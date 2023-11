Denuncian a trabajadora del hogar por robar más de USD 5 mil a dueña de casa: La mujer pertenecería a agencia de Surco (Vídeo: Panamericana Tv)

Una vecina del distrito de Santiago de Surco realizó una grave denuncia en contra de quien se había convertido en una persona de su entera confianza. La víctima narró cómo Miriam Velázquez Vargas, contratada como trabajadora del hogar por un corto periodo de tiempo, rebuscó por todos los rincones de su casa para sustraer varios objetos de valor y robarle una fuerte suma de dinero en efectivo.

Te puede interesar: Consecuencias del apagón en Matute: reporteros gráficos denunciaron el robo de sus equipos

Según pudo constatar el noticiero 24 Horas, de Panamericana Televisión, la vivienda de la afectada quedó en completo desorden luego de que Velázquez Vargas aprovechara un descuido de sus empleadores para examinar cada mueble hasta dar con su objetivo: 5.600 dólares y más de 30 mil soles en artículos.

“El día sábado (11 de noviembre) fui al mercado a comprar mis abarrotes Ella aprovechó que yo no estaba para robar, pero mi hijo mayor fue quien la sorprendió. Vio que metía todo en una maleta y luego se iba. Él que tiene 13 años arrastró al menor de 6 para seguir a la señora. Esto no lo voy a permitir, los ha expuesto”, indicó la agraviada.

“Los 5.600 dólares estaban escondidos dentro de una de las cajas de zapatillas nuevas. Aparte se ha llevado mis carteras, las poleras de mis hijos, perfumes míos. Entró a todos los cuartos. Varias cosas se ha llevado la señora”, agregó.

La denunciada dejó la casa en desorden por rebuscar en cada rincón para dar con su objetivo. (Foto: Captura Panamericana)

La víctima informó que contrató a la ladrona solo por un mes debido a que la persona que era de su confianza para ese cargo no se encontraba disponible. De acuerdo a su relato, Miriam Velázquez pertenecería a una agencia de trabajadoras del hogar, sin embargo, ambas decidieron entablar relaciones directamente.

Te puede interesar: Centro comercial de Miraflores sufre violento robo: Delincuentes ingresan a ‘combazos’ a conocida tienda tecnológica

“La conocí por una agencia del Óvalo Higuereta. Me contacté con ellos y me hicieron una videollamada para entrevistarla y pueda trabajar. Como es de agencia, se tiene que pagar una comisión. Para no descontarle a la señora, ni perder yo, hicimos un contrato interno, porque solamente era por un mes, no era por mucho tiempo”, explicó la dueña del hogar.

Amenazas en su contra

Tras llegar a su casa y percatarse de todo lo ocurrido, la mujer intentó comunicarse con Velázquez Vargas, pero sin éxito alguno. Ante las constantes denuncias públicas que realizó, la propia acusada llamó a su víctima para amenazarla a ella y a sus hijos.

Te puede interesar: Perú: cotización de apertura del euro hoy 9 de noviembre de EUR a PEN

“Me he comunicado con sus tres números. He hablado con su amiga. He hablado con su hermana, hasta con su cuñado, para que me devuelvan las cosas, y tampoco. Ahora ella me llamó, pero solo para amenazarme a mí y a mis hijos. Eso no se lo voy a permitir”, manifestó.

“Me ha dicho de todo, me ha amenazado, pero solo ella sabe en su conciencia todo lo que me ha robado. Si usted no me devuelve señora Miriam, voy a seguir haciendo público, por todos los medios, lo que ha hecho. A mí me ha costado mi esfuerzo”, continuó.

Trabajadora del hogar es denuncia de robo en hogar donde laborada . (Foto: Captura Panamericana Tv)

De acuerdo a la información que logró recabar con la Policía Nacional del Perú (PNP), comprobó que la mujer en quien depositó toda su confianza no cuenta con antecedentes penales ni denuncias en su contra.

“La denuncia fue hecha en la Comisaría Chacarilla del Estanque. Los policías me dijeron que esto iba a pasar al Ministerio Público. Ellos van a llamar a la señora Miriam, pero igual yo voy a seguir por mis medios. Nadie más la va a contratar si no me devuelve mis cosas”, aseveró.

“Pienso que la señora tiene la costumbre de trabajar acá en Lima dos o tres meses, luego robar e irse de nuevo a Cajamarca. Porque cuando yo le pregunté por sus trabajos anteriores, ella me dijo que había tenido problemas porque las otras personas eran malas con ella y que la atendían mal”, consideró la afectada.