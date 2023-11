Alberto Otárola proyecta recuperación económica para primer trimestre de 2024

Minería y pesca son los sectores que permitirían el repunte en la economía peruana, anunció el premier en su presentación en la CADE Ejecutivos 2023. (Tv Perú)

Esto sería posible a través de la aplicación de medidas desde el gobierno de Dina Boluarte, que permita apoyar determinados sectores.

“Hemos preparado medidas para apoyar a la construcción, la manufactura y la agroexportación. Medidas concretas. Somos optimistas y anticipamos una recuperación en el primer trimestre del próximo año”, detalló en su presentación durante la CADE Ejecutivos 2023.

Con relación al plan para frenar los efectos del Fenómeno El Niño, el premier explicó que ofrecerán los créditos ‘Con Punche Perú 1 y 2′, un conjunto de créditos suplementarios dirigidos para las micro, medianas y pequeñas empresas. A este apoyo, se suma el programa ‘Unidos’, que pretende promover la inversión privada.

“Necesitamos el potencial reactivador del sector privado para lograr avanzar en estos retos y creemos que la recuperación de la confianza demanda de la colaboración de todos nosotros. Vamos a ser un gobierno que va a hacer las cosas de manera responsable hasta el año 2026. Tenemos tres años para gobernar de manera conjunta”, añadió.

Alberto Otárola mencionó las medidas económicas que está dando el Gobierno para salir de la recesión

Gobierno de Pedro Castillo afectó economía

El premier opinó que la inestabilidad política que causó el exmandatario de izquierda ha causado una pérdida de confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades.

“Todos sabemos que tras la pandemia la recuperación económica se vio interrumpida por la inestabilidad política generada por la gestión interior, que amenazó reiteradamente con cambiar las reglas de juego. ¿Cuál ha sido el resultado? Todos los sabemos: la peor crisis de confianza en las últimas 2 décadas”, aseguró.

Desde su punto de vista, los problemas que causó la gestión de Pedro Castillo vienen siendo solucionados por el actual gobierno, ya que viene implementando acuerdos con el sector privado.

Mencionó que luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, Dina Boluarte se enfocó en dinamizar la economía.

Alberto Otárola mencionó la importancia de recuperar la confianza del sector privado para salir de la recesión económica

“Siempre es bueno recordar, siempre lo digo en todos los foros, que tras el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre por el gobierno del señor Castillo, la presidenta Boluarte asumió, entre otras trascendentales decisiones, el compromiso de dinamizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible. El camino no ha sido sencillo. La política contraria a la inversión privada del anterior gobierno ya había generado la paralización del país”, afirmó.

Según Otárola, otras razones por las que la economía peruana se vio afectada son las protestas sociales contra la actual presidenta, el ciclón Yaku, la crisis hídrica y los problemas en el sector pesca, ocasionados por el fenómeno El Niño.

“(Estos hechos) han ocupado gran parte de nuestra gestión y han llevado a nuestra economía a un momento desafiante, pero va a ser pasajero”, dijo.

Migración de personas venezolanas

Durante su exposición en la CADE Ejecutivos 2023, también se refirió a la apertura de las fronteras para el ingreso de un millón de personas venezolanas al Perú. Recordemos que esta decisión se concretó en 2017, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski.

Alberto Otárola comunicó que el Poder Ejecutivo creó mecanismos para los extranjeros que no hayan podido regularizar su situación migratoria.

“En el 2017 se abrieron las puertas, ingresaron más de 1 millón de extranjeros a un país que no tenía los servicios Y de puro buena gente, lo digo con toda sinceridad, decidimos abrir las puertas del país, esto nos ha generado un problema de seguridad. No podemos seguir recibiendo a personas que no vamos a poder incorporar al proceso productivo del país”, indicó.