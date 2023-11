Universitario pidió cerrar el estadio de Alianza Lima tras polémico apagón en final de Liga 1 Perú

Jean Ferarri, administrador de Universitario de Deportes, aseguró que se envió una carta a la FPF para que cierren el estadio Alejandro Villanueva. Video: RPP

Universitario de Deportes venció a Alianza Lima por 2-0 y se consagró campeón nacional después de 10 años. Sin embargo, hubo acciones que generaron que la fiesta deportiva se vea arruinada en el estadio Alejandro Villanueva. Jean Ferrari, administrador temporal ‘crema’, confirmó el pedido para que se cierre el recinto deportivo ubicado en La Victoria.

Te puede interesar: Jean Ferrari pidió sanción contra Ángelo Campos tras gestos provocativos a hinchas de Universitario en estadio Monumental

“Hemos enviando una carta. Un documento a la Federación Peruana de Fútbol dirigida a la Liga 1 porque este tema no puede quedar así. Tienen que saber perder y esto también es una enseñanza para ellos”, sostuvo en una entrevista para RPP.

Además, el directivo de los ‘merengues’ también se refirió a la denuncia que presentaron por los intentos de agresiones a los futbolistas: “Ya hay un proceso abierto. Esta de más que yo me ponga a mencionar tal o cual nombre cuando ya todo esto está en un proceso legal abierto. Hay que esperar que las investigaciones por parte de Fiscalía, por parte del Ministerio Público se haga”.

Te puede interesar: Universitario vs Alianza Lima: Mauricio Larriera y su estadística favorable sobre Jorge Fossati previo a final de Liga 1

Ferrari afirmó que los responsables del apagón fueron los miembros de la directiva ‘blanquiazul’: “La misma Policía, que hoy ha sacado un comunicado, y han dicho que ellos no tienen la responsabilidad de haber apagado la luz”.

Finalmente, mencionó que tiene los nombres de los implicados y las pruebas para la denuncia: “Sí, claro. Todo lo tenemos en vídeo. Hay incluso declaraciones de gente con las que han venido estos dirigentes a tratar de neutralizar”.

Te puede interesar: “Categoría, solvencia y personalidad”, las claves de Jonathan Lacerda para triunfo de Alianza Lima vs Universitario en final de Liga 1

El triunfo de los ‘merengues’ se dio gracias a los tantos de Edison Flores al inicio de la primera mitad y Horacio Calcaterra en los últimos minutos del compromiso. El ‘Orejas’ marcó gracias a un centro de Andy Polo, mientras que el exvolante de Sporting Cristal sacó un disparo de media distancia para dejar sin opción al portero Ángelo Campos.

La ida en el estadio Monumental acabó con un resultado de 1-1. Los dirigidos por Jorge Fossati se pusieron adelante en el marcador gracias a un tanto de Alex Valera de penal. El empate fue en el descuento y fue obra de Gabriel Costa, que aprovechó una gran jugada de Bryan Reyna para poner el empate final y dejó la llave abierta.

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, argumentó que se debe investigar qué sucedió en el apagón en Matute. Video: RPP Noticias

¿Cuándo se entregará el trofeo a Universitario?

Al ocurrir el apagón en el estadio Alejandro Villanueva, se generó la duda de cuándo se dará el trofeo a Universitario de Deportes. Unas horas después de la final nacional, la Liga de Fútbol Profesional anunció la fecha de la premiación a la escuadra ‘merengue’.

El día escogido será el domingo 12 de noviembre a las 15:00 horas. El lugar seleccionado para la entrega será el estadio Monumental de Ate. Los hinchas podrán adquirir las entradas y los precios son entre S/. 30 y S/. 200 soles para las diferentes tribunas.

Luego del pitazo final, el club apagó las luces de su estadio para evitar celebración de Universitario. (Video: Liga 1 Max)

Palabras de Héctor Ordóñez sobre el apagón

El delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez, brindó sus declaraciones tras lo ocurrido al culminar la final nacional. El directivo ‘blanquiazul’ detalló que el club no tuvo la culpa de ese incidente. Todo se realizó según lo coordinado con las autoridades correspondientes.

Además, reconoció que esperarán las actas de las diferentes instituciones encargadas: “Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar de la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a este tema”.

“Las actas del club van a explicar lo que coordinan y se ponen de acuerdo las autoridades. No es una decisión de la institución decir no hay premiación o hay premiación; no hay vuelta olímpica o hay vuelta olímpica; hay luces o no hay luces”, finalizó.