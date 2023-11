Peruana desaparece cruzando la frontera de México a Estados Unidos: “No sabemos nada de ella”

Peruana Desaparece Intentando Cruzar La Frontera De México A Estados Unidos

Han pasado más de cuatro meses en los que doña Luz no tiene noticias de su hija Diana Elizabeth Tello Castillo. La joven de 31 años se encuentra desaparecida desde que el pasado 21 de julio viajó hasta México, con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Temiendo lo peor, esta angustiada madre denunció ante las cámaras de TV Perú que fue el novio de Diana, de nombre Yahirzino Rusimán Gracía, quien reside en México y le compró el pasaje para motivarla a viajar hacia América del Norte, donde podrían conseguir un futuro mejor.

En busca del sueño americano

“Mi hija viajó a México para cruzar la frontera a Estados Unidos por consejo de su enamorado. Él le compró los pasajes a México. Llegando me escribió, me dijo que estaba bien, que no me preocupe, que se encontraba en un hotel. Luego, me avisó que se iba a Mexicali porque la iba a ayudar a pasar por la frontera. Desde ahí no sabemos nada de ella”, contó Castillo.

Peruana desaparece al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. (Foto: Captura de video)

Lo último que supo fue que la joven cruzaría el muro fronterizo con ayuda de los conocidos ‘Coyotes’, término acuñado a las personas que trasladan a los migrantes de manera ilegal y quienes cobran una fuerte suma de dinero por hacer el trabajo, sin asegurar tu bienestar y que logres entrar a Estados Unidos.

“Después me he enterado que el enamorado de mi hija contrató a una persona de confianza, Sheyla Grau Narro (también peruana), quien hizo todos los papeles para que viaje. Esta persona también le hizo todos los trámites a Jair para que pase a Estados Unidos. Yo no sabía que había una tercera persona, que era un ‘coyote’, Salvador Palma”, agregó.

Pareja de Diana desconoce el paradero de la joven

A pesar que doña Luz perdió el contacto con su hija el 21 de julio, señaló que logró comunicarse con Yahirzino Rusimán el 1 de septiembre, cuando este joven le envió un video de Diana en lo que, aparentemente, sería un desierto.

“Esta foto me la envía el enamorado el 1 de septiembre, pero esto fue grabado el 21 de julio, cuando ella estaba en México. Él ha tenido el video, pero no me lo quiso entregar.”, alertó, preocupada.

Según Laura, la hermana de la joven desaparecida, la última vez que tuvieron comunicación con Yahirzino fue en octubre, luego que doña Luz le pidió los datos de la mujer que se encargaría de contactar al ‘coyote’. En aquella oportunidad, el hombre tampoco supo ofrecer información sobre el paradero de Diana.

“Todo el mes de julio le aseguraba que mi hermana se había entregado a Migraciones. Y luego en un audio le asegura de que tal vez esté en una detención en Nueva Jersey. Yo he revisado lo que es la página de migrantes, donde figuran los detenidos por Migraciones, pero no figura mi hermana. Entonces, me preocupé”, señaló Laura.

La madre de Diana también agregó que nunca conoció al enamorado de su hija y que solo lo reconocía por videos o fotos. Asimismo, informó que no conoce a su familia, por lo que no puede recurrir a ellos por ayuda para dar con el paradero de la joven de 32 años.

Pide ayuda a las autoridades de México y EE.UU.

Doña Luz señaló que ha recibido orientación del ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre cómo presentar una denuncia en las embajadas de México y Estados Unidos.

“Hemos tenido contacto con el consulado de Estados Unidos, en Los Ángeles y de México. Porque nosotros hemos enviado una solicitud y hemos reportado a mi hermana como desaparecida. Nos están orientando cómo realizar la denuncia ya que se necesitaban más pruebas”, dijo Laura.

La familia sigue a la espera de tener noticias sobre el paradero de Diana Tello.