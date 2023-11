José Domingo Pérez alerta que pueden suspenderlo por denunciar hostigamiento en Fiscalía

José Domingo Pérez habla fuerte sobre la fiscal Patricia Benavides. Canal N

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez señaló que en el Ministerio Público sus colegas y él viven una situación de acoso, intimidación y hostigamiento por realizar declaraciones a los medios de comunicación, acerca de los casos importantes que tienen a su cargo contra expresidentes y exaltos funcionarios públicos.

En entrevista con Canal N, denunció que es probable que, por alertar de estos hechos ante la ciudadanía, la Autoridad Nacional de Control Interno, administrado por Antonio Fernández Jerí, lo suspenda en los próximos días, tal como sucedió con el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba.

El fiscal contó que sus compañeros, que vienen afrontando procedimientos disciplinarios, no se pronuncian sobre lo que ocurre en el Ministerio Público por temor a ser suspendidos y separados de sus funciones.

“Pero creo que hay que vencer ese temor y hay que denunciar lo que está ocurriendo actualmente en esta institución porque las personas van a pasar pero la institución va a quedar”, opinó José Domingo Pérez.

Recordemos que este jueves 9 de noviembre se dio a conocer la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que decidió otorgar medidas cautelares a Rafael Vela y ratificar las que entregó a José Domingo Pérez.

El fiscal que investiga los casos en los que está implicada Keiko Fujimori y exaltos funcionarios públicos añadió que la suspensión del coordinador del Equipo Especial Lava Jato revela la posición que ha tomado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante los procesos disciplinarios iniciados.

Fiscal supremo advierte "campaña de hostigamiento" contra fiscales de caso Lava Jato.

“Ningún personal de la Fiscalía se ha podido mover con la celeridad que ha dispuesto la señora fiscal de la Nación y no estoy ofendiendo a la fiscal de la Nación ni al jefe de la Autoridad Nacional de Control Interno. Estoy indicando que no es posible que un fiscal un día esté en una oficina y al día siguiente se esté firmando la suspensión del fiscal coordinador de los casos más importantes que se conocen en el país por declarar en la prensa”, aseguró.

Domingo Pérez resaltó que solo en los procesos abiertos en contra de él y Rafael Vela la actuación de la Autoridad Nacional de Control fue célere.

Para él, esto tendría que ver con que ambos han culminado las investigaciones hacia personajes como Sullana Villarán, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, entre otros. En ese sentido, opinó que la intención sería buscar la impunidad de estos casos al suspenderlos de sus funciones, ya que se encuentran en la etapa final o de enjuiciamiento.

Mencionó a los fiscales Marita Barreto y Richard Rojas como otros representantes del Ministerio Público que vienen siendo hostigados de parte de la Autoridad Nacional de Control Interno.

“Hay fiscales que están conociendo casos importantes y que lamentablemente hay una celeridad en las investigaciones disciplinarias. Entendemos que el objetivo será el mismo que le ha ocurrido al fiscal Rafael Vela. Será lo que seguramente me va a suceder en algunos días, que va a implicar la suspensión en la función que estoy desempeñando”, precisó.

Fiscal José Domingo Pérez denuncia hostigamiento en sus funciones. Canal N

Cabe resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que debe garantizarse la independencia de jueces y fiscales, a cargo de casos emblemáticos.

Agregó que no puede cuestionar la labor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero que desde su punto de vista se está viviendo una situación de hostigamiento hacia la labor de los fiscales.

“Pero sí puedo indicarle una cosa. Nosotros los fiscales somos más que las personas que en este momento están controlando la institución, nosotros los fiscales somos los que finalmente damos la cara ante la ciudadanía (...). Hay una situación de acoso, hay una situación de intimidación, hay una situación de hostigamiento. No nos permiten realizar nuestra labor. No hay el personal adecuado, no hay la logística correspondiente”, dijo.