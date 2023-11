Shirley Cherres afirma que Magaly Medina le tomó “antipatía”: “Fui la única a la que no invitaron al set”

Shirley Cherres afirma que Magaly Medina le tomó “antipatía”. (Captura: "Hablemos Belleza")

Fuertes declaraciones. La modelo Shirley Cherres continúa siendo tema de conversación debido a sus recientes declaraciones. En esta ocasión, se refirió a su participación en el reality de la periodista Magaly Medina, “La Casa de Magaly”, y dejó entrever su queja por no haber sido tomada en cuenta para ser invitada al set de ATV, donde otros compañeros sí tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista.

Según Cherres, expresa sentir que la popular ‘Urraca’ la ha ignorado, sin considerar su opinión sobre su rendimiento en el concurso de telerrealidad. A pesar de no preocuparse por las críticas, la modelo percibe que la comunicadora le ha tomado antipatía, especialmente porque no fue invitada a uno de los días que presentaba su programa.

“Las críticas en este medio van de la mano, está en nosotros superarlas. Y sí, que me agarró antipatía en su casa, sí lo sentí. Fui la única persona que no fue invitada al set, no sé por qué, tendrías que preguntarle a ella. Nunca me invitaron”, sostuvo Shirley para el programa de YouTube “Hablemos de belleza”.

Shirley Cherres reclama a Magaly Medina por no ser invitada a su set. (Composición: Infobae)

Como se recuerda, el 19 de octubre pasado, Magaly Medina concluyó la temporada de su reality “La Casa de Magaly”, donde reunió a todos los participantes, incluida la modelo en cuestión, aunque esta última no sobresalió tanto como los demás concursantes. Es relevante mencionar que la influencer conocida como ‘La Uchulú’ fue la ganadora del concurso.

Por otro lado, Shirley Cherres tuvo la oportunidad de hablar sobre su relación con los participantes del reality de Magaly. Según la modelo, se llevó muy bien con todos sus compañeros, excepto con la periodista Fiorella Retiz. Cherres confiesa que desde que ingresó al programa, Retiz estuvo a la defensiva, lo que complicó su relación con ella.

“Me llevé bien con todos, menos con Fiorella. Al comienzo creo que con Fiorella todas chocamos porque ella llegó con los guantes de box puestos. Yo no sabía quién era al inicio (risas). Luego dijo muchas cosas y me di cuenta de que ella era la del ampay con Aldo Miyashiro (…). No tengo nada en contra de ella, pero yo no creo en la victimización”, acotó al citado medio.

Shirley Cherres habla de su primer amor Ruggero Poblete. (Captura: Magaly TV La Firme)

Shirley Cherres sorprende al revelar que Alfredo Zambrano la invitó a cenar

Fuertes declaraciones. La modelo Shirley Cherres sorprendió a muchos con sus revelaciones en el programa “Hablemos Belleza”, donde contó que conoció al esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano, y que él incluso la invitó a cenar. Sin embargo, Cherres aclaró que esta invitación ocurrió mucho antes de que la periodista y el letrado se casaran.

“Cuando se hizo un reality de baile en el programa de “Magaly TV”, uno de los tantos invitados - porque estábamos muchos artistas - fue el señor Zambrano, me lo presentaron, éramos un grupo y estábamos ahí brindando. (..) Sí me invitó a cenar, es verdad, fue antes que esté con Magaly, me invitó a cenar al restaurante “La Carreta”, pero le agradecí y le dije no”, indicó Shirley Cherres.

“Me lo presentó a mí y a todos, si me invitó a cenar, le dije que no, que muchas gracias. Es un señor (caballero). No acepté, estaba más involucrada en el reality que en salir con alguien”, agregó la modelo, dejando entrever que Ney Guerrero fue quien se lo presentó.