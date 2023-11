Los Gallegos y su amenaza mortal contra el Perú: un problema que empezó por la disputa del cobro de cupos

En noviembre de 2022, la Policía peruana dio un golpe aparentemente definitivo a los Gallegos del Tren de Aragua. Todo hacía indicar que era el fin de la sanguinaria banda, pero se reagruparon.

La feroz disputa de presuntos mototaxistas y comerciantes informales peruanos contra extorsionadores venezolanos, en los distritos de La Victoria y El Agustino, tendría un trasfondo que ha estado pasando desapercibido para un sector de la población, pero no para la inteligencia policial. No solo se trataría del hartazgo de la población nacional frente a la criminalidad extranjera, sino que habría un peligroso enfrentamiento por hacerse con la batuta del cobro de cupos en Gamarra, La Parada y otras zonas comerciales de Lima.

Te puede interesar: Aparecen supuestos videos de Los Gallegos: amenazan con matar a mototaxistas peruanos en paraderos de La Victoria

Los Gallegos, hasta hace poco el brazo armado del Tren de Aragua, sería la banda delictiva más interesada en tomar el control total de las calles y las avenidas de La Victoria y El Agustino. En estos puntos se congregan mototaxistas, ambulantes y todo tipo de comerciantes informales, a quienes buscan extorsionar a diario con montos entre los cinco y diez soles. Por menor que parezca lo recaudado por persona, la suma del total de los cobros de cupos que realizan arroja un jugoso botín.

Dentro del grupo organizado que viene protestando contra los extorsionadores venezolanos hay padres de familia desesperados por trabajar tranquilos, sin que ningún delincuente le arrebate a punta de pistola y miedo sus pocas ganancias con las que solventan a sus hijos. Sin embargo, en ese mismo grupo -según informes de inteligencia- habrían integrantes de bandas criminales peruanas que no quieren ceder el control de las zonas rentables. El problema, justamente, empezó por esto último.

Casi 2000 agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) han sido desplegados entre los distritos de El Agustino y La Victoria, sobre todo en este último por albergar el emporio comercial de Gamarra.

La banda de Los Gallegos ya lanzó una amenaza mortal contra los mototaxistas peruanos, como respuesta a los salvajes ataques que han provocado contra venezolanos en los últimos días. Para la Policía, el mensaje intimidatorio también estaría dirigido a las mafias locales dedicadas a la extorsión. Es una lucha de poder a poder.

Te puede interesar: PNP pide “paciencia” a peruanos por demoras para descifrar si son reales o no videos con amenazas de ‘Los Gallegos’

“Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 (de Julio) y cualquier otro distrito que se presente. Estamos en Perú. Atentamente, Los Gallegos”, fue parte del discurso de uno de los delincuentes extranjeros que aparece fuertemente armado en un video hecho público.

Las zonas de mayor flujo que estarían en disputa entre Los Gallegos y las bandas peruanas son el Damero C del emporio comercial de Gamarra, el mercado La Parada, el Mercado de Frutas y los terminales terrestres. Para la criminalidad, sea extranjera o nacional, estos sectores representan ganancias que se cuentan por decenas de miles de soles.

La guerra por Gamarra, La Parada y otras zonas entre los Gallegos y peruanos

Desde el pasado jueves 2 de noviembre, al tanto de la ‘guerra’ por Gamarra, La Parada y otros puntos, el Ministerio del Interior dispuso que se desplegaran casi dos mil policías para prevenir que se agudice la violencia y frenar la criminalidad en El Agustino, La Victoria y parte del distrito de San Luis.

Te puede interesar: PNP refuerza seguridad en La Victoria y El Agustino ante amenazas de muerte de Los Gallegos a mototaxistas peruanos

El cobro de cupos en los sectores comerciales mencionados no es nuevo, pues desde los gremios empresariales siempre se ha denunciado que se extorsionan a vendedores informales, pero con la presencia de los Gallegos y sus intenciones de hacerse con ese negocio delictivo la situación ha provocado caos y descontrol. La clase trabajadora sigue siendo la más afectada en medio de este feroz enfrentamiento.

“Todo está ocurriendo por una suerte de vacío de poder. Las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión no solamente ofrecen no matar, sino que el hecho de no matar es una consecuencia de un servicio que ellos ofrecen. El tema de la seguridad no solamente no se está ejerciendo desde la perspectiva estatal, como una política de Estado, sino que al no ejercerse de manera correcta por parte de las autoridades da como resultado el panorama que estamos viendo”, dijo Miguel Pérez Arroyo, experto en criminología, a Latina Noticias.

Uno de los cuatro capturados de 'Los Gallegos' en San Juan de Miraflores tenía en su poder un fusil de guerra, el cual habría sido utilizado en el vídeo de amenaza de muerte a peruanos en La Victoria y El Agustino. (PNP)

Aunque las autoridades del orden informaron que capturaron a algunos de los sujetos que aparecen encapuchados y con fusiles de guerra en un video, se sabe que la especialidad de Los Gallegos es reagruparse rápidamente para seguir operando y no parar su maquinaria delictiva. En noviembre del 2022, la Policía peruana dio un aparente golpe definitivo contra esta agrupación, al capturar a 30 de sus sanguinarios integrantes, meses después se encuentran operando.

“A mi compañero de San Pedro le han quemado su moto. Le han roto toda la cabeza, porque no pagó el cupo. Le han dado una segunda oportunidad para que él pueda pagar y, si no paga ahora, él va a perder la vida”, contó una mototaxista de El Agustino que responsabiliza a los Gallegos.