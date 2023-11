Luciana Fuster publicó inesperado video en medio de enfrentamiento entre Leslie Shaw y Flavia Laos

El respaldo que le dio Luciana Fuster a Leslie Shaw ante pelea con Flavia Laos. IG

Leslie Shaw no dudó en darle una certera estocada a Flavia Laos, luego que Luciana Fuster publicara un video de la rubia con su nueva canción Fin de Semana, en colaboración con Hermanos Yaipén. La propia cantante se encargó de compartir el clip.

En medio de las peleas de Leslie Shaw con diferentes figuras del género urbano, entre ellas Flavia Laos, Luciana Fuster publicó un video donde se le ve disfrutando del reciente tema de la cantante. Aquí la joven, desde Tailandia, luce muy fresca mirándose al espejo, mientras que suena ‘Fin de Semana’.

Recordemos que Flavia Laos y Luciana se han visto enfrentadas desde que la segunda inició su relación con Patricio Parodi. La hoy Miss Grand Internacional 2023 fue señalada como la tercera en discordia.

Es por ello que no tardó en causar revuelo la publicación de la reina de belleza, que claramente muestra su apoyo a Leslie Shaw como cantante.

Luciana Fuster se muestra escuchando el reciente tema de Leslie Shaw, enemiga de Flavia Laos. Composición Infobae.

¿Qué dijo Flavia Laos contra Leslie Shaw?

En una entrevista, Flavia Laos se mostró en contra de la intérprete de La Faldita, indicando que la rubia está actuando mal al criticar a las figuras de su propio género, en lugar de apoyarlas.

“No hay que menospreciar a los artistas de Perú, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades que de repente yo o Mayra, de tener la pantalla, un poco más de dinero para invertir, pero aun así tienen demasiado talento”, dijo Flavia Laos para Amor y Fuego.

Leslie Shaw responde a las críticas de Mayra Goñi y Flavia Laos. | Captura/Willax

“Es importante unirnos como peruanos para seguir creciendo en la industria musical, saliendo adelante entre mujeres que somos, entender que cada uno tiene su forma de crecer”, acotó Mayra Goñi, quien le mostró su respaldo a Flavia.

Eso se quedó ahí, pues Flavia Laos se encargó de aclarar que nadie es mejor que nadie. Aunque no quiso decir nombre ni apellido, la cantante continuó con su mensaje.

“Nadie es mejor que nadie, esos aires de grandeza no sé de dónde salen. (¿Te refieres a Leslie Shaw?) En general, al que le caiga el guante que se lo chante”, señaló la expareja de Austin Palao.

Leslie shaw arremete contra Mayra Goñi y Flavia Laos. | Willax

La respuesta de Leslie Shaw a Flavias Laos

Como era lógico, Leslie Shaw no se quedó callada. Antes de publicar su video en Instagram, donde se le ve a Luciana Fuster disfrutando de su tema ‘Fin de Semana’, se presentó en el programa Amor y Fuego para responder a Flavia Laos y Mayra Goñi.

“Yo no me voy a dejar ningunear, y ni siquiera son unas chibolas, ya tienen casi 30 años”, dijo muy incómoda. “No es simplemente ser linda y cantar, tienes que saber en qué te estás metiendo, están perdidas”, agregó.

“Yo me creo lo que soy, he logrado discos de oro, de platino, he firmado con una disquera mundial, ahora he firmado contrato con una distribuidora mundial, me doy mi lugar (...) No me invitan a restaurantes a tragar en Estados Unidos, yo me pago todo”, acotó.

Leslie shaw arremete contra Mayra Goñi y Flavia Laos. | Willax

Flavia Laos terminó su relación con Austin Palao

El pasado 10 de noviembre, Flavia Laos y Austin Palao sorprendieron al confirmar que ya no eran pareja. Los cantantes indicaron que pese a que había mucho cariño entre ellos, su camino era por rumbos distintos.

“Hola chicos, como me debo a mi público y a la gente que siempre me ha apoyado, hoy quiero confirmar mi separación con Austin, es una decisión difícil de comunicar, pero ustedes siempre han sido parte de mi vida”, inicia señaló Flavia Laos en su comunicado, donde agradece a sus seguidores por el cariño que siempre les han tenido desde el tiempo que inició su romance.

“Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar de que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite”, acotó la rubia, dejando en claro que es “la mejor decisión que dos personas adultas y maduras pueden tomar”.

Flavia Laos y Austin Palao se separaron. Actriz anunció el fin de su relación. YouTube

Por su parte, Austin Palao respaldo las palabras de Flavia Laos. Además, resaltó que ninguno de los dos hablará más al respecto.

“Después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. Por ello hemos decidido dar por terminada nuestra relación, espero comprendan que no es un momento fácil para ambos, por lo cual agradeceríamos que respeten nuestro silencio”, escribió el hermano de Said Palao en su cuenta de Instagram.