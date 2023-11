La iracunda reacción del gerente de marketing de Alianza Lima al ser consultado por apagón en Matute

La reacción de gerente de marketing de Alianza Lima al ser consultado por el apagón en Matute. (Willax)

Universitario se consagró campeón nacional y celebró a oscuras en Matute, debido a que Alianza Lima apagó las luces de su estadio. En ese sentido, la prensa buscó a Diego Montoya, gerente de marketing del club ‘íntimo’, para conocer más detalles del polémico suceso y este tuvo iracunda reacción a través de una llamada telefónica.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Universitario 1-1: goles y resumen del empate en el Monumental por final ida de Liga 1 2023

El programa de Milagros Leiva, transmitido por la señal de Willax, se comunicó con el integrante ‘blanquiazul’ y le consultó si el “Premier Otárola le recomendó a José Sabogal (administrador de Alianza) que cortara la iluminación en el recinto. “Ay, por favor, no me llamen, ya”, respondió y colgó.

El medio volvió a contactarlo. En ese momento, Diego contestó de forma airada: “¿Creo que no entiendes, no? Si tú quieres preguntarle algo, llama a la persona a la que tú consideras que tienes que llamar. ¿Por qué me llamas a mí? ¿Qué tengo que ver con ustedes?”.

Te puede interesar: Jorge Fossati, frustrado tras el Universitario vs Alianza Lima: “Hemos hecho todos los méritos para la victoria”

La periodista intentó explicarle; pero, él mantuvo su postura. “No tengo que comunicarte nada, mi gente de marketing no tiene nada que ver con esto. Así que, por favor, si tienes que llamar a alguien, llama a las personas encargadas, una persona de relaciones institucionales a la que tendrías que llamar, que es la persona que te puede atender, no yo”.

“Ahorita estoy en un almuerzo, no tengo ganas de conversar con ustedes, no me llamen, listo, chau, gracias”, continuó Montoya. La comunicadora exclamó “te estoy haciendo una pregunta, Diego, ¿Por qué te exaltas?”; no obstante, el trabajador de Alianza Lima ya había finalizado la llamada.

Diego Montoya es el gerente comercial, marketing y comunicaciones de Alianza Lima - Créditos: Alianza Lima.

Su actitud ’ fue criticada por la conductora Milagros Leiva. “Qué rayos te crees Diego Montoya. Tienes que contestar, ¿Sabes por qué? porque habían 30 mil personas en el estadio, tú eres el gerente de marketing, han malogrado la imagen de Alianza Lima”.

Diego Montoya, gerente de marketing de Alianza Lima, no quiso contestar cuando fue consultado por apagón en Matute. Video: Willax TV

La insólita explicación de Alianza Lima del apagón

Ayer, 9 de noviembre, fue un día movido en La Victoria. Hubo diferentes pronunciamientos respecto al apagón. La Fiscalía abrió investigación. El delegado Héctor Ordóñez fue desmentido por Policía Nacional del Perú. Universitario denunció intentos de agresiones. Y más.

Te puede interesar: Las desafiantes palabras de José Carvallo para el Alianza Lima vs Universitario: “Tratarán de dar cuatro pases seguidos”

Finalmente, el club emitió un comunicado, aceptó la responsalidad y dio un inédito motivo. “Se tomó con el único fin de incentivar la rápida evacuación de las tribunas y así preservar la integridad y seguridad del público y de las delegaciones deportivas”.