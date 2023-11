Bono de S/ 9.900: estos son los congresistas que lo devolvieron y los argumentos de quienes no

Bono fue entregado a todos los trabajadores del Poder Legislativo. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

La Mesa Directiva liderada por Alejandro Soto aprobó la entrega de un bono de S/ 9.900 para todos los trabajadores del Congreso por conceptos irrisorios como “la proximidad del Día del Trabajador” y su labor, pese a ser una de las instituciones más desaprobadas por la población y la crisis económica actual.

Si bien no es la primera vez que se da una medida como esta, a diferencia de la anterior ocasión, se incluyó a los congresistas, lo que representa un gasto de más de S/ 30 millones del presupuesto público.

Ante los cuestionamientos por parte de la población, algunos representantes de la patria aseguraron que devolverán el dinero; mientras que otros, con distintas justificaciones, se aferraron a él.

Fotografía de archivo en la que se registró a una vista general panorámica del hemiciclo parlamentario del Congreso de Perú, durante una sesión plenaria, en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias

¿Quiénes son los congresistas que devolvieron el bono?

En este caso, la lista es mucho más corta. La primera en anunciar que retornaría el monto fue Flor Pablo (no agrupada). En un oficio enviado al titular del Congreso, la exministra de Educación sostuvo que el depósito no tiene ninguna justificación, por lo que “este tipo de decisiones discrecionales a puertas cerradas lo único que trae consigo es un mayor rechazo a la institución del Congreso y al sistema democrático en su conjunto”.

Asimismo, mencionó que existe especial suspicacia “al estar ad portas el voto del Informe de Calificación de la Comisión de Ética respecto de una de las integrantes de la Mesa Directiva”, y que da un mal mensaje a la población.

Un día después a su anuncio, la legisladora publicó el voucher de la devolución. “Aquí adjunto el comprobante de la transferencia a la cuenta del Congreso en el Banco de la Nación, para que retorne al tesoro público. En un contexto de crisis, desprestigio institucional, y grandes necesidades por resolver, debemos tener gestos concretos para demostrar que los congresistas estamos para servir a los peruanos, sin privilegios y sin distinciones. Urge una forma distinta de hacer política”, escribió.

Parlamentaria no agrupada comunicó la devolución del dinero a través de un oficio. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

Hasta el momento, el único que se sumó a la invocación de Pablo fue Roberto Sánchez, quien mencionó que “las magras condiciones socioeconómicas de las familias peruanas merecen mejores atenciones y prioridad del Ejecutivo y el Legislativo”.

¿Cuáles son los argumentos de quienes no?

El vocero alterno de Renovación Popular, José Cueto, aseguró que “de ninguna manera” devolverá el bono y defendió su entrega. “Los congresistas son los que realmente generan todo en trabajo acá. (La entrega del bono) no significa que me hayan hecho caso. Pero me he dado con la sorpresa de que también nos han puesto el bono a nosotros y está bien”, insistió en diálogo con RPP.

Lady Camones también fue una de las legisladoras que descartó devolver el bono e indicó que “le dará utilidad social”. “La decisión de la congresista Flor Pablo es una decisión personal, y nosotros, bueno, veremos cómo podemos darle utilidad a ese bono”, agregó en entrevista con Canal N.

En esa línea, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, mencionó que destinará casi S/ 10 mil para niños de su región de origen, Puno. “Lo voy a distribuir a los niños de mi región en juguetes y chocolatadas, y premios para estudiantes destacados de las promociones de escuelas y colegios. Y para deportistas, tal y como suelo practicar desde antes de ser congresista y lo seguiré haciendo hasta después de ser congresista”, manifestó a El Comercio.

Parlamentario de Perú Libre adelantó que las personas que se sumarán ingresaron al Legislativo con la bancada. | Congreso

Karol Paredes, no agrupada, desestimó las críticas y mencionó que es parte del presupuesto que ya está “planificado y programado”. “Todo lo que haga o no haga el Congreso siempre va a ser cuestionado. Este es un tema más que seguro van a cuestionar, pero consideramos que no hemos hecho nada indebido y es parte también como trabajadores de este Congreso, tenemos el derecho de recibir un bono”, indicó el martes ante la prensa.