¿Cuándo pagan en el Estado? Este es el cronograma de sueldos y pensiones para noviembre y diciembre 2023

Son miles los trabajadores que pertenecen al sector público y se preguntan cuándo les depositarán. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Si trabajas en una institución pública y ya andas pensando en lo cerca que estamos de Navidad y Año Nuevo, seguro te interesa conocer cuáles son las fechas de pago para organizar tus finanzas, saldar ciertas deudas o, simplemente, planificar cuánto gastarás.

Si bien el cronograma anual mensualizado para el pago de las remuneraciones y pensiones en la administración pública para este año fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y publicado en el diario oficial El Peruano a fines del 2022, muchos no sabes cómo acceder al listado, así que aquí te facilitamos los días en los que desembolsan la remuneración correspondiente a noviembre y diciembre.

Para hacerlo de manera ordenada, el Estado divide en cinco grupos a las instituciones.

Los trabajadores de la Junta Nacional de Justicia pertenecen al primer grupo de personas que son remuneradas. | Andina

¿Qué día depositan los sueldos de noviembre?

Si perteneces a la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, Universidades Públicas, Ministerio Agrario, Contraloría, Defensoría, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Ministerio de Defensa, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Trasportes y a las unidades ejecutoras de agricultura perteneciente a los gobiernos regionales, el pago lo hicieron el martes 21.

En el caso de las Unidades Ejecutoras de Educación perteneciente a los Gobiernos Regionales, a excepción de los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno, el desembolso se realizó el miércoles 22.

Este jueves 23 pagarán al personal del Ministerio de Cultura, al sector Educación, a excepción de la UGEL 01, 03 y 07, y las unidades ejecutoras de Educación que faltaban.

Personal del Mincul recibirá su sueldo de noviembre el jueves 23. | Andina

El fin de semana, viernes 24, también se remunerará a los trabajadores del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda, Producción, Ministerio de la Mujer, Desarrollo e Inclusión Social y a las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, a excepción de las de educación y agricultura.

Solo al Ministerio del Interior y personal del Fuero Militar Policial se le depositará el lunes 27.

Pagos de remuneración en diciembre

El primer grupo de instituciones a las que se les remunerará son las mismas del mes pasado y el pago se hará el lunes 18.

En el caso del segundo grupo, el desembolso se realizará el martes 19; al tercero el miércoles 20; al cuarto el jueves 21 y al Mininter y Fuero Militar Policial el viernes 22.

Personal del Ministerio del Interior son los últimos en recibir su remuneración. | Andina

¿Cuándo pagan las pensiones?

Los grupos para el pago de pensiones varían un poco en este caso. Si bien la primera tanda de instituciones, que recibirá los montos correspondientes el martes 14 de noviembre y martes 12 de diciembre, se mantiene, en el caso de la UGEL 01,03 y 07 se ejecutará el miércoles 15 de noviembre y miércoles 13 de diciembre.

Cultura, las unidades ejecutoras de educación e instituciones educativas, a excepción de la UGEL 01,03 Y 07, verán el depósito de la pensión el 16 de noviembre y 14 de diciembre. El cuarto grupo percibirá el desembolso los días siguientes, y, por último, el Ministerio del Interior. Las pensiones del Mininter se programaron para el lunes 20 y lunes 18 de diciembre.

Son muchos los trabajadores que recurren al desembolso de este monto para saldar algunas cuentas. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

¿Cuándo depositan la gratificación en el Estado?

La gratificación es un beneficio exclusivo de las empresas privadas que se entrega en julio y diciembre, por lo que los trabajadores estatales no tienen derecho a ello. Sin embargo, no quiere decir que no reciban ningún monto ‘extra’, pues en su caso se les deposita el aguinaldo.

Este pago se desembolsa en los mismos meses que la ‘grati’. En el mes de julio, este beneficio alcanzo los S/ 300.