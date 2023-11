Gu-Rum Choi, el jugador de raíces surcoreanas que brilló en ADT: la gran temporada en Tarma y cuál es el significado de su nombre

El 'Chino', de 25 años, está cerca de cumplir el lustro con Asociación Deportiva Tarma | VIDEO: Infobae PER

Gu-Rum Choi (Callao, 1998) tiene 25 años. Detrás de esa edad hay una amplia experiencia por las intensas vivencias transcurridas. Al inicio no tuvo un espacio en la máxima categoría para demostrar sus condiciones. Por ello empezó de cero desde la Copa Perú trazando línea por Liga 2 hasta establecerse en Liga 1 como una de las caras visibles de ADT, club al que llevó a Primera División como capitán y lanzador definitivo en la tanda de penales contra Alfonso Ugarte en la Finalísima 2021. De raíces surcoreanas, el baluarte tarmeño ya no tiene que exhibir nada más, tan solo tiene que seguir esforzándose -como lo ha hecho desde sus inicios- para alcanzar sus sueños.

- ¿Nota alguna progresión desde que diera el salto a la Liga 1?

Sí, creo que sí. Siempre hay algo que mejorar, que potenciar y conforme van pasando los partidos, la experiencia de jugar te permite poder seguir creciendo.

- Debo suponer que siempre tuvo como objetivo llegar a la máxima categoría

Sí, tal cual. Siempre he trabajado para eso. Me costó un poco. Tuve que pasar por Copa Perú y Segunda División, pero siempre traté de trabajar al máximo para que eso se pueda dar. Bueno, ahora que estamos aquí lo más difícil es mantenerse. Hay que trabajar para eso.

- Ha cumplido todos los escalafones del fútbol peruano: Copa Perú, Liga 2 y Liga 1. ¿Cuál es la mirada de estas divisiones?

Creo que todos los campeonatos te dejan una enseñanza. Lastimosamente no tuve alguna oportunidad antes para jugar Liga 1 y me tocó estar en Copa [Perú]. Igual siempre traté de manejarme de la mejor manera para que eso se pueda dar. Premio a eso es ahora donde estoy.

- Vivió una excelente temporada en ADT...

Sí, no solamente yo sino creo que el equipo en general ha hecho una gran campaña, un gran Clausura donde en la última fecha vamos a llegar con chances de pelear el torneo. Obviamente sabemos que somos un equipo que recién tiene sus primeros años después de mucho tiempo en el fútbol profesional y poco a poco está tratando de ser regular y ganarse un nombre. Premio a eso hemos podido clasificar, por primera vez, a un torneo internacional. Así que estoy muy contento no solamente por mí, sino por el presente de todos mis compañeros.

Gu-Rum Choi es el líder defensivo de ADT desde el 2019. - Crédito: Asociación Deportiva Tarma.

- Está cerca de cumplir el lustro con ADT. ¿Cree que es un referente del plantel?

No sé si referente, pero creo que me siento muy identificado con el equipo. Soy uno de los que queda de la Copa que tiene más años aquí. Me ha tocado vivir la pandemia [COVID-19] aquí también. Entonces poder lograr muchas cosas importantes con el equipo me llena mucho más de emoción. Siempre agradecido con la institución y con la familia que me ha apoyado desde el principio.

- ¿Cómo inició su historia en Tarma?

Yo venía de jugar Segunda en Alfredo Salinas. Tuve una lesión a mitad de año, durante el Clausura, que no me permitió terminar el año jugando. Salió esta oportunidad. Me llamaron para llegar al equipo en el 2019. Jugué con ellos Copa Perú. Nos quedamos por poco, en cuartos de final, para llegar a la Finalísima. El siguiente año renové para seguir y durante marzo nos agarró la pandemia. Me tocó estar en Tarma por lo que tenía algunos proyectos y por la situación dura. Siempre seguí entrenando, tenía un gimnasio. Esperé que vuelva el tema del fútbol para demostrar y seguir creciendo. En el 2021 se dio a mitad de año y pudimos salir campeones.

- ¿Qué significa el club para usted?

Hay un cariño muy grande no solamente hacia el ADT, sino a la ciudad por como me acogió desde el primer momento en que llegué. Creo que han sido muchas cosas las que me ha tocado pasar. Siempre rescato el apoyo de todo el equipo y familia. Poder estar en los momentos malos y buenos me llena de emoción.

- Tarma debe estar invadida de alegría por la histórica clasificación a la Copa Sudamericana. ¿Exactamente cuál es el clima de la ciudad?

La gente aquí vive el fútbol de manera muy linda y exigente. Son los primeros en sufrir cuando nos va mal, pero siempre están ahí apoyándonos. Ahora el clasificar a un torneo internacional por primera vez ha sido muy importante para el equipo y la ciudad. Estamos tratando de disfrutarlo al máximo. En esta última fecha que jugamos contra Mannucci vamos a tratar de cerrar bien el año, despedirnos de nuestra gente con una victoria.

El 'Chino', de 25 años, anotó el penal definitivo que selló el retorno de Asociación Deportiva Tarma a Primera División. | VIDEO: Satel

- ¿Podemos decir que ADT dio la sorpresa en la temporada 2023?

Sí, creo que sí. Nadie apostaba por nosotros, pero sabíamos la calidad de jugadores que teníamos, la humildad de este grupo humano que, de verdad, nos apretábamos muchísimo entre nosotros para mejorar. En el Apertura no nos fue tan bien, pero sabíamos que íbamos a levantar por la clase de personas y profesionales que hay en el equipo. Creo que se nos terminó dando. Cada partido lo tomamos como una final y creo que ese ha sido el resultado.

- ¿Usted se siente conforme con lo hecho en el año?

Sí, contento por la primera participación del equipo en un campeonato internacional en más de 90 años. Creo que es algo que va a quedar en la historia de la ciudad.

- ¿Kevin Serna es el gran líder del equipo?

Transmite muchísimo. Creo que nos da una confianza. Tiene características que marcan la diferencia y creo que el equipo en general es muy solidario. Rescato a todo el plantel, porque hemos sabido apretarnos en los momentos duros para mantener al equipo a flote.

- ¿Cómo es Kevin en la interna? ¿Cómo es como ser humano?

Kevin como ser humano es una gran persona, es muy divertido y muy gracioso. Siempre está de buen humor. Nos transmite y contagia eso.

Gu-Rum Choi, futbolista de ADT: “No sé si soy un referente, pero creo que me siento muy identificado con el equipo. Soy uno de los que queda de la Copa que tiene más años aquí”.

- A propósito de Serna, es poco probable que se quede con ustedes para el 2024. Hay rumores que lo ubican en la capital, exactamente en Alianza Lima. ¿Cómo analiza esa situación?

Estoy contento por él. Ha hecho un gran año, no solamente este sino también el anterior, solamente que no transmitían nuestros partidos y era un poco difícil mostrarse. Creo que el que muchos equipos estén interesados por él, no solamente en la capital sino de otros lados me imagino, demuestra que es un gran jugador. Desde ahora le deseo lo mejor, espero que le vaya muy bien decida lo que decida.

- ¿Cómo valora la labor de Franco Navarro?

Franco es un entrenador que te transmite muchísimo, que trata de tenerte siempre alerta, que te exige al máximo porque cree que en la capacidad de cada uno de nosotros. Creo que siempre en cada partido trata de transmitirnos toda su experiencia para poder salir y hacerlo de la mejor manera. Es un gran entrenador que nos llena de confianza.

- De los delanteros que ha enfrentado a lo largo de su carrera, ¿quién ha sido el más difícil?

Hay varios, pero creo que este año podría decirte algunos: Barcos, Valera y el mismo ‘Tunche’ Rivera. Son grandes delanteros. Uno trabaja y se prepara de la mejor manera para poder tratar de contrarrestarlos. Obviamente en algunas jugadas perderemos, pero siempre tratamos de ser solidarios entre nosotros atrás y hacerlo de la mejor manera para darle tranquilidad a nuestros delanteros de que atrás estamos bien resguardados.

- ¿A qué zaguero nacional admira o quisiera emular?

Me gusta mucho lo que hizo el ‘Mudo’ Rodríguez. Para mí siempre ha sido un central de categoría que me ha gustado muchísimo. También me encanta cómo juega [Carlos] Zambrano. Siempre los trato de seguir y ver videos de ellos y no solamente de ellos también de algunos extranjeros como [Ignácio] Da Silva, que me parece un gran central.

Gu-Rum Choi luchando por una pelota con Hernán Barcos, uno de los delanteros más difíciles que ha enfrentado. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol.

- ¿Siempre fue zaguero central?

Bueno de chiquito uno pasa por todas las posiciones. Creo que a los ocho años jugaba de delantero y cuando empecé a nivel profesional en la reserva de Ayacucho FC fui lateral derecho y alternaba de central. Ya en los últimos años he jugado de defensa y es la posición donde me siento más cómodo.

- Usted cuenta con ascendencia surcoreana. Háblanos un poco más de tus orígenes...

Mi padre es coreano, mi madre es peruana, del norte, de Chiclayo, se conocieron en Lima. De ahí viene mi nombre y apellido. Pero he nacido y vivido aquí siempre.

- Ahora que existe una tendencia por la reclutación de futbolistas con raíces foráneas, que no le sorprenda que Corea del Sur se asome...

Sí, tal cual. He nacido en Perú, soy un peruano más por más que tenga ascendencia coreana. Igual todo jugador siempre sueña con ese tipo de cosas de poder ser llamado a la selección. Bueno eso seguro llegará en algún momento. Uno trabaja para ser regular, que es lo más difícil, y tratar tener la mayor continuidad para que todo lo demás pueda trabajarse y llegar.

- ¿Por qué le pusieron Gu-Rum como nombre?

Yo y mi hermano somos casi contemporáneos. Él me lleva dos años. Se llama Ha-Neul, que significa cielo. Y yo Gu-Rum que significa nube. Entonces entre mi papá y mi mamá decidieron eso porque de seguro les habrá gustado.

- ¿Tiene algún sueño en particular?

Sí, como dije, para todo jugador el sueño es representar a su país, salir al extranjero y llegar a un equipo grande. Así que uno trabaja día a día para que esas metas a corto, mediano y largo plazo se puedan lograr. Eso pienso.