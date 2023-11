Camila Escribens quedó fuera del Miss Universo 2023, pero recibió el apoyo de los fans peruanos

Camila Escribens no avanzó al Top 5 y fue eliminada del Miss Universo 2023 | Telemundo

La representante peruana, Camila Escribens, no consiguió un lugar dentro del top 5 en la competencia final del Miss Universo 2023, evento celebrado el pasado sábado 18 de noviembre. Aunque la Miss Perú tuvo un desempeño destacado a lo largo del concurso, no logró avanzar a las etapas finales del certamen. Durante la competencia, se destacó por su presencia en la pasarela y su elección de vestuario, deslumbrando a la audiencia y al jurado.

La modelo peruana alcanzó una notable posición al ser seleccionada dentro del top 20, donde lució un traje de baño de dos piezas en tono palo rosa, adornado con motivos florales. Avanzando posteriormente al top 10, ella impresionó nuevamente con su elección de un elegante traje de gala azul con adornos de pedrería, mostrando la riqueza de la moda peruana y su habilidad para impactar en momentos decisivos.

Previo al anuncio de las finalistas y la coronación de la nueva Miss Universo, que sucedería a la estadounidense R’Bonney Gabriel, la esperanza de ver a Rebeca Escribens tomar la corona era alta entre los seguidores peruanos y latinoamericanos. La modelo y representante de Perú ha dejado una impresión duradera en la edición de este año del prestigioso concurso de belleza internacional. En su camino por el título, la deportista ha demostrado tanto la diversidad cultural como la elegancia que caracteriza a Perú.

Camila Escribens destacó durante el desfile en traje de baño y pasó al top 10 del Miss Universo. (Foto: Captura de Televisa)

“Qué honor por fin vivir este momento y llevar mi bandera aquí en el certamen más grande del mundo. Gracias, Miss Perú, por darme la oportunidad de vivir mi sueño, gracias, Perú, por todo el apoyo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que ella siempre tuvo el sueño de representar al Perú en una competencia internacional, por lo que al obtener un buen posicionamiento en este concurso de belleza, cumplió uno de sus más grandes anhelos, pues aunque ella no nació en el Perú, siempre se sintió peruana.

“Siempre ha sido un sueño representar a mi país en las olimpiadas, pero debido a mis problemas médicos, esto no se hizo realidad. A una temprana edad me descubrieron tres malformaciones y tuvo que dejar mi sueño; sin embargo, eso no significa que no puedas cumplir otros sueños. Ahora estoy aquí sana con mi organización que se dedica a preparar campos de juegos para niños”, comentó.

Recibió el apoyo de fans peruanos en las redes sociales

Aunque Camila Escribens no logró avanzar más en la competencia, los fanáticos peruanos, seguidores de los concursos de belleza, se mostraron bastante emocionados por este reconocimiento, pues desde hace varios años que una Miss Perú no clasificaba al top 10.

Por este motivo, no dudaron en agradecerle a la modelo por haber llegado hasta este punto, pues consideraron que lo hizo muy bien, además que la competencia estaba bastante dura este año, teniendo a varias representantes latinoamericanas compitiendo.

De otro lado, hubo algunos que se animaron a comparar a Jessica Newton con Juan Reynoso, señalando que a diferencia del técnico de fútbol, la organizadora del Miss Perú sí tenía buenas estrategias, y es que no solo ha logrado un top 10, también consiguió conquistar el Miss Grand Internacional de la mano de Luciana Fuster.

Camila Escribens recibió el apoyo de los peruanos. (Foto: Captura de redes sociales)

