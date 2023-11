¿Fue penal de Hernán Barcos en Universitario vs Alianza Lima por final de Liga 1? La contundente respuesta del exárbitro Miguel Scime

Miguel Scime, exárbitro argentino, se refirió al penal de Hernán Barcos que culminó en el gol de Universitario - Créditos: Composición Infobae Perú.

La primera final entre Universitario y Alianza Lima por Liga 1 2023 se abrió con un gol de Alex Valera desde los doce pasos. El referí Kevin Ortega cobró un penal a favor de los ‘cremas’ tras mano de Hernán Barcos después de revisar el videoarbitraje (VAR).

Esta jugada generó polémica en redes sociales. Por ese motivo, Infobae Perú conversó con Miguel Scime, exdirector de árbitros de la AFA, quien analizó la acción del ‘Pirata’ y respondió si estuvo bien cobrada por el juez FIFA.

“Las manos se deben conceptualizar por distintas razones. Primero, si la pelota busca la mano o la pelota busca la mano. Segundo, el jugador Barcos quiere hacer un movimiento voluntario, tratando de generar un mayor espacio con la mano y asumiendo el riesgo de querer obstruir el paso del balón”, inició.

“El balón golpea su mano porque posiciona su cuerpo de forma voluntaria logrando su objetivo de obstruir el paso del balón. Por lo tanto, según el reglamento, es una infracción por mano y tarjeta amarilla”, complementó el exmiembro de la Comisión de Conmebol.

“Es infracción de mano/brazo porque busca obstruir el paso del balón asumiendo el riesgo al utilizar el brazo para cubrir el mayor espacio posible y logrando el objetivo. Tarjeta amarilla porque es una causal de amonestación”, finalizó.

Penal de Hernán Barcos en Universitario vs Alianza Lima por final de Liga 1 2023. (GOLPERU)

Otras polémicas del Universitario vs Alianza Lima

Scime también dio su opinión sobre otras jugadas del primer clásico del fútbol peruano. A los 7 minutos, la ‘U’ reclamó un penal por una supuesta mano de Aldair Rodríguez; sin embargo, el árbitro cobró una falta previa del defensor Aldo Corzo contra el extremo.

“Antes que se convertiera la infracción de mano, hubo un empujó deliberado del atacante, la cual le hace perder el equilibrio y, por supuesto, eso hace que se altere toda su estructura y que sus brazos se extiendan. La pelota buscó la mano y no la mano la pelota. La falta anuló lo que ocurrió después”, señaló el argentino.

Luego, a los 16′, Ortega anuló, con ayuda del VAR, un gol de Alex Valera. ¿Por qué? Y es que el delantero chocó al portero Ángelo Campos en una disputa área haciendo que este último caiga en el gramado. Esto dijo Miguel sobre la decisión de su colega:

“Es totalmente reglamentario, cuando el arquero va en el aire, lanzado para tomar la pelota, no puede ser cargado hasta que no tenga la pelota en su poder o no tenga los pies sobre la tierra. Por supuesto, la regla es muy clara y se debe considerar infracción”, acotó.

Alex Valera empujó a Ángelo Campos; por ese motivo, se anuló el gol de Universitario - Créditos: Captura de GOLPERU.

Alianza y Universitario no se sacaron ventaja en la primera final de Liga 1

La llave quedó abierta en el estadio Monumental. Alex Valera marcó el primero desde los doces pasos; pero, Gabriel Costa puso la igualdad en el epílogo del compromiso. El futbolista de 33 años, que había ingresado hace poco, aprovechó un contragolpe ‘blanquiazul’ y la mandó a guardar con una gran definición.

Ahora, todo deberá definirse en la vuelta, la cual se jugará este miércoles 8 de noviembre a las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Cabe añadir que de mantenerse el empate en el segundo partido, no habrá tiempo extra, sino dará paso a la tanda de penales.