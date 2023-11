Exasesor de Dina Boluarte evidencia chats de Nicanor Boluarte sobre sus coordinaciónes con prefectos y subprefectos con fines partidarios

Dina Boluarte: Exasesor evidencia chats de Nicanor Boluarte sobre su coordinación con prefectos y subprefectos con fines partidarios. (Captura: Cuarto Poder)

En la última investigación del programa “Cuarto Poder”, se revelaron declaraciones del exasesor de la campaña presidencial de Dina Boluarte, Teo Berrú. Este expuso un conjunto de capturas de pantalla de un chat protagonizado por el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, que evidencia su coordinación con prefectos y subprefectos con propósitos partidarios.

Según la ex mano derecha de la jefa de Estado, su hermano habría coordinado actividades con diversos funcionarios estatales para su agrupación política, ‘Ciudadanos por el Perú’, con miras a la inscripción en el J.N.E. para el 2024. El asesor afirma ser testigo de todas las acciones de Nicanor con fines partidarios.

Incluso, Berrú asegura haber presenciado la participación activa de la actual presidenta de la República y se muestra dispuesto a comparecer ante la justicia, proporcionando fechas, lugares y capturas de chats de WhatsApp como pruebas tangibles de la coordinación con distintas autoridades estatales para la creación del partido político de Nicanor.

“De ahí se comienzan a hacer los comités ciudadanos que es cuestión ideológica del señor (Nicanor) Boluarte (...) ellos hicieron comités ciudadanos y me invitan a mí a lo que ahora se convirtió en el CPP, Ciudadanos por el Perú y empiezan a hacer el trabajo proselitista partidario”, dijo en un incio Berrut.

En el clip, se logra apreciar como Berrú compartió al programa de investigación periodística una secuencia de conversaciones que indican que el hermano de Dina formó un grupo el 24 de abril de 2023, denominado ‘Ciudadanos por el Perú CC.RR.’.

Estas conversaciones representan la evidencia más sustancial de cómo Nicanor empleó a prefectos regionales, prefectos provinciales y subprefectos designados por el gobierno de su hermana para coordinar la creación de su organización política.“Todo el mundo tiene derecho a formar partido. El estado no lo prohíbe, pero hazlo con tu plata, hazlo con tus bases. Ellos se aprovechan de la coyuntura política, usan funcionarios del Estado para hacer proselitismo político. Cuando veo eso, no me parece, a mí me dijo”, acotó Berrú para el medio citado.

En las conversaciones, se hallan números de teléfono de prefectos regionales, incluido el de Noriel Chingay, quien dos meses antes, el 7 de febrero de 2023, fue designado como Prefecto Regional de Cajamarca mediante una resolución suprema con las firmas de Dina Boluarte y Vicente Romero, el entonces ministro del Interior.

En una de las imágenes, se observa la frase ‘Agregado al grupo de WhatsApp de Nicanor Boluarte’, escrita por el entonces prefecto regional Noriel Chingay. “Doctor, buenas noches, nosotros estamos en afiliaciones” y agregó “Se necesita el logo, doctor”, dice en una de las capturas compartidas por Berrú al programa.

Teo Berrú afirma haber presenciado a Dina Boluarte en un evento partidario de su hermano, Nicanor

En otras declaraciones para el programa dominical, Teo Berrú también hizo otra revelación, asegurando que vio a Dina Boluarte participar en el primer evento partidario del 2022 de su hermano Nicanor Boluarte, y que tuvo la presencia de prefectos y subprefectos de esa época, cuando Pedro Castillo aún ocupaba la presidencia.

“(Dina Boluarte) agradeció a las bases de Apurímac, las bases de las regiones. Obviamente (que llegaron a estar prefectos en esa reunión. Querían prefecturas como colchón social para captar firmas”, sostuvo el exasesor de la mandataria, dejando en claro que el respaldo de Dina al partido de su hermano habría sido constante.