuenta que se mudó de la casa de Mario Rangel. (Instagram)

Seguido, mostró todo lo que ha traído del departamento que compartía con su expareja, para la casa de sus padres, a donde vuelve a vivir por un tiempo.

“Quiero mostrarles el proceso, lo que hay más allá, la mudanza, dejar tu ex hogar, volver un tiempo con tus papás hasta que busques algo para ti sola, reconstruirte, sanarte, siempre con amor, recordado todo lo bueno. Eso es lo que quiero mostrar en estas historias, que no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer porque se lo merecen”, agregó en sus historias de Instagram.

Incluso, relató que hay más cosas por mover y lo iba a terminar este día, por lo que volví a su ex hogar, pero dejaba en claro que no iba a tener comunicación con su aún esposo debido a que él no se encontraba en el lugar. “Ahorita, debo de volver al depa anterior, Mario ha salido y voy a sacar todo lo que queda, porque tengo que irme”, sentenció.

Fabianne Hayashida asegura que seguirá apareciendo con su esposo. (Instagram)

Fabianne Hayashida asegura que seguirá trabajando con su aún esposo

Luego de anunciar su separación, muchos no creían en esta noticia debido a que tan solo días antes la habían visto junto a su aún esposo en uno de sus trabajos. Al respecto, decidió desmentir cualquier tipo de rumor y aseguró que ambos trabajando juntos en los shows infantiles que ella hace.

“Solo quiero aclarar que muchos medios han expuesto esto y se entiende algunos comentarios fuera de lugar. Jamás lucraría con algo tan delicado y para generar más ingresos y menos con mis shows infantiles que tanto amo. (...) Desde ya informar que los shows navideños se cierran con meses de anticipación y yo en diciembre tengo 16 shows ya cerrados y no es por mi separación, es por el trabajo duro y en conjunto de Mario, mi equipo y mío”, explicó al inicio.

Fabianne Hayashida asegura que seguirá siendo vista con su esposo. (Instagram)

Seguido, mencionó que continuarán apareciendo juntos en los lugares que los necesiten, pues él ha sido el encargado de cerrar muchos de sus contratos.

“Si antes me veían con Mario es porque empresas grandes han confiado en nuestro trabajo como el show de la China y Mario era la persona encargada de coordinarlos y cerrarlos. Claro que me van a ver con Mario como seres humanos responsables (en los shows que sean necesarios que él tenga que ir en el mes de diciembre) porque él coordina y ha cerrado todos los shows”, señaló aclarando que él es parte de su equipo de trabajo.