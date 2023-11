¿Por qué ATV y América TV no transmitirán el Perú vs Bolivia en La Paz por Eliminatorias 2026?

¿Por qué ATV y América TV no pasarán el Perú vs Bolivia por Eliminatorias 2026? - Crédito: Infobae Perú.

El jueves 16 de noviembre, Perú jugará con Bolivia en La Paz por Eliminatorias 2026. La expectativa es muy grande, por lo que el hincha viene preguntándose en qué canal pasará el cotejo. Y, a diferencia de las anteriores jornadas, en esta oportunidad, solo habrá una empresa que transmitirá en señal abierta para todos los peruanos.

Te puede interesar: A qué hora juegan Perú vs Bolivia: se miden en La Paz por Eliminatorias 2026

Solo sumar de a tres le servirá a la ‘blanquirroja’ ya que está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las Clasificatorias. Apenas tiene un punto en cuatro fechas disputadas. El regreso de Gianluca Lapadula es lo que más ilusiona a los hinchas peruanos que esperan celebrar el primer triunfo. El ‘Bambino’ tendrá su primer encuentro en el presente torneo eliminatorio después de cinco meses: su último choque fue en el amistoso con Japón, donde se perdió por 4-1.

El ‘Cabezón’ no la tendrá fácil ya que enfrentará a una escuadra boliviana que tiene la misma necesidad que la ‘bicolor’: perdió todos sus encuentros y está en el último lugar con cero puntos. El equipo ‘altiplánico’ está en medio de un recambio, pues los malos resultados marcó la salida de Gustavo Costas y ahora buscará empezar de nuevo con el técnico brasileño Antonio Carlos Zago, quien debutará frente Perú.

Perú se medirá ante Bolivia por la fecha 5 de Eliminatorias 2026 - Créditos: EFE

Qué canal pasará el Perú vs Bolivia

Se generó cierta incertidumbre en las últimas horas con respecto a qué canal de señal abierta pasará el Perú vs Bolivia. Pero se conoció que solo habrá un casa televisora que transmitirá el cotejo por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericana 2026. Ese será Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en alta definición.

Te puede interesar: Alineaciones de Perú vs Bolivia: posibles titulares por fecha 5 de Eliminatorias 2026

El narrador que estará a cargo del encuentro entre la ‘blanquirroja’ y la ‘verde’ será Freddy Cora, y estará acompañado de los comentarios de Coki Gonzáles, Checho Ibarra, Talía Azcárate y Fernando Egúsquiza; quienes desde Lima y La Paz realizarán una cobertura especial. Por su lado, Movistar Deportes también llevará los detalles del partido por medio de sus canales 3 y 703 en HD.

Latina Televisión transmitirá el Perú vs Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿Por qué ATV y América TV no pasarán el Perú vs Bolivia?

Muchos aficionados quedaron sorprendidos al no ver la programación del Perú vs Bolivia en las parrillas de ATV y América TV. ¿Qué pasó? Sucede que Latina Televisión tiene los derechos de la selección boliviana (también la de Brasil) cada vez que juega de local. Esta exclusividad no le permite a los canales en mención a tener la transmisión del cotejo en señal abierta.

Te puede interesar: Qué canal transmite Perú vs Bolivia: partido en La Paz por fecha 5 de Eliminatorias 2026

Latina no está dentro del grupo de canales que pertenecen a Mediapro, empresa que cuenta con la potestad de todos los encuentros de Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde sí están los otros dos medios televisivos.

Eso sí, tanto ATV como América TV podrán transmitir el Perú vs Venezuela del próximo martes 21 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Nacional. Ambos podrán cubrir dicho cotejo sin problemas porque sí cuentan con la autorización correspondiente para hacerlo. Este choque será el último que disputará la selección peruana en el 2023, y se espera que pueda cerrar el año con dos triunfos para poder escalar en la tabla de posiciones de las Clasificatorias pensando en la ansiada clasificación al Mundial 2026.