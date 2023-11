Camila Escribens regresó al Perú tras participar en el Miss Universo y hace importante anuncio. | Mande quien mande

Camila Escribens dejó el nombre del Perú en alto tras haberse presentado en la última edición del Miss Universo. La modelo llegó a ingresar al top 10 del certamen internacional de belleza por su buena presencia e inteligencia, lo que llenó de orgullo a sus seguidores.

Luego de su paso por este evento, ella llegó al Perú y se presentó en el programa ‘Mande quien mande’, donde la recibieron con emoción. Aquí no solo recibió halagos de parte de los conductores, y es que ellos también le hicieron algunas preguntas sobre su futuro.

Para empezar, Camila Escribens precisó que vino al Perú con el único objetivo de agradecer a las personas que la han apoyado en las últimas semanas; sin embargo, ella debía de partir a los Estados Unidos en las próximas horas, pues deseaba reencontrarse con su familia.

Camila Escribens no logró quedar entre las finalistas del Miss Universo 2023. (Foto: Captura de IG)

De acuerdo a sus declaraciones, la actual reina de belleza no estará en nuestro durante un breve tiempo. Su intención es celebrar las fiestas de fin de año al lado de su familia, ya que ha estado alejado de ellos durante un buen tiempo por haberse estado preparando para el Miss Universo.

“Sí voy a regresar, claro que sí. Regreso el próximo año después de las fiestas con mi familia. También quiero compartir con ellos, hace mucho tiempo que no los veo, entonces voy a estar allá por un ratito y regreso inmediatamente para estar aquí con ustedes”, comentó.

Asimismo, ella resaltó el buen trabajo que hizo Beto Pinedo al realizarle su traje típico para esta competencia. La modelo aseguró que su atuendo llamó la atención de manera internacional, incluso se volvió viral en las redes sociales.

Cabe precisar que su vestimenta estuvo inspirada en el Tumi (cuchillo usado por las culturas andinas precolombinas en las ceremonias religiosas) y tuvo una pieza gigante que se abrió para revelar el resto del diseño.

Camila Escribens ingresó al top 20 del Miss Universo. (Foto: Captura de Telemundo)

¿Qué mensaje envió Camila Escribens tras ser eliminada del Miss Universo?

Camila Escribens participó en el Miss Universo y cumplió uno de sus más grandes sueños, representar al Perú en una competencia internacional. Asimismo, pese a que se preparó durante varios meses para dar una buena presentación, no pudo clasificar al top 5 de este certamen, solo llegó hasta el 101.

Aunque muchos pensaban que no iba a pasar de la etapa preliminar, ella demostró totalmente lo contrario, ganándose el cariño del público peruano. Además, al notar los comentarios positivos, no dudó en mostrarse profundamente agradecida.

“¡TOP 10! Gracias mi hermoso Perú por darme todo el apoyo y amor posible en estas semanas en El Savaldor. No fue fácil, pero no imposible. Logramos la clasificación y poner el nombre de Perú frente a los ojos del mundo en el Miss Universo, les prometí que no les fallaría. Los amo”, manifestó.

Miss Perú Camila Escribens participa en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo)

¿Qué estudió Camila Escribens?

Camila Escribens nació en 1998 y en la actualidad tiene 25 años. La modelo creció en California, Estados Unidos, y uno de sus sueños más grandes fue convertirse en Miss Perú. Pese a no vivir en nuestro país, desde que era joven participaba en diferentes concursos de belleza con el único objetivo de ser una reconocida modelo.

Pese a su carrera de modelo, ella también estudió, según se sabe, llevó la carrera de Negocios Internacionales en una universidad en Estados Unidos. En el Perú, ella tiene a una tía que es conocida en la televisión peruana por ser una conductora de espectáculos, nos referimos a Rebeca Escribens.