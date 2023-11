Magaly Medina le hace aclaración a Juliana Oxenford: “A ti no te ha echado nadie, a ti el público te ha dado la espalda”

En la última edición del programa de Magaly Medina, emitido el viernes 24 de noviembre, la conductora de TV se refirió al reciente anuncio de Juliana Oxenford. La presentadora de Al estilo Juliana indicó que su trabajo en ATV terminará el 15 de diciembre del 2023, esto por la propia decisión de su casa televisora.

Magaly Medina fue bastante clara al indicar que no es el canal quien decidió retirarla, sino el público que le ha dado la espalda por cómo ha venido manejando su programa.

En principio, la conductora de Magaly TV La Firme indicó que fue ella una de las que más se alegró cuando supo que Juliana Oxenford llegaría a ATV, ya que le gustaba su forma de trabajar, además de haber hecho buenas cifras cuando estaba en Latina.

“Juliana Oxenford hoy (24 de noviembre) anunció públicamente en su programa que no le han renovado el contrato para la temporada 2024 y que ella y su productor se van. Realmente es cierto, cuando ella vino logramos un bloque sólido en el prime time, en la época de pandemia formamos un bloque sólido y consolidado. Lo hicimos bastante bien, el público nos benefició con su altísima audiencia. Yo en esa época le aplaudía y me encantaba, porque ella sí se esforzaba, tenía el cariño y el favor del público”, indicó.

La pelirroja contó que en época de pandemia logró hacer un equipo sólido con ella. Sin embargo, según Magaly Medina, la relación entre ambas se resintió cuando Oxenford expresó abiertamente sus preferencias políticas, especialmente durante el periodo electoral.

“Juliana se dedicó a ser la vocera y relacionista pública de Castillo, una antifujimorista a morir que con su opinión y sus entrevistas sesgadas derivaron a que mucha gente se vaya al lado de Castillo, y muchos de nuestro público salió huyendo de nuestras pantallas”, indicó.

Magaly Medina indicó que la decepción del público fue lo que eventualmente llevó a la no renovación del contrato de Oxenford.

“Me enfermaba ver el programa de Juliana”

La periodista no ocultó su incomodidad al mencionar que durante las elecciones, ver el programa de Juliana Oxenford le resultaba incómodo. Incluso, Magaly contó que se cuestionaba mucho cómo podía compartir el mismo canal con alguien cuyas ideas políticas diferían tan radicalmente de las suyas.

“Realmente ver su programa me enfermaba en las épocas de elecciones y decía: ‘Como podía compartir el mismo canal con alguien con quien no comparto ideas, yo no soy una roja y no quiero un país de terrucos’ y eso hizo que discrepáramos abiertamente”, fue el duro comentario de Magaly Medina.

La conductora de Magaly TV La Firme indicó que, en efecto, ATV permite que sus trabajadores tengan una libre opinión. Sin embargo, para ella, Juliana Oxenford cayó en el “libertinaje”.

“El público se fue decepcionando de lo que estaban viendo en nuestras pantallas. (..) Lo que ella tiene hoy día es lo que ella cosechó”, acotó la popular Urraca, indicando que ATV decidió retirarla por falta de audiencia.

“El público te ha dado la espalda”

Magaly Medina indicó, además, que ATV tuvo muchas consideraciones con Juliana Oxenford al respetar su opinión, pero no decidió retirarla en el periodo de Pedro Castillo y cuando vio que el público ya no la apoyaba.

“Este año recién han decidido no renovarle el contrato porque las cifras no le están acompañando. (…) finalmente, no nos bota un dueño del canal, a nosotros nos saca de la televisión el público”, indicó la conductora de TV, que no dudó en hacerle una aclaración.

“A ti no te está echando nadie Juliana, a ti el público te ha dado la espalda y te ha dicho no. Es mi humilde opinión”, acotó la periodista, haciendo hincapié en la importancia del respaldo del público y cómo este puede influir directamente en el destino de un programa televisivo y la carrera de un presentador.