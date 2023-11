“Pongo mi cargo a disposición”: Viceministro del Midis renuncia al ser acusado de presentar diplomado falso

Funcionario del gobierno de Dina Boluarte pone su cargo a disposición para que se investigue supuesto diplomado falso presentado en su cv.| Contracorriente

Nuevamente, un funcionario del gobierno de Dina Boluarte cuestionado por su idoneidad. Esta vez, se trata del viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Alejandro Pozo, quien puso su cargo a disposición al ser acusado de entregar un certificado falso al momento de ostentar el cargo.

De acuerdo a un informe de Contracorriente, el paisano de la presidenta y su hermano Nicanor Boluarte presentó un diplomado perteneciente a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas (ENACIP), la cual se encarga de emitir documentos sin acreditar conocimiento alguno.

“[Usted me puede dar el diplomado hoy si yo pago antes de las 6 sin haber dado las clases, ¿no hay ningún problema?] sí, sí, sí, claro. Nosotros tenemos un programa de certificación inmediata para aquellos alumnos que van a postular a convocatorias públicas o privadas”, dijo una de las asesoras a la que se le pidió información sobre los programas que ofrecen.

El dominical accedió al aula virtual de Enacip y constató que la alta autoridad, que gana una remuneración de 28 mil soles mensuales por parte de los peruanos, registra un 0 % de avance. Al ser consultado, el funcionario no pudo ocultar su nerviosismo a tal punto que comenzó a temblar.

Alejandro Pozo se desempeña en la cartera del ministro Julio Demartini. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

“[Nosotros hemos tenido acceso a los detalles de ese diplomado. Y ese diplomado tiene 0 % de avance, usted nunca ingresó, ni siquiera a poner clic, ni a ver el video]. No, sí he bajado. [0% de avance. Me enviaron la información] Yo he llevado los cursos, por qué voy a mentir. Lo que pasa es que te envían… cuando no entra a la página… [¿Usted nunca entró a la página?] Posiblemente…”, declaró el viceministro.

Al verse acorralado, el integrante del Midis decidió usar las cámaras del programa televisivo para enviarle un mensaje al titular de la cartera, Julio Demartini. “Señor ministro, en aras de la transparencia, yo hoy día estoy yéndome de viaje, y voy a poner mi cargo para que ustedes puedan investigar. [¿Pone su cargo a disposición?] Sí, señor. Voy a presentar mi carta a disposición del señor ministro por un tema de ética, de valores”, mencionó.

Cabe precisar que no se conoce si Alejandro Pozo efectivamente presentó su dimisión al cargo o si esta no fue aceptada, ya que continúa laborando en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ministro Julio Demartini no se ha pronunciado al respecto. | Midis

¿Qué delitos habría cometido?

De acuerdo al penalista Walter Palomino, el funcionario habría incurrido en el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, el cual es castigado con una pena de cuatro años de privación de la libertad.

“El diploma es el resultado de haber cursado ciertamente una asignatura o un curso de especialización entre otros, que se entregue antes a partir de algo que no ocurrió es, en efecto, un supuesto de falsedad”, señaló al dominical.

El exministro de Educación Idel Vexler también fue consultado al respecto y cuestionó que se trafique “con la buena fe de las personas y del Estado”. “Esta diplomatura por lo que veo es dado por una Escuela Nacional de Ciencias Políticas. La pregunta es, ¿es un instituto tecnológico? ¿Es una escuela superior? ¿Es una facultad de educación? ¿Qué es? ¿Es un centro de educación técnico productiva? Todo parece indicar que no es una institución que se enmarca de lo que establece las instituciones del sistema educación nacional”, agregó.

Idel Vexler, exministro de Educación. (Andina)

Compra y venta de artículos científicos

La vergonzosa y condenable práctica de acuñarse certificados sin los conocimientos no es lo único que se ve en el país. En la víspera, el dominical Punto Final reveló que distintos centros educativos fueron engañados al momento de contratar a docentes con decenas de publicaciones ‘bamba’.