Qué partidos transmitirá Movistar Deportes EN VIVO HOY, por la fecha 6 de Eliminatorias 2026

Las Eliminatorias 2026 entrarán en un periodo de para hasta septiembre del próximo año. - Crédito: Telefónica.

La tercera ventana de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 culminará con la sexta fecha, la misma que dará inicio a una prolongada para hasta finales del próximo año. De momento, hay algunas sorpresas en la clasificación como el despunte de Venezuela, la inestabilidad de Brasil, la caída de Chile y el hundimiento de Perú.

En esta última presentación anual, todas las selecciones intentarán dar lo mejor de sí para establecerse en zonas nobles de la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que hay un cupo y medio más para acceder a la Copa del Mundo 2026.

Echando un breve vistazo, Argentina está liderando el proceso clasificatorio mundialista al Mundial 2026 con 12 unidades, lo secunda Uruguay con 10 unidades, Colombia con 9 unidades y Venezuela con 8 unidades. En la mitad superior del tablero aparece Brasil con 7 puntos, dejando una imagen preocupante para los seguidores del buen fútbol. Entre la sexta y séptima plaza surgen Ecuador y Paraguay con 5 puntos. Finalmente, en las últimas plazas se encuentran Chile, Bolivia y Perú con 5, 3 y 1 unidad, respectivamente.

La Conmebol destacó a las jóvenes promesas de cada selección para las Eliminatorias 2026. - Crédito: Conmebol

Transmisión de la sexta fecha de las Eliminatorias 2026

La clasificación general puede sufrir algunas variaciones, sobre todo en la parte media alta del tablero de puntuación, con la definición de la última fecha del 2023. Al respecto se desarrollarán cinco atractivos duelos que concentrarán la atención del continente en la lucha por Norteamérica 2026.

De esas contiendas, cuatro correrán por cuenta de la operadora de paga Movistar, aunque sólo una pasará por la señal de Movistar Deportes: Perú vs Venezuela (canal 3 | Canal 703 en HD | 21:00 horas). El resto de cotejos serán transmitidos en vías anexas: Uruguay vs Bolivia (Movistar Eventos | Canal 514 | Canal 794 en HD | 18:30 horas), Ecuador vs Chile (Movistar Eventos 2 | Canal 515 | Canal 801 en HD | 18:30 horas) y Brasil vs Argentina (Movistar Plus | Canal 6 | Canal 706 en HD | 19:30 horas).

La parrilla de programación de la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. - Crédito: Movistar Deportes

Novedades de la jornada 6 de Eliminatorias Sudamericanas 2026

En medio de esta fecha se ha presentado una variante inesperada en Chile. El estratega Eduardo Berizzo presentó su renuncia irrevocable en conferencia de prensa post-partido, a raíz de la desalentadora campaña en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, sostuvo.

Berizzo renunció al banquillo de Chile tras empate sin goles con Paraguay . - Crédito: EFE

“Creo sinceramente que las chances de clasificar existen, están intactas. Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y de la selección nacional”, sumó.

Ahora la banca de la ‘roja’ cuenta con Nicolás Córdova como interino, quien asumió la responsabilidad del plantel en una coyuntura ‘in extremis’: “Es complejo siempre cuando se va a un entrenador porque hay una suerte de duelo. Sabemos que no es fácil y sobre todo, generalmente, un entrenador tiene un poquito más de tiempo para trabajar”.

Misma situación podría darse en Perú con la dirección técnica de Juan Reynoso. Con una crisis a nivel de resultados, que se plasman en el último puesto de las clasificación y sin goles de por medio, se especula que su salida será inmediata más allá de lo que suceda en la sexta fecha de las Eliminatorias 2026. De la VIDENA saldría dejando una lamentable imagen y sin opciones de retornar en un tiempo prolongado.