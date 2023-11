Daniel Soria fue suspendido como procurador general del Estado: ¿cómo será el proceso para nombrar a su sucesor?

Jefe del gabinete encargado del Ministerio de Justicia, Abraham García, habla sobre quién asumirá tras la salida de Daniel Soria. Canal N

El procurador general del Estado, Daniel Soria, fue suspendido de manera temporal de sus funciones este viernes 24 de noviembre, así se conoció en la resolución que accedió Infobae Perú. Ante este panorama, Abraham García, jefe del Gabinete encargado del Ministerio de Justicia, explicó cómo será el proceso para reemplazarlo de manera momentánea y qué pasará.

García precisa que recogieron una recomendación de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, desde donde han concedido una medida cautelar contra Soria dentro de un proceso. Asimismo, recalcó que se encuentra “en desarrollo y en curso”. Es decir, estará suspendido hasta conocer la decisión final.

“Esta es una decisión que habrá de ser convalidada o discutida en su oportunidad cuando se tenga una decisión final” por parte de la entidad correspondiente”, manifestó para Canal N.

De esta manera, al “exonerar de la obligación de asistir a su centro de trabajo”, el jefe del Gabinete encargado del Ministerio de Justicia señaló que se tendrá que nombrar a un procurador general del Estado ad hoc.

“Las instituciones no pueden quedarse sin ningún titular. Por lo tanto, ocurrida la medida cautelar que lo suspende, habrá de emitirse una resolución donde haya una encargatura”, refiere.

En el documento también se precisa que, de acuerdo con el reglamento, que la medida cautelar corresponderá “sin afectar su derecho a defensa, su remuneración y demás derechos y beneficios”, se lee.

Daniel Soria da sus descargos

Soria explicó que la suspensión del cargo se debe a que se le abre una orden de destitución de un informe de enero del año pasado, donde señalaba que no cumplía con los requisitos para el puesto. Es decir, estará fuera la Procuraduría hasta que dure el procedimiento.

“¿Cuál es el supuesto sustento para destituirme? Un informe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Justicia, adscrita a la Contraloría General de la República, de setiembre de este año, que se remite al informe de enero de 2022, que no cumplía con los requisitos y por el cual fui cesado”, mencionó al portal Epicentro.

En este sentido, indicó que la suspensión es efectiva desde que fue notificado. Es decir, no podrá presentar denuncias contra altos funcionarios. Como se recuerda, desde la Procuraduría se ha pedido abrir investigación a los congresistas, ministro y otros, por lo cual reconoció que alrededor del 20 % de los parlamentarios han sido denunciados por la institución.

Entre el último caso fue del hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, debido a que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió información al Ministerio de Economía sobre el presupuesto de obras que tendría relación con Nicanor Boluarte.

“Es una decisión arbitraria que regresa de un tema que ya ha sido materia de discusión y, además, utiliza el derecho de una manera equivocada”, agregó.

No es la primera vez, que se busca retirarlo del cargo de procurador general del Estado; ya que en febrero del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, lo destituyeron. Sin embargo, al apelar a esta resolución volvió asumir el liderazgo. En una entrevista para Infobae Perú, Soria también reveló que ante una parecida situación iba a evaluar “acciones judiciales”.

En otro momento, no descartó que exista un motivo “político” para retirarlo del cargo. “Estoy convencido, al 100 %, de que la Procuraduría del Estado no va a sobrevivir si no se convierte en un organismo institucional autónomo, sino seguirán pasando estas cosas”, señaló.

A su vez, enfatiza que al solicitar que la Procuraduría participe en las investigaciones por las muertes en las protestas de inicios de año —en contra de la jefa de Estado— haya traído una “reacción” del Ejecutivo.