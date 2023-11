Conmebol rechazó incidentes del Perú vs Venezuela y Argentina vs Brasil por Eliminatorias 2026

Conmebol se pronunció sobre incidentes del Perú vs Venezuela y Argentina vs Brasil por Eliminatorias 2026 (Getty).

La sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 estuvo cargada de polémica y hecho violentos. Estos se registraron en el empate 1-1 entre Perú y Venezuela en el Estadio Nacional de Lima, así como la victoria de Argentina 2-0 sobre Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro.

En el clásico latinoamericano se produjo una brutal pelea entre la policía brasileña y los hinchas argentinos, la cual terminó con varios aficionados detenidos y heridos. Esto causó que el que el inicio del partido se postergue varios minutos, pues los ‘albicelestes’, por órdenes de su capitán Lionel Messi, se retiraron del campo en son de protesta. Tuvieron que pasar varios minutos y una serie de discusiones para que la situación se tranquilice y ambos cuadros puedan volver al terreno de juego.

Batalla campal en el estadio Maracaná a poco del pitazo inicial entre argentinos y brasileños en Ríos de Janeiro. (Video: Movistar Deportes)

Por su parte, en el choque entre la ‘bicolor’ y la ‘vinotinto’, se produjo un enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los jugadores venezolanos, debido a que no les permitieron acercarse a la tribuna a celebrar con sus hinchas. En medio de la trifulca, el defensor ‘llanero’, Nahuel Ferraresi, recibió dos palazos en la mano, por lo que se retiró del estadio lesionado y con dicha parte del cuerpo vendada. Paralelo a ello, se produjo una pelea en la tribuna norte, entre simpatizantes locales y visitantes.

Esto ocasionó que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emita un comunicado quejándose de las agresiones, así como de otras medidas que consideraron un “atentado contra los derechos humanos”, como la de realizar controles migratorios a los venezolanos que asistieron al estadio.

Altercado entre policías y jugadores de Venezuela en el estadio Nacional. (Twitter)

La respuesta de la Conmebol

Ante estos hechos, los cuales dieron la vuelta al mundo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se pronunció mediante un comunicado, en el que condenó todo tipo de acto que implique violencia, discriminación, xenofobia o racismo, y se puso a disposición para combatirlos:

“Tras los hechos ocurridos durante las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 y a fin de ofrecer información a la opinión pública, corresponde la siguiente aclaración: la Conmebol condena toda forma de violencia y cooperará siempre con acciones que apunten a desterrar la violencia, el racismo, la xenofobia y la discriminación. En este sentido, la Confederación Sudamericana viene trabajando sistemáticamente en la erradicación de este flagelo que afecta al fútbol sudamericano y mundial; y se pone a disposición para continuar colaborando en toda iniciativa que busque erradicar la intolerancia y la violencia en el deporte”, inicia el escrito.

No obstante, el máximo ente rector del fútbol sudamericano, también deslindó de toda responsabilidad, afirmando que la organización de las Eliminatorias 2026 corresponde a la FIFA, la cual se encarga de la realización de la Copa del Mundo que se disputará Estados Unidos, Canadá y México.

“Así mismo, deja constancia que la CONMEBOL no es organizadora de las clasificatorias a la Copa del Mundo. La elaboración de las normas que rigen la clasificatoria, así como la decisión de abrir una investigación y la aplicación de eventuales sanciones, son atribuciones exclusivas de la FIFA”, concluyeron.

Comunicado de Conmebol sobre incidentes violentos sexta fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Este comunicado desató varias críticas contra la Conmebol en redes sociales, en las que los usuarios los acusaron de incapacidad al momento de resolver estos conflictos.

¿Cuándo será la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas?

Para la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, se deberá esperar varios meses, debido a que se llevará a cabo en septiembre de 2024, después de la Copa América de Estados Unidos.

En esta fecha, la selección peruana intentará su primera victoria cuando reciba a Colombia. El resto de partidos serán los siguientes: Uruguay vs Paraguay, Brasil vs Ecuador, Bolivia vs Venezuela y Argentina vs Chile. Todavía no se conoce la fecha exacta ni la sede exacta de cada cotejo.