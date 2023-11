Mariano Soso decidió irse de Melgar y es opción para dirigir Alianza Lima

Mariano Soso abandonó Melgar luego de un curso liguero. - Crédito: EFE

Melgar se vio sorprendido por un movimiento inesperado en su organigrama deportivo. El pasado 21 de noviembre comunicó la salida del entrenador Mariano Soso, quien había llegado en el primer semestre del 2023 para asumir las riendas de un plantel que jamás pudo despegar en manos de Pablo Lavallén.

El club rojinegro hizo oficial el adiós del argentino Soso, una decisión que nadie vio venir considerando que sacó adelante al plantel en el Torneo Clausura alcanzando un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2024. Los arequipeños extendieron su agradecimiento al estratega saliente y a los integrantes de su comando técnico mediante redes sociales.

“La familia ‘rojinegra’ agradece a Mariano Soso y su Comando Técnico: Alejandro Russo, Diego Buján, Juan Manuel López y Robinson Puebla; por todo el profesionalismo y dedicación hacia nuestro escudo durante su estadía en Arequipa, deseándoles muchos éxitos en adelante”, fue el mensaje de Melgar junto a una imagen compuesta con los rostros de todos los involucrados y un enfático gracias.

Mariano Soso situó al club 'rojinegro' entre los mejores de la Liga 1 en el 2023. - Crédito: FBC Melgar

La sincera despedida de Mariano Soso

Al igual que el ‘león del sur’, Soso empleó una de sus redes sociales (Instagram) para despedirse de la institución símbolo de Arequipa. Hizo hincapié en “haber construido un camino juntos”, aunque “hoy nos toca cerrar esta etapa”.

En su texto también señaló que “nunca alcanzarán las palabras de agradecimiento a los jugadores que se desempeñaron con gran profesionalismo y humildad”. “Gracias a las autoridades del club que mediante un buen diálogo habilitaron a la construcción de los acuerdos necesarios para funcionar en el 2023″, apostilló.

“Gracias a cada trabajador y trabajadora que puso su indispensable tarea para que todo sea posible. Gracias a los hinchas que como siempre empujaron con sus sueños de victoria. Gracias, Arequipa. Que este noble deporte nos siga encontrando”, cerró.

Mariano Soso disputó 37 partidos con Melgar en la temporada. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Alianza Lima aparece en el horizonte de Soso

En las últimas horas ha trascendido que la hoja de vida del entrenador de 42 años gusta en la dirección deportiva de Alianza Lima, subcampeón nacional que vio perdida la posibilidad de convertirse tricampeón al caer a manos de Universitario de Deportes.

Uno de los posibles impulsores por Soso es su compatriota Néstor Bonillo, asesor deportivo de la entidad ‘blanquiazul’. No obstante, al día de hoy, no existe nada avanzado con Soso ni con su círculo cercano. Aunque no deja de ser una opción atractiva en el mercado peruano.

Mariano Soso llegó a Melgar en reemplazo de Pablo Lavallén. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

La trayectoria de Soso: campeón en Liga 1 y pasos discretos en el extranjero

Formador en las categorías menores de Newell’s Old Boys, fue la mano derecha de Claudio Vivas y Hernán Lisi en Argentina, Paraguay y Chile. Llegó a Perú de la mano del primero, en el 2013, para trabajar en Sporting Cristal. Un año más tarde se asentó como asistente técnico de Daniel Ahmed logrando el campeonato nacional.

A la temporada siguiente decidió desligarse de su función en el Rímac para ocupar el cargo de director técnico en Real Garcilaso (hoy Cusco FC) en lo que significó su primera experiencia como responsable principal de un plantel profesional. Cerca a finalizar el 2015, fue separado de la institución por un declive en los resultados.

Mariano Soso empezó su carrera como entrenador en Real Garcilaso. - Crédito: GEC

A Soso no le faltaron opciones y en el 2016 aceptó la responsabilidad de ser el estratega de Cristal. No se equivocó al dar el paso. En aquel curso situó a los ‘cerveceros’ en lo más alto de la liga peruana hasta lograr el título local, su primer palmarés.

En adelante trabajó en otros clubes como Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina), Emelec (Ecuador), Defensa y Justicia (Argentina), San Lorenzo (Argentina), O’Higgins (Chile) y FBC Melgar (Perú). En ninguno de ellos, valgan verdades, destacó como en La Florida. ¿Cuál será su próximo destino?