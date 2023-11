Magaly Medina se burla de Shirley Cherres por asegurar que Alfredo Zambrano la invitó a cenar: “Vive romances imaginarios”

Magaly Medina se burla de Shirley Cherres luego de asegurar que Alfredo Zambrano la invitó a cenar. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. La presentadora de ATV, Magaly Medina, no vaciló en comentar sobre las afirmaciones de la modelo Shirley Cherres respecto a la supuesta invitación a cenar que su esposo, Alfredo Zambrano, le habría hecho cuando estaba soltero y ella participaba en el reality de baile de Magaly, “El Gran Chongo”.

En vez de sentirse molesta, la presentadora de Magaly TV La Firme aseguró a un medio conocido que comprende a la modelo y encuentra graciosas sus ocurrencias, ya que eso forma parte de su esencia. Según Magaly, Shirley utiliza cualquier recurso, incluso de los más ‘baratos’, para destacar en televisión.

“(Ríe) Shirley es un chiste. En su cabecita parece que vive ‘romances imaginarios’. Imagínate que se atrevió a inventarse un romance con Alan García, en ese caso un muerto no puede defenderse”, dijo en un inicio la comunicadora sobre las declaraciones de la modelo.

Shirley Cherres reclama a Magaly Medina por no ser invitada a su set. (Composición: Infobae)

Magaly Medina le advierte a Shirley Cherres que podría aclarar sus recuerdos

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina afirmó que, para respaldar las afirmaciones de Shirley Cherres sobre la supuesta invitación a cenar que le hizo su esposo Alfredo Zambrano después de su participación en ‘El Gran Chongo’, ella podría mostrar los vídeos detrás de cámaras de sus programas para ayudarle a recordar.

“Pero en este caso había muchos testigos de los detrás de cámaras de mis programas que le pueden aclarar sus ‘recuerdos’. Pobre, está desaparecida de los medios y tiene que echar mano de cualquier recurso barato para tratar de llamar la atención, hay que entenderla”, agregó a Trome.

Por otro lado, la periodista menciona que el notario sí se ha molestado debido a lo dicho por la exporrista. “No te digo lo que ha dicho, por qué es irreproducible, le fastidia que por hacerse conocidas le inventen invitaciones y romances... Si no estuviera casado conmigo, nada de esto le pasaría”, acotó.

Shirley Cherres confesó que Alfredo Zambrano la invitó a cenar.

Shirley Cherres confiesa que Alfredo Zambrano la invitó a cenar, pero que se negó

Recientemente, la modelo Shirley Cherres causó revuelo en los medios de espectáculos después de afirmar en el programa ‘Hablemos de belleza’, transmitido por Willax TV, que el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, la invitó a cenar.

Cherres sostuvo que el conocido notario le extendió la invitación cuando él aún estaba soltero, y que Ney Guerrero se los había presentado. La exporrista detalló que esto ocurrió durante su participación en el reality de baile del programa conducido por Magaly Medina.

“Cuando se hizo un reality de baile en el programa de ‘Magaly TV’, uno de los tantos invitados fue el señor Zambrano; me lo presentaron, éramos un grupo y estábamos ahí brindando (...) Sí, me invitó a cenar, fue antes que esté con Magaly”, indicó.

Shirley Cherres cuenta sus amoríos con exfutbolistas peruanos. (Foto: Captura de IG)

Shirley Cherres afirma que Magaly Medina le hizo a un lado en el reality “La Casa de Magaly”

Hace poco, la modelo Shirley Cherres también aseguró que siente que Magaly Medina la dejó de lado en “La casa de Magaly”, reality de convivencia en el que participó junto a 10 integrantes.

“Las críticas en este medio van de la mano, está en nosotros superarlas. Y sí, que me agarró antipatía en su casa, sí lo sentí. Fui la única persona que no fue invitada al set, no sé por qué, tendrías que preguntarle a ella. Nunca me invitaron”, sostuvo la modelo en el citado medio.