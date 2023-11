Perú dejaría de ser líder regional en producción de metales preciosos en 2024 desplazado por estos países

Los datos sobre la producción de metales como el oro y la plata preocupan a diferentes representantes de sectores mineros. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años, con una recesión económica que afecta a diversos sectores, un panorama de fenómeno El Niño que se avizora de moderado a fuerte, y con un Gobierno, en medio de una crisis política, que intenta reactivar a golpeados rubros productivos con programas y más medidas.

Te puede interesar: Ayacucho: Población en Huanta logra establecer acuerdos con autoridades para fiscalizar minería en defensa del agua

Uno de estos sectores es el de la minería, donde diversos actores económicos claman por una aceleración de la inversión, ya sea dando prioridad a grandes proyectos postergados, como Tía María —con el cual, posiblemente, este Gobierno, no tenga el liderazgo que se pide para destrabarlo— o solo pidiendo que se garantice la existencia de estos. Así lo detalló Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) a Infobae Perú hace unas semanas: “Hay algunos proyectos mineros que como gobierno se debería garantizar. Acompañar al sector privado, en este caso al sector minero, a que se inicien los dos proyectos programados para este año (...) Reposición de Antamina y Ampliación de Toromocho”.

En este contexto es donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) plantea impulsar siete proyectos mineros, en una fase inicial, como medida para reactivar el sector. Sin embargo, en esta coyuntura también es donde ya se prevé que el Perú dejará de liderar la producción de metales preciosos hacia al próximo año en la región.

Alex Contreras, titular del MEF, espera reactivar el sector minero y destrabar más de US$46.000 millones. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/MEF

Producción de metales preciosos en 2024

Perú podría perder terreno en la producción de metales preciosos, como el oro, en el 2024, según reveló un reciente informe de Gestión. Según diferentes representantes de entidades vinculadas al sector minero y la producción de estos insumos, el oro que produce el país es menor actualmente, y podría ser rebasado por países como México hacia las cifras del 2024.

Te puede interesar: Trabajadores de minera Las Bambas acatan huelga de 48 horas por jornadas sin descanso y en condiciones precarias

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez advirtió a dicho medio los bajos niveles de producción de oro y plata el 2022, frente a mejores momentos en temporadas pasadas. Por ejemplo, en 2022 se produjeron 96,9 millones de gramos finos de oro y 3 millones de kilogramos finos de plata, cuando anteriormente se han visto campañas con 208 millones de gramos finos del primer metal y 4,3 millones de kilogramos finos del segundo.

Si bien en 2022 Perú tuvo la mayor producción de oro de la región, se advierte que en 2023 esa posición podría perderse. Como señala Gálvez, “si no abrimos nuevos proyectos o no le damos apoyo a la minería formal, esos países nos van a superar. Hemos ido retrocediendo. En México, también enfrentan situaciones con las comunidades, abrir operaciones no es tan fácil, pero quienes ya están afincados ahí van a seguir creciendo”.

Perú podría perder lugar frente a México en producción de otro. - Crédito Andina

En el caso de la plata es diferente, ya que Perú está en el tercer lugar de producción en el mundo (detrás de México y China), pero tendría el potencial de volver a segunda posición. Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) destacó el proyecto Corani en Puno, que produciría 10 millones de onzas de plata al año. Este es uno de los proyectos que estará priorizando el Gobierno como parte del Plan Unidos.

¿Qué proyectos mineros impulsará el MEF?

Estos son los siete proyectos mineros que el Ministerio de Economía y Finanzas priorizará en la reactivación del sector, incluidos en el Plan Unidos:

Ampliación de Toromocho Fase II en Junín

Reposición Antamina en Áncash

Yumpag en Pasco

Romina en Lima

Corani en Puno

Chalcobamba en Apurímac

Zafranal en Arequipa

Se estima que Ampliación de Toromocho Fase II y Reposición Antamina tendrán una inversión de USD 2.419 millones y se iniciarán en 2023; mientras Yumpag, Romina, Corani y Chalcobamba se realizarán en 2024 con USD 964 millones. Finalmente, en 2025 se dedicarán USD 1.263 millones para la mina de cobre Zafranal en Arequipa.