Dónde ver Argentina vs Brasil en Perú: Canal Tv del partido por Eliminatorias 2026

Argentina y Brasil volverán a enfrentarse en el estadio Maracaná después de dos años. - Crédito: Conmebol

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá se paralizan en la sexta fecha al reunir a Argentina y Brasil en un partido de pronóstico de reservado que representa una edición más del Clásico sudamericano. El escenario de la atractiva contienda será el imponente estadio Maracaná. A continuación conoce los canales de transmisión.

Te puede interesar: Canal peruano transmitirá Argentina vs Brasil HOY, en señal abierta, clásico por jornada 6 de Eliminatorias 2026

El vigente campeón del mundo, quien tiene a la cabeza a Lionel Scaloni, llega al ‘Superclásico de las Américas’ con una incómoda derrota -la primera desde que se coronara en Qatar 2022- a manos de Uruguay, en La Bombonera. Aquella caída, si bien no ha causado mayores estragos en la interna, es una clara señal de que el proceso clasificatorio mundialista siempre tendrá sus dificultades independientemente el status de cada selección.

“Viene un partido muy difícil. Intentaremos hacer lo mejor. Creo que este equipo dio muestras de sobra de que puede salir de situaciones difíciles. Acá se pierde y se gana como equipo, no hay otra. Hay veces que hay que darle mérito al rival. No podemos pensar que por ser campeones del mundo no vamos a perder nunca”, expresó el entrenador de la ‘albiceleste’.

Te puede interesar: Alineaciones de Argentina vs Brasil: posibles titulares para choque por Eliminatorias 2026

Entretanto, Brasil se presentará en su casa con un presente preocupante al encadenar tres cotejos consecutivos sin vencer, los dos últimos con caídas alarmantes. En su última exhibición no pudo cuidar su ventaja contra Colombia y terminó derrotado por un doblete de Luis Díaz. De momento, el estratega interino Fernando Diniz reúne el descontento de la afición y deberá virar inmediatamente si es que no quiere perder terreno en la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Dónde ver Argentina vs Brasil en Perú

El compromiso entre Argentina vs. Brasil, con el que las Eliminatorias Sudamericanas 2026 entrarán a un receso hasta septiembre del próximo año, será transmitido por dos operadoras televisivas: Latina TV (canal 2 y 702 en HD) y Movistar Deportes (canal 6 y 706 en HD).

Te puede interesar: HOY, a qué hora juegan Argentina vs Brasil: partido por fecha 6 de Eliminatorias 2026

Es preciso señalar que Latina TV cuenta con los derechos exclusivos de las transmisiones de la ‘verdeamarelha’ jugando en condición de local. De tal manera que los peruanos podrán seguir todos los acontecimientos en voz del relator Freddy Cora junto a los comentarios de Coki Gonzáles y Sergio Ibarra.

Canales en Brasil para ver partido

En el país del pentacampeón del mundo, la contienda de las selecciones más poderosas de la Conmebol será transmitida por los siguientes canales: O’ Globo y SporTV.

Dónde ver Argentina vs Brasil en Sudamérica

Ya en la región sudamericana se puede seguir las incidencias del duelo en TyC Sports, TyC Sports Play y Televisión Pública (Argentina), DIRECTV Sports (Uruguay), Mega TV (Chile) y Canal del Fútbol (Ecuador).

Probables alineaciones de Argentina vs Brasil

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; André Trindade, Bruno Guimarães, Raphinha; Rodrygo, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli.