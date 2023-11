Procuraduría pide más de S/ 70 millones de reparación civil contra Martín Vizcarra por investigaciones

Fiscalía atribuye al expresidente Martín Vizcarra el delito de colusión y negociación incompatible. Foto: Presidencia

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Pública Ad Hoc Adjunta para el caso Lava Jato para constituirse como actor civil en el proceso penal contra el expresidente Martín Vizcarra por los supuestos delitos de colusión y negociación incompatible en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La Procuraduría Ad Hoc requiere que el exmandatario y sus coinvestigados paguen de manera solidaria la suma de 30.664.035 soles como reparación civil a favor del Estado por los daños ocasionados.

En los referidos casos se investiga el presunto pago de coimas a Martín Vizcarra cuando ejercía como gobernador regional de Moquegua.

Cabe precisar que los investigados Fernando Castillo Dibós, José Javier Jordán Morales y Rafael Granados Cueto, exdirectivos de Ingenieros Civiles Y Contratistas Generales SA (ICCGSA), presentaron escritos en los que se oponían a que la Procuraduría Ad Hoc sea actor civil.

Sin embargo, las defensas de los referidos exfuncionarios de ICCGSA no se presentaron a la audiencia para sustentar sus argumentos. Por ello, la jueza Soledad Barrueto, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, resolvió “tener por no presentado el escrito de oposición formulado” por dichos procesados.

Segunda reparación

En un proceso ligado a los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, la Procuraduría solicitó una segunda reparación civil de más de 42 millones.

En este caso, la Fiscalía pide una pena privativa libertad contra el expresidente de 15 años por presuntamente haber recibido sobornos para la adjudicación de las referidas obras en la región Moquegua.

Caso Soria

La semana pasada, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Martin Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de presunta negociación incompatible y nombramiento ilegal, por la designación del procurador general del Estado, Daniel Soria.

Denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por la designación irregular del procurador general del Estado, Daniel Soria.

La denuncia también alcanza a la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla, quien asegura que la designación de Soria Luján fue “absolutamente regular y el proceso de designación contó con todas las validaciones pertinentes”.

“A mí me sorprende todo esto realmente, porque la denuncia de la Fiscalía no tiene ningún fundamento. Los informes que se hicieron en la época de Aníbal Torres decían que el nombramiento de Soria fue irregular porque no tenía las competencias. Pero el nombramiento de Soria fue absolutamente regular y el proceso de designación contó con todas las validaciones pertinentes. La designación del doctor Soria como procurador tiene todo el sustento constitucional y legal”, declaró Revilla a La República.

Busca anular inhabilitación

En paralelo a los procesos penales, el expresidente Martín Vizcarra busca anular las inhabilitaciones de 10 y 5 años de la función pública que le impuso el Congreso por los casos Vacunagate y Obrainsa.

En primera instancia, los juzgados constitucionales han rechazado los recursos de Vizcarra Cornejo, quien ha apelado los fallos. Salas constitucionales deberán decidir si confirman o revocan las sentencias desfavorables para el exjefe de Estado.

Compara a Reynoso con Boluarte

El expresidente Martín Vizcarra equiparó a la presidenta Dina Boluarte con el director técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, por negarse a dar un paso al costado, pese a las malas gestiones.

“Pienso que ya con los 5 partidos que el Perú ha tenido, ha demostrado que no tiene el nivel que se requiere para conducir la selección de fútbol para todos los peruanos”, indicó a Exitosa”.

Vizcarra consideró que la Federación Peruana de Fútbol no debería esperar la renuncia de Reynoso, sino destituirlo.

“Es la misma respuesta que dice la presidenta Dina Boluarte. ‘Estoy haciendo mal las cosas, pero me quedo al final de mi contrato, julio de 2026′. Estamos mal en el fútbol como estamos en la política. Por lo menos en el fútbol podemos hacer cambios a corto plazo. Es más difícil encontrar un entrenador de Perú que un ministro del Interior”, ironizó el exjefe de Estado.