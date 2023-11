Aníbal Torres felicita a Dina Boluarte por “éxitos” en viajes al extranjero, pero afirma que gobierna Fuerza Popular

Fuente: Latina TV

Aníbal Torres, ex primer ministro del expresidente Pedro Castillo y considerado como uno de sus consejeros más cercanos, reapareció este miércoles para felicitar a Dina Boluarte por los “éxitos” obtenidos en sus giras al extranjero, pese a que la considera el rostro de una “dictadura” y meses atrás pedía su dimisión.

“Tengo que felicitar porque nuestra presidenta viaja. Ha hecho quedar muy bien Perú en el extranjero, aunque no lo entiende así la población. Creo que el Congreso lo ha entendido como positivo, de manera que les felicito por esos grandes éxitos”, dijo después de presentarse ante la comisión parlamentaria que investiga las supuestas irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas.

Las declaraciones del exnúmero dos de Castillo llegan en medio del quinto viaje al exterior que ha realizado Boluarte desde que asumió la jefatura de Estado después del fallido autogolpe. La gobernante se encuentra en San Francisco (EE.UU.), sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

Su anterior gira, a Washington, prometió una reunión bilateral de Boluarte con su homólogo estadounidense, Joe Biden, pero el encuentro nunca fue confirmado por las autoridades norteamericanas y un criticado comunicado de la Cancillería peruana aclaraba que, por falta de tiempo, esta no se había podido realizar.

Aníbal Torres fue premier de Pedro Castillo hasta poco antes del golpe de Estado

El caso desató una ola de críticas que desembocaron en la renuncia de Gervasi y del embajador de Perú en EE.UU. Sin embargo, Torres consideró que estos viajes sí han traído resultados positivos. “Internamente, sí, creo”, siguió ante los medios.

En otro momento, el expremier también se refirió a la investigación del Legislativo que busca la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta causa grave, una iniciativa que ha sido criticada por organizaciones como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Right Watch (HRW).

“Hay que reformar el sistema de justicia. La JNJ, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional”, opinó. Posteriormente, deslizó un respaldo a la censura del ministro del Interior, Vicente Romero, cuya gestión ha sido criticada por el aparente fracaso de las políticas de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

“Hay que reconocer que tenemos excelentes policías y militares, pero si no combatimos eso, cómo combatimos la delincuencia en las calles. Él no conoce de este trabajo, lo ha demostrado ampliamente. Además, les voy a decir: la señora Dina no gobierna, sino Fuerza Popular, Renovación Popular, la ultraderecha. Ahí tienen las consecuencias”, remarcó.

Fotografía de archivo en la que se registró al ministro de Interior de Perú, Vicente Romero, en Lima (Perú). EFE/Congreso del Perú

Después de estas declaraciones, Romero se convirtió en el primer miembro del gabinete censurado por el Congreso. La decisión fue tomada, pese a que el Gobierno anunció que iba a extender el estado de emergencia que dictó en tres distritos de Lima, entre ellos el populoso San Juan de Lurigancho, para enfrentar a la inseguridad ciudadana.

En desarrollo.