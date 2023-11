Samahara Lobatón y la lección de vida que le enseñó Melissa Klug de niña: “Nos volvió independientes”

Samahara Lobatón resalta lecciones que le dio Melissa Klug pese a pelea. | América TV

Samahara Lobatón es una de las influencers más populares de las redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram y empresaria de su propia marca de ropa. Detrás de su éxito hay una historia de esfuerzo y aprendizaje que le inculcó Melissa Klug, su madre, desde que era niña.

Pese a la tensa relación que mantienen actualmente, la también hija de Abel Lobatón reconoció que su progenitora supo educarla en el mundo de los negocios y, poco a poco, volverla independiente económicamente.

En una reciente entrevista con el programa “América Hoy”, la emprendedora reveló que la popular ‘Blanca de Chucuito’ las hizo trabajar desde el colegio vendiendo chocotejas, brownies y otros dulces. Según contó, con esta experiencia aprendió muchos valores.

Samahara Lobatón señaló que su impulso de emprendedora se lo debe a su madre, Melissa Klug. | América TV

¿Qué aprendió Samahara Lobatón de Melissa Klug?

La joven llegó al programa para hablar de lo que pasó con Bryan Torres, con quien protagonizó un altercado en la vía pública. En consecuencia de ese incidente, ambos se separaron, pero a los pocos días retomaron su relación.

En la charla, recordó algunas anécdotas de su pasado. Durante su infancia, junto a sus hermanas, fue incentivada a emprender vendiendo chocotejas y otros productos en el colegio, una experiencia que marcó su desarrollo personal y profesional.

“Hay muchas maneras en que mi mamá nos volvió independientes desde chiquitas. Nos decía: ‘¿Qué cosa quieren vender en el colegio?’. Vendíamos brownies y chocotejas. Ella invertía y la ganancia era para nosotras”, dijo.

Samahara Lobatón celebró su cumpleaños en compañía de su familia, pero sin Melissa Klug.

¿Qué dijo sobre altercado con Bryan Torres?

Por otro lado, se refirió a las imágenes que emitió ‘Amor y Fuego’, en la que ella y su novio se agreden en plena calle. Según mencionó, el reportaje mostró otra perspectiva y estaba alejada de su versión.

Aseguró que su pequeña no ha sido testigo de sus peleas de pareja. “Ya me estaban grabando, me estaban siguiendo. Yo me peleo en mis cuatro paredes. Mi hija estaba en el colegio, ni siquiera estaba ahí”, expresó.

“No queríamos que nadie escuchara en nuestra casa, por eso salimos. Eso fue a cuatro cuadras de mi casa, así evitas que tu hija escuche cómo te peleas”, agregó la exchica reality.

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró imágenes donde se ve que actual pareja de hija de Melissa Klug la patea, mientras ella intenta quitarle el celular. (Amor y Fuego)

Melissa Klug habla de pelea de Samahara

La confrontación en la vía pública entre Samahara Lobatón y su pareja Bryan Torres, en el mes de octubre, captó la atención de Melissa Klug, madre de la tiktoker. El incidente, que incluyó actos físicos de violencia, fue exhibido en el programa ‘Amor y fuego’, generando reacciones y preocupaciones.

La ‘Blanca de Chucuito’, quien está próximo a dar a luz en Estados Unidos, optó por no emitir declaraciones directas sobre el suceso para preservar su bienestar y el de su futuro hijo, aunque compartió mensajes en sus redes sociales.

“Hay situaciones que no podemos controlar, hay emociones que aunque las evitemos ahí están. Solo queda confiar. Creer en los planes de la vida y entregarnos a cada situación desde el corazón y la fe”, se lee en su instantánea de Instagram.

Melissa Klug muestra su embarazo. (Instagram)

Como se recuerda, la relación entre Melissa Klug y Samahara Lobatón ha sido tensa desde que la última inició su romance con Bryan Torres, amigo del futbolista Jefferson Farfán.

La modelo no aprobó dicha relación, y el distanciamiento entre madre e hija se volvió evidente. Frente a la difusión del conflicto, ha manifestado en el pasado que la joven, siendo mayor de edad, es responsable de sus propias decisiones.

Figuras de la farándula como Rebeca Escribens han manifestado su opinión respecto a la polémica que ha acaparado portadas de los medios. “Ojalá que la familia intervenga, hay algo que no está bastante bien hace bastante tiempo”, dijo tas ver imágenes de la gresca.