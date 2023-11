Productor musical Jesús ‘el Viejo’ Rodríguez minimiza a Leslie Shaw, pero es tildado de machista y sexista

Leslie Shaw explica por qué no colabora con otros artistas peruanos: “Nadie está a mi nivel”. | Magaly TV La Firme.

El conocido productor musical peruano, Jesús ‘el Viejo’ Rodríguez, se sumó a las personas que vienen criticando a la cantante Leslie Shaw, luego que ella minimizara a otros artistas peruanos del género urbano. Sin embargo, su mensaje generó gran controversia y fue tildado de machista y sexista.

Te puede interesar: Handa responde Leslie Shaw con tiradera, al estilo de Calle 13: ataca a Magaly Medina y defiende a Mario Hart

Los enfrentamientos y dimes y diretes entre Leslie Shaw y otros personajes del género urbano como Mayra Goñi, Handa, Micheille Soifer o Flavia Laos no se hicieron esperar luego que la cantante minimizara sus trabajos.

Productor musical ‘el Viejo’ criticó a Leslie Shaw

Ahora, a la ola de críticas contra Shaw se suma el productor peruano Jesús Rodríguez, más conocido en el ámbito musical como ‘el Viejo’. El músico ha sido galardonado con dos gaviotas en Viña del Mar y ha formado parte del equipo musical de “La Voz”.

Te puede interesar: Mayra Goñi acusa a Leslie Shaw de impedir su despegue musical: “Quería ser ella quien abra los conciertos”

Debido a su trayectoria musical, el productor decidió dar su opinión acerca del tema y no dudó en criticar duramente la carrera y trayectoria de Leslie Shaw, sin embargo, las formas no fueron las adecuadas y terminó siendo tildado de machista y sexista.

Rodríguez minimizó el trabajo de Leslie Shaw y no la consideró como un referente peruano en la música urbana. Sorprendió que el productor minimizara el talento musical de la artista, aunque sí hizo hincapié en la participación de la peruana en el OnlyFans, la plataforma para adultos.

Leslie Shaw no puede cobrar regalías por sus canciones de rock.

“Disculpa, pero los productores peruanos sí que tenemos buen sonido. Tú, lo que mejor haces es modelar lencería”, fue el fuerte mensaje que colocó el músico peruano y que compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Periodista tilda de machista a productor musical que criticó a Leslie Shaw

Sus palabras no fueron bien recibidas y fue considerado como machista y sexista. Así lo comentó la periodista de espectáculos, Kathy Sheen, quien comentó al respeto y señaló que las palabras del músico peruano estaban fuera de lugar.

“Un comentario sexista, machista del ‘Viejo’ Rodríguez, que es un músico que trabaja con muchas mujeres, trabajó en La Voz con muchas mujeres, y viene a catalogar a Leslie Shaw de que solo muestra el cuerpo, comentario bajo, machista, un recurso poco inteligente”, fue lo que comentó Sheen.

La periodista no dudó en mostrarse totalmente sorprendida luego de leer la opinión del productor musical, ya que sus argumentos estaban fuera de lugar y afirmó que solo lo hizo para “subirse al coche” ante las críticas que la cantante venía recibiendo.

Cantante Leslie Shaw habló sobre críticas que le hizo Michelle Soifer. (Captura: Magaly TV La Firme)

Leslie Shaw revela por qué no trabaja con ningún peruano

Leslie Shaw fue entrevistada por Magaly Medina donde dejó en claro que fue ella quien decidió ser una cantante independiente. Esto quiere decir que no quería trabajar con nadie de Perú o, al menos, que no le obliguen a hacerlo, por eso es que renunció a su disquera. Además, afirmó que no hay nadie en el país que esté a su nivel.

“No me da la gana de hacer música con nadie aquí de Perú porque nadie está mi nivel. Hay niveles y respeten la jerarquía. ¿Han ganado un premio? ¿Han firmado con una disquera? No. Que no se metan conmigo”, fue lo que dijo la peruana.

Michelle Soifer llama “ridícula” a Leslie Shaw por no querer hacer dúos con cantantes nacionales. Instagram.

Por otro lado, Micheille Soifer también habló sobre los altercados con Leslie Shaw y se sumó a las críticas. “Es una ridícula, aparte me da mucha pena (...) Oye mamita, ubícate, bájate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo”, fue lo que le dijo la participante de “Esto Es Guerra”.

Te puede interesar: Leslie Shaw es acusada de despedir a sus trabajadores y de pagarles 100 soles: “Yo vi el voucher”, afirmó Handa

Sin embargo, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, la cantante le respondió con todo a la artista: “Huele la envidia hasta acá. Yo seré ridículamente talentosa, ridículas otras que están haciendo educación física de lunes a viernes hace veinte años, creo”, fue el fulminante comentario que dijo Leslie Shaw.