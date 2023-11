Lista Fonavi 2023 link: consulta si estás en el padrón de devolución de aportes en diciembre

Así puedes corroborar que estás inscrito en la lista de beneficiarios del Fonavi. - Crédito Composición Infobae/Fonavi

Devolución Fonavi 2023. Ya queda menos para la que los fonavistas y sus deudos puedan acceder a pagos parciales de lo que han aportado por años al Fondo Nacional de Vivienda, que se creo en 1979 y que pasó por diferentes etapas, hasta ser derogado, pero del cual aún hay miles que no han percibido ni un sol de ese dinero.

Pero ya muchos se están inscribiendo para recuperar aquellos montos que aportaron. Aunque este pago se hará desde el 14 de diciembre en pagos parciales, estos se aprobaron con condición de una posterior cancelación de la deuda total.

Si bien se ha difundido los enlaces para este cobro, la plataforma no es amigable, y tampoco se ha informado bien sobre dónde se presentan los formularios para el registro. Recuerda que este puede ser virtual, y puedes registrarte así sea fonavista o deudo de un aportante.

Así se ve la página del Fonavi. - Crédito Captura del Fonavi

Link de Fonavi para cobrar en 2023

La secretaria general del Fonavi ha señalado que todo trámite es gratuito. Asímismo, han puesto a disposición un enlace para poder consultar la lista de los que se encuentran registrados en el padrón y podrán acceder al pago este 14 de diciembre. Solo necesitas tu DNI para revisar si estás inscrito.

Link Fonavi 2023 : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/ Ingresa a

Coloca tu DNI y el código que te sale.

Haz clic en consultar

Si has hecho la consulta en la página, y no te encuentras en la lista del Fonavi, pero sí has aportado al fondo, entonces puede que te falte registrarte.

Los exaportantes del FONAVI han luchado arduamente por la restitución de sus fondos, una situación que ha desencadenado la promulgación de nuevas legislaciones. La más reciente de estas busca optimizar y acelerar el proceso de devolución, en un esfuerzo por cerrar este prolongado capítulo en la historia de la política habitacional peruana. - Crédito Composición Infobae

Fonavi, formulario 1: ¿cómo registrarte para cobrar los pagos?

Diferentes medios de comunicación resaltan que el registro de hace con el formulario 1, pero no señalan dónde se presenta este. Sin embargo, el proceso puede ser solo virtual. Pero debes seguir al pie de la letra estos pasos.

Para registrarte en para la devolución del Fonavi 2023, empieza de esta manera:

registrarte en la página del Fonavi: Primero debesen la página del Fonavi: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/tempPopup.jsp

Haz clic en “Crear usuario”, al medio, en la parte inferior de la página.

Llenar tus datos, así seas el titular (fonavista) o solicitante (representante o deudo del fonavista).

Aquí se te permitirá rellenar el formulario 1 virtualmente.

La ley N° 31928 privilegia la devolución para los aportantes mayores a los 60 años con enfermedades terminales o que estén registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. - Crédito Andina

Este formulario 1 virtual tiene una serie de datos que deberás llenar. Estos son los siguientes

Información personal : datos básicos. Primero colocar el tipo de documento y el número del mismo. Suministrar apellidos y nombres completos , como lo solicita la página. Colocar la fecha de nacimiento y el sexo, ya sea masculino o femenino. En un recuadro similar solicitan la ubicación actual .

También debes ingresar el número de teléfono personal y colocar una dirección de correo electrónico actual. Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior.

En ese punto, suministrar el historial laboral . Y se recomienda ser cuidadoso con las fechas. Colocar el tipo de registro, número particular, el nombre de la empresa y la fecha de inicio y finalización.

Al final, podrás agregar datos adicionales solicitados por la estructura, el estado de retiro, la fecha de ONP, la fecha de conexión de SNP y AFP.

Fonavi para deudos: ¿puedo cobrar los pagos de un familiar fallecido?

En la norma en que se aprobó la devolución de los aportes del Fonavi sí se reconoce el derecho de esta para herederos de trabajadores fallecidos que hayan contribuido a este fondo. “La devolución de aportes al Fonavi será al fonavista titular o a su representante debidamente autorizado y, en caso de fallecimiento, será a sus deudos”, señala la nueva norma.

Sin embargo, esta devolución se da en orden de prelación excluyente; esto significa, que establece una secuencia de prioridad de quiénes pueden cobrar la deuda, y que es excluyente, en tanto que, si cobra el primero disponible, no cobran los demás. Este orden se da así:

Primero, el cónyuge sobreviviente o integrante de la unión de hecho

Hijos menores e hijos con discapacidad total permanente acreditada por el Conadis

Hijos mayores de edad

Padres

Hermanos

A falta de las personas indicadas precedentemente, la devolución corresponde a quienes acrediten ser deudos del fonavista fallecido mediante e sucesión intestada o testamentaria

Revisa cómo podrías acceder a devolución del Fonavi 2023 si eres deudo familiar de un fonavista fallecido. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Historia del Fonavi

El Fondo Nacional de Vivienda se creó en 1979, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Su fin principal era financiar préstamos para la gente que buscaba construir o adquirir un inmueble. Trabajadores dependientes e independientes aportaron, de manera obligatoria y facultativa, respectivamente, entre julio de 1979 hasta julio de 1995 (en diferentes periodos). Pero, luego, en 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se convirtió en un impuesto extraordinario de solidaridad, para, finalmente ser derogado en 2004, mientras Alejandro Toledo era presidente, sin devolverse el dinero.

Finalmente, cuatro años después se conformó una comisión para iniciar la devolución, dado que se detectó que se habían perdido alrededor de 10 mil millones de soles. Actualmente, ya se anunció que, a partir del 14 de diciembre, se iniciará con la devolución de los aportes a todos los trabajadores que contribuyeron, o sus deudos en caso estos hubieran fallecido.