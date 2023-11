Paolo Guerrero se refirió a su futuro en LDU Quito y reveló cambio clave que definirá su carrera

Paolo Guerrero aseguró que todavía no inicia tratativas para su renovación con LDU de Quito para el 2024

La temporada 2023 fue de menos a más para Paolo Guerrero. Y es que en el primer semestre no tuvo la continuidad esperada en Racing Club, principalmente por la no consideración de parte del técnico Fernando Gago. Sin embargo, a mitad de año tomó la decisión de salir de Avellaneda y aterrizó en LDU de Quito, donde las cosas le han salido mejor de lo esperado y ya suma otro título internacional en sus vitrinas. Este buen rendimiento ha hecho que se hable de una renovación en su contrato, algo de lo que el delantero se refirió y reveló un cambio clave que definirá su carrera.

Te puede interesar: LDU Quito vs Cumbayá 2-1: gol de Paolo Guerrero y resumen del triunfo ‘albo’ por LigaPro de Ecuador

“Todavía no me han hecho llegar ninguna propuesta, aún no me han dicho para quedarme”, fueron sus primeras palabras para la prensa ‘norteña’ que acudió a la Cena de Campeones del equipo ‘albo’.

De pronto, reconoció que ha habido un contacto previo con la dirigencia para extender su vínculo, pero que ocurrió un hecho de último momento: cambió de agente, por lo que cualquier acercamiento que se dio en un inicio tiene que volver a retomarse. “Preguntaron. Lo que pasa es que yo cambié de representante. No trabajo con los que me trajeron a Liga, entonces todavía no me han dicho nada, no han hablado con los brasileños, no sé nada”, acotó.

Te puede interesar: ¿Paolo Guerrero renovará con LDU Quito? Dirigente ‘albo’ reveló situación contractual

Ahora, en una oportunidad anterior, el ‘Depredador’ expresó su intención de quedarse, no solo por el auspicioso presente que ha venido atravesando, sino también por lo cómoda que se encuentra su familia en Ecuador. “Mi familia está feliz, está bien aquí. A mi mujer le gusta Ecuador, le gusta Quito y la han recibido de la mejor manera. Vamos a esperar lo que decidan aquí”, señaló.

A Paolo Guerrero le costó un corto tiempo para adaptarse a la dinámica de LDU de Quito, aunque luego pudo convencer a la directiva e hinchas. - créditos: EFE/Esteban Paredes

Postura de la dirigencia sobre renovación de Paolo Guerrero

Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol de LDU de Quito, también atendió a los medios de prensa y recibió la consulta sobre Paolo Guerrero y su posible renovación. “Tratar de sentarnos con Paolo y de pensar en una renovación. Creo que de ambos lados hay interés y eso es lo más importante para llegar a un final y a un acuerdo beneficioso para las partes”, dijo.

Te puede interesar: Gran jugada y asistencia de Paolo Guerrero para empate de LDU Quito vs Cumbayá por LigaPro de Ecuador

Asimismo, aseguró que la permanencia del seleccionado peruano cuenta con el aval del entrenador Luis Zubeldía y que el 90% del plantel continuará en el club. “Con Paolo hemos conversado una vez que el técnico nos lo puso como una de las variables importantes para renovar. Hay algunos jugadores que pueden tener ofertas, pero el resto del plantel, en su gran medida, debe ser renovado. Haremos todo lo posible para que se quede”, sostuvo.

Esteban Paz, dirigente de alto rango en LDU, ha avalado la continuidad de Paolo Guerrero para el 2024 - créditos: LDU de Quito

Paolo Guerrero, la apuesta de Luis Zubeldía en LDU de Quito

Como se mencionó líneas arriba, Paolo Guerrero se ha convertido en un futbolista esencial en para el técnico Luis Zubeldía en LDU de Quito. De hecho, el argentino de 42 años fue el que convenció al atacante de unirse al cuadro de la capital ecuatoriana.

Y luego de varios meses, el canterano de Alianza Lima no solo se adueñó de un espacio en el once titular, sino que además anotó goles importantes que, entre otras cosas, sirvieron para que los ‘universitarios’ hayan tenido éxito: salieron campeones de la Copa Sudamericana, mientras que en el plano local llegaron a la final de la LigaPro, teniendo como rival a Independiente del Valle.

En total, el delantero de 39 años acumula ocho goles en 18 presentaciones. Evidentemente, su edad ha hecho que pierda la potencia que anteriormente lo caracterizó, aunque ahora ha sabido moverse mejor en el campo, concretamente en la zona de ataque, teniendo la capacidad para caer en banda y abrir espacios para que jalar marca y que sus compañeros tengan mejores opciones. En un principio se habló de Alianza Lima como posible destino para el 2024, pero Guerrero ha dado claras muestras de seguir su carrera en el extranjero.