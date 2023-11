Ayacucho: Huanta acata paro de 72 horas en rechazo a la minería y en defensa del agua

La manifestación se lleva a cabo en la carretera Hualgayoc, vía que une Huancayo y Ayacucho, donde se presentan bloqueos | Diario La Jornada

Huanta —una de las ciudades más importantes del departamento de Ayacucho— ha iniciado un paro de 72 horas en rechazo a la minería en su región.

La medida de lucha es respaldada por comunidades, sindicatos y organizaciones civiles que no están de acuerdo con las excavaciones y extracción de minerales en las cuencas de las lagunas de Razuhuillca. El principal recurso hídrico de la zona, utilizado para regar los cultivos y alimentar el sistema de agua potable de la ciudad.

Tras identificarse cuatro concesiones mineras dentro de las lagunas que forman parte de la principal cordillera de Huanta; a casi 4.100 metros sobre el nivel del mar, los ciudadanos decidieron establecer medidas de protesta. Esto debido a que temen por los impactos ambientales que podrían causas las actividades extractivas de parte de las empresas Newmont Peru S.R.L y Puma Ñahui Exploraciones Per S.A.C.

Pues, de acuerdo al medio local Diario La Jornada, a pesar de que existe una Ordenanza Municipal N.° 19-2023-MPH/CM que declara excepcionalmente intangible y de interés prioritario la protección del ecosistema, restringiendo toda actividad minera, las concesiones mineras que, incluso abarcan los distritos ayacuchanos de Uchuraccay y Chaca, continuarían activas.

Ciudadanos protestan en defensa de cuencas que abastecen de agua potable a Huanta | Diario La Jornada

La situación colocaría en riesgo ríos, quebradas, lagunas, vertientes, manantiales y aguas subterránea, así como la superficie, el aire y el subsuelo en toda la provincia de Huanta.

“Me sumo a esta gran lucha, porque nuestra agua y cabeceras de cuenca están en peligro. Es un problema latente para nuestra sociedad. Yo creo que todos debemos tomar una conciencia social y sumarnos a esta marcha. No es posible que muchos gobernadores se presten para dañar a nuestra agua, nuestra provincia de Huanta. No es posible que nuestro Razuhuillca esté siendo dañado por estos grandes empresarios”, declaró Aydee Gamboa Rua, ciudadana huantina para Diario La Jornada.

Exigen cumplimiento de la Ley 30640: ¿qué dice?

El Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta (Freddeh), además de manifestarse en contra de la otorgación de licencias mineras cerca por amenazar la flora, fauna y los recursos hídricos de las lagunas de Razuhuillca, también demandan el reconocimiento de la Ley 30640.

Esta norma protege la biodiversidad y los recursos hídricos a favor de la agricultura, ganadería, crianza de animales y forestales.

Reyder Suárez, representante del Frente de Defensa de Huanta, informo que el primer día de paro contra la minería fue contundente | Diario La Jornada

Además, promueve la regulación y mejor aprovechamiento de los recursos naturales; como parte del derecho fundamental a vivir en un ambiente sano y equilibrado, con el fin de asegurar la disponibilidad de agua para consumo humano y la seguridad alimentaria.

Gobernador regional rechaza medida de lucha

Por su lado, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, ha manifestado su desacuerdo frente a las medidas de protesta adoptadas, asegurando que ya está realizando las gestiones correspondientes para anular las concesiones mineras y garantizar la conservación del medio ambiente, según Diario La Jornada.

“Estamos conversando con las autoridades locales para seguir con las gestiones. El primer pedido, la suspensión de la actividad minera, inmediatamente se hizo, tenemos la resolución que suspende indefinidamente la actividad minera en Huanta (...) No se dejen engañar ni sorprender con paros sin sentido, no más daño a nuestro pueblo. Esas vías no van a funcionar más”, declaró.