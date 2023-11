Niño es agredido violentamente por profesora en patio de colegio en Puente Piedra

Profesora de inicial agrede violentamente a niño en patio de colegio de Puente Piedra. (Vídeo: ATV)

Gran indignación se generó entre los padres y madres de familia de un colegio en el distrito de Puente Piedra luego que se comprobara que una de las maestras de la institución educativa agredía a sus alumnos.

Pese a que ya había acusaciones en contra de la profesora Rosa Soto, quien enseña desde hace años en el nido Estrellita Luminosa, un vídeo captado por un vecino de la escuela comprobó el violento comportamiento de la mujer.

En las imágenes se aprecia que Soto, junto a un grupo de niños, se encontraba en el patio de la institución. De un momento a otro, jala del brazo a un pequeño y lo resondra, para luego jalarle violentamente la oreja por unos segundos. Cuando lo suelta, le da una palmada por detrás y lo manda a seguir con sus actividades.

“Ni siquiera nosotros como padres tratamos así a nuestros hijos, y ¿ahora vamos a mandarlos a un colegio para que la profesora le haga eso? He visto como le jala horrible la oreja a la criatura”, declaró para ATV una mujer que se encontraba en los exteriores del colegio en busca de matricular a su hijo.

Profesora es captada mientras agrede violentamente a menor en nido de Puente Piedra. (Foto: Captura ATV)

No es la primera vez

Tras conocer que se hizo público el vídeo, varios fueron los apoderados que confirmaron la actitud violenta de la maestra Rosa Soto. Incluso, señalaron para el mencionado medio que a ellos también los ha tratado con vehemencia.

“Ya hemos visto que ella no tiene paciencia, nosotras lo hemos visto. Incluso, cuando estamos acá (en la puerta), ella nos bota, por eso decimos que no tiene paciencia con los niños”, indicó otra fémina.

Entre las opiniones que recogía la reportera del matinal, una de las madres de familia que se encontraban presentes reveló que la docente en cuestión ya había agredido a su hija y a otras niñas en años anteriores.

“Ellas eran pequiñiscadas y las castigaba no dándoles su agua, que es un líquido importante. También no les permitía ir al baño cuando se orinaban. De esta manera las castigaba”, precisó.

Lamentablemente, cuando hicieron la denuncia respectiva ante la directora de ese entonces, la única solución que les dieron fue que retiren a sus pequeños de la institución y los matriculen en otro lado.

“No me parece justo, incluso no soy la única (que la acusa de agresión), hay varios casos, el año pasado una mamita se tuvo que retirar. Yo, para no tener problema con la miss, me cambié de salón. Me dijo (la exdirectora) que me cambie de colegio, pero a dónde iba a ir si ya no había vacante en otro lado”, agregó.

Pronunciamiento del nido Estrellita Luminosa

La actual directora del nido Estrellita Luminosa indicó que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 4 ya se involucró en el caso y está haciendo las investigaciones respectivas antes de tomar una decisión sobre el futuro de la maestra. Sin embargo, confirmó que Rosa Sota continúa impartiendo lecciones dentro de la institución.

“La UGEL 4 tiene conocimiento, ellos van a tomar las acciones. Este vídeo recién nos ha llegado ayer y ya estamos tomando las acciones en coordinación con el área de convivencia escolar de la UGEL”, manifestó la titular del colegio inicial, quien evitó dar a conocer su identidad.

Directora de la institución educativa inicial Estrellita Luminosa. (Foto: Captura ATV)

“Estoy en desacuerdo con la violencia en todo el sentido de la palabra, ya sea en la escuela, en casa, en donde sea es un delito. No teníamos conocimiento de que anteriormente la maestra ha hecho esto (agredir a menores), recién me han enseñado el vídeo y me ha sorprendido. Todos (en el colegio) estamos indignados, ella es una maestra que está acá toda la vida”, finalizó.