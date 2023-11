Presidencia desembolsa más de 700 mil soles este tercer trimestre en alimentos, vales de consumo y cubiertos

Despacho Presidencial suscribió contratos por 800 mil soles en alimentación. (Composición Infobae)

Desde agosto a octubre, el Despacho Presidencial ha suscrito cinco contratos por temas de alimentación, cuyos montos sumados ascienden a 800 miles soles, según lo revisado por este medio a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Las compras del tercer trimestre de la gestión de Dina Boluarte han sido para adquirir suministro de pollo, verduras, productos envasados, vales de consumo y cubiertos. El gasto ascenderá al cerrar el año porque aún están en proceso de convocatoria para adquirir proveedores de pescado, abarrotes y panes. La entidad exige productos de primera categoría para abastecerse durante 12 meses, mientras tanto la crisis alimentaria avanza y afecta a la mayoría de la población peruana, agravados por la recesión económica.

Uno de los contratos más costoso es por la adquisición de verduras. El monto desembolsado es por 265,760 soles con la empresa Inversiones Jeanbe EIRL. La entidad solicitó, entre los productos más destacados, casi 40 mil kilogramos de papa huayro, yungay y canchan. También 7 mil kilos de zapallo; 3 mil kilos de limón (producto que viene en alza de precio por las cosechas afectadas a inicios del año); 4 mil kilos en choclo y más productos alimenticios. En comparación con el año pasado, la gestión del expresidente Pedro Castillo contrató por menos. El monto invertido actual, para comprar verduras, excede en 103 mil soles.

En los requisitos para contratar con la empresa proveedora se exige que los productos sean de “categoría primera” o “categoría extra”. Esto significa que el Despacho Presidencial consume alimentos de esmerada selección y calidad superior. Los productos que la empresa entregue deben cumplir con ciertas características de color, textura, forma y buena apariencia.

La misma empresa que obtuvo el contrato por verduras, Inversiones Jeanbe EIRL, también ha obtenido la buena pro en diversas licitaciones por miles de soles en suministro de carne de res, leche y productos envasados.

Por el suministro de alimentos empaquetados, en el mes de agosto, obtuvo un contrato de 175.508 soles para abastecer de 500 unidades de botellas de aceites, 1.500 tarros de leche, 2.000 paquetes de galleta, pasta, infusiones, chocolates, leche condensada, harinas y más al Despacho Presidencial.

Despacho Presidencial contrató con Jeanbe por 175 mil soles para productos alimenticios envasados. (Composición Infobae Perú)

Otro contrato en este periodo es por el concepto de “suministro de carne de ave: pollo entero sin menudencia para el área de alimentación de la entidad” se hizo por el monto de 182.520 soles con la empresa Consorcio R. Romero EIRL. El Despacho Presidencial hizo la convocatoria en agosto para adquirir 15.600 kilogramos de pollo para doce meses. En el documento firmado por la entidad y el postor se acuerda proveer de 1.300 kilos de pollo mensuales.

Si se hace un cálculo de los gastos durante 2023 hasta octubre, la gestión de Dina Boluarte habría gastado casi 2 millones de soles en conceptos de alimentación, según órdenes de compra y licitaciones otorgadas. Cabe resaltar que aún falta dos meses para cerrar el año, y aún se contempla adquirir suministros de pescados por montos de 312.105 soles. Sin embargo, según las actas del otorgamiento de la buena pro, se declaró como desierto por no haber más de un postor que cumpla los requisitos para hacer el contrato. De la misma manera sucedió con el suministro de abarrotes (cereales, harinas, aceite, azúcar, atún y más), y para la adquisición de alrededor de 145 mil unidades panes y similares (que incluye panetones y kekes).

Por último, la entidad hizo compras de envases, cubiertos y bolsas biodegradables para el área de alimentación por seis meses. La convocatoria la ganó la empresa Nasao Corporation SAC, a la cual se le otorgó el monto de 135.581 soles.

Infobae Perú se comunicó con la oficina de prensa del Despacho Presidencial, y envió un listado de preguntas. Sin embargo, al cierre de la nota respondieron que necesitarían más plazo de tiempo para revisar las órdenes de compras y demás documentación, por lo que pidieron que el pedido de información se haga vía Transparencia.

Vales de consumo por 44 mil soles

El Despacho Presidencial, además de suscribir contratos por los alimentos, también gasta en vales de consumo a través de tarjetas electrónicas. En octubre, dio inicio a un contrato con la conocida empresa Corporación Vega S.A.C, tienda supermercado de venta de abarrotes y demás productos de consumo masivo. El monto invertido fue de 43, 300 soles para comprar 33 vales, los cuales se pueden recargar mensualmente. El contrato con la empresa se firmó hasta diciembre.

En la convocatoria, el Despacho Presidencial señala que cada vale tiene el nombre del trabajador correspondiente, quien hará uso de este beneficio. La gestión pasada no realizó contratación por compra de vales alimenticios en tarjetas electrónicas.

Despacho Presidencial gastó 135 mil soles para adquirir cubiertos, envases y bolsas biodegradables. (Composición Infobae)

Crisis alimentaria avanza en el Perú

Mientras en el Despacho Presidencial se asegura de abastecerse por 12 meses con diversidad de alimentos, y de la mejor calidad, la crisis alimentaria golpea a las familias más vulnerables, y sobre todo a las ollas comunes. Así como también especialistas en nutrición y agricultura declaran graves problemas de anemia y escasez de alimentos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que el país con mayores cifras de inseguridad alimentaria de América Latina es el Perú. “Es una absoluta paradoja que un país que produce alimentos, con una biodiversidad enorme, no los pueda consumir debido a los altos precios”, señaló Mariana Escobar, representante de la FAO en Lima.

Red de Ollas de Lima, preocupadas por crisis alimentaria, le piden a Dina Boluarte que les informe sobre la reunión que tuvo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ante un panorama de recesión económica, de los 33 millones de habitantes en el Perú, 16,6 millones de peruanos están en inseguridad alimentaria moderada y grave, según un informe de la FAO. Esta cifra se ha duplicado desde el 2019, año en el que se registraba 8 millones de peruanos en pobreza alimenticia. Es decir, más de la mitad de la población carece de comida suficiente. La Red de Ollas de Lima expresan preocupación por esta crisis. A inicios de octubre le solicitaron a la presidenta Dina Boluarte que les informe sobre la reunión que tuvo con la FAO, pues poco se conoció sobre los temas que trató la mandataria con el jefe de la organización.

“No estamos solo para la foto. Las ollas comunes necesitan respuestas reales”, indicaron, a través de sus redes sociales.

“Hasta ahora no tenemos en el país una política alimentaria realmente efectiva para revertir la crisis. Y la Ley que promueve la Recuperación de Alimentos en Perú no tiene reglamentación y por ende no se implementa”, enfatiza la presidenta del Colegio de Nutricionistas, Jessica Huamán.

Cinco organizaciones especializadas en el tema sostienen que el hambre también se agrava con las reiteradas perturbaciones por el clima y los conflictos sociales. Más de 122 millones de personas más se enfrentan a ello desde antes de la pandemia, indica la FAO.