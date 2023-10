El Paradigma del Negocio Regenerativo

Hoy en día se calcula que consumimos más recursos de los que la Tierra pueda precisamente regenerar o abastecer en un año. EFE/ Francisco Guasco

Según Acciona, a fines de la década de 1960, el planeta podía generar recursos suficientes para todo el año. No obstante, hoy en día se calcula que consumimos más recursos de los que la Tierra pueda precisamente regenerar o abastecer en un año. De mantenerse esta tasa de consumo, técnicamente requeriríamos casi dos planetas para sostener nuestra forma de vida y sistemas económicos actuales impulsados por hábitos de consumo, obsolescencia programada y economía lineal. Es en este contexto que surge el paradigma regenerativo, mismo que busca fomentar una mayor capacidad de recuperación ecosistémica.

Diagnóstico, Restauración, Regeneración y Sostenibilidad

La apuesta regenerativa, sin embargo, cuenta con varias fases. Se parte con un diagnóstico situacional, es decir, el comprender y el dimensionar donde y que tipos de daños puntuales se han causado a un determinado entorno. Tras el diagnóstico, viene la fase de estrategias de restauración. Restaurar implica retornar al estadio inicial tal y como se encontró al área geográfica intervenida. Concluida la restauración, la regeneración contempla ya iniciativas y acciones que posibiliten que un entorno ecosistémico cuente con recursos o facilidades para robustecer su capacidad de, específicamente, regenerarse a pesar de las actividades económicas que allí se lleven a cabo. Por ejemplo, un campo de cultivo que haya sido diagnosticado como desgastado o presenta suelos salinizados requerirá estrategias de restauración. Posteriormente, para regenerarla, y con la ayuda de expertos en ingeniería forestal, ecólogos, biólogos, químicos, entre otros especialistas, se pueden adicionar componentes o elementos bióticos (animales, plantas, microorganismos) y/o abióticos (piedras, tierra, materiales orgánicos no-viviente) para fomentar y robustecer su capacidad de reparación. Finalmente, de ser exitosa esta fórmula, se alcanzará la sostenibilidad ecosistémica.

Medioambiente y cadenas de valor compartido y de valor agregado

Hoy en día, la sostenibilidad es un buen objetivo, pero no es del todo suficiente. El negocio regenerativo es aquel que presenta un enfoque empresarial que busca preservar los entornos naturales a la par que impulsa la integración social y desarrollo de cadenas de valor. En simple, las empresas regenerativas no sólo intentan reducir sus impactos negativos, sino también ambicionan mejorar activamente el entorno que los rodea incluyendo las comunidades que hacen parte de este y su progreso económico.

Ahora bien, en los últimos años se ha producido un cambio significativo en la forma en que las empresas ven la sostenibilidad y las acciones necesarias para lograrla. Por ende, adoptar un enfoque regenerativo en los negocios requiere un cambio fundamental en las prácticas comerciales y es capital para cualquier organización que aspire a lograr un impacto y un crecimiento positivo que cimente su legitimidad societal y su competitividad en el mercado. Por ejemplo, si hablamos de la producción de la cadena de café en áreas rurales, claramente se tiene que entender que la calidad del grano de café no solo es dependiente de la calidad de componentes presentes en el sustrato de la tierra (nutrientes) sino de la interdependencia ecológica entre diversas especies animales y vegetales, de insectos y microorganismos. Todos estos actores/factores influyen. Entonces, con este entendimiento, se pueden alcanzar modelos regenerativos de café en lo ambiental pero también, en lo social y en lo económico. Evidentemente, un entorno ecosistémico sano genera productos de calidad, puestos de trabajo y cadenas de valor compartido. Gana la empresa, gana la comunidad, gana el medioambiente, esa es la fórmula del ideal regenerativo. Pero además del valor compartido debemos hablar también de valor agregado; café de calidad en grano o molido, envasado, nibs de café con chocolate, entre otros derivados.

El objetivo final es una economía regenerativa, apalancada, en muchos casos, por una economía circular que funge de vital catalizador

Generar la regeneración

Si bien muchas empresas se están mostrando su interés en este paradigma de negocio, las que están activamente trabajando en tornarse regenerativas son pocas aún. Identificamos principalmente a gigantescas corporaciones multinacionales en consumo masivo, agroindustria y pesca. Esto, sin embargo, no significa que no existan iniciativas o activaciones regenerativas en muchas otras empresas. La prioridad —debemos resaltar— debe ser pasar de la intención regenerativa a la acción regenerativa. Para ello, se requiere alinear, medir y monitorear una estrategia empresarial regenerativa incluyendo acciones correctivas. De esta manera, el objetivo final es una economía regenerativa, apalancada, en muchos casos, por una economía circular que funge de vital catalizador. Empero, generar la regeneración empresarial no es tarea fácil si consideramos los actuales desafíos inmediatos que enfrentan las empresas. Urge apertura, planificación, definición de métricas y recursos.

Enfoque sistémico regenerativo

Un gran número de estudios publicados enfocados en analizar el comportamiento organizacional de diversas empresas de distintos sectores coinciden que una economía regenerativa requiere una sólida articulación con agricultores y productores. La idea es que estos últimos aprendan, apliquen y monitoreen su propia gestión dentro de la misma cadena de valor. Esto abarca desde la zona de afectación directa hasta las ramificaciones de distribución del giro de negocio. Estas prácticas de agricultura regenerativa son además una parte importante para reforzar el medioambiente, promover la seguridad alimentaria y proteger los recursos para las generaciones venideras.

Por otro lado, la perspectiva de ganadería regenerativa también es un modelo de producción que sigue creciendo en algunos países. Esto incluye la cría de bovinos, ovinos y caprinos e incluso aves. Su impacto en el medioambiente demanda un análisis sistémico de procesos que permitan mejorar prácticas tanto desde el trato respetuoso a los animales, la reutilización de los residuos producidos hasta la optimización de eficiencias. Sin duda, un modelo de ganadería regenerativa exhibe ciertas limitaciones para lo cual se requieren estudios de impacto ambiental precisos y transparentes.

Casos de empresas regenerativas

Entre algunos ejemplos de iniciativas relacionadas con modelos de negocios regenerativos podemos encontrar a una importante firma francesa de lácteos que afirma trabajar estrechamente con agricultores en Estados Unidos para implementar prácticas agrícolas regenerativas. Por su parte, una corporación estadounidense de bebida gaseosa ha anunciado que regenerará 7 millones de acres de tierras agrícolas para 2030. Su meta es implementar prácticas regenerativas a lo largo de su huella agrícola. Asimismo, la empresa británico-holandesa líder de consumo masivo global, anunció que todos sus proveedores de primer nivel recibirían un salario digno. De igual modo, la reconocida empresa -y titán del consumo masivo- de origen suizo ha alineado esta filosofía de negocio dentro de su cadena productiva. Serán los resultados, en los cuatro casos, los que determinen su genuina capacidad regenerativa.

Hacia una nueva filosofía de negocios

Un modelo de negocio regenerativo reconoce la interdependencia de la comunidad, los recursos y la industria para sustentar la vida y cultivar el crecimiento en todos los aspectos económicos, sociales o ambientales. Por ejemplo, una empresa que adopte un enfoque sostenible en el embalaje podría utilizar plástico reciclado, pero ello no elimina las cantidades excesivas de plástico descartados sobre el medioambiente. Por otro lado, el packaging regenerativo que está fabricado a partir de un material que reduce su impacto en el ecosistema durante su vida útil es una alternativa mejorada. En similar tenor, las materias primas biodegradables para embalaje pueden ofrecer un impacto mínimo en el ecosistema ya que pueden descomponerse fácilmente.

Modelos regenerativos para el Perú

En los últimos años, la Amazonía en su conjunto, viene siendo amenazada por la creciente deforestación y degradación de bosques, causada por la tala ilegal, la agricultura y ganadería con prácticas insostenibles y prácticas agropecuarias inadecuadas. Esto incluye el uso excesivo de químicos que alteran el equilibrio ecológico de los ecosistemas amazónicos (minería ilegal y agricultura contaminante). Al respecto, un reporte del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina en el 2021 establece que al sur de la región Madre de Dios, el impacto de la expansión agrícola ha superado al de la minería aurífera. Adicionalmente, la actividad ganadera es sindicada como responsable del 35.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para enfrentar esta última problemática, se creó la Alianza por una Ganadería Regenerativa en la Amazonía Peruana AGRAP, la cual es una iniciativa que busca recuperar y regenerar los bosques de la Amazonía. Diversas iniciativas de promoción de prácticas sostenibles en la actividad agrícola, ganadera y programas de educación y capacitación son dirigidas a los productores y profesionales agropecuarios de varias provincias. Hablamos de Tambopata y Tahuamanu en Madre de Dios.

Finalmente, los desafíos que como sociedad global enfrentamos son numerosos. Esto concretamente se refiere al uso de recursos críticos y la pérdida de biodiversidad. Es necesario por estas razones desterrar la visión cortoplacista de negocios. Un modelo de negocios regenerativos es sinónimo de una visión estratégica y de cultura organizacional de largo aliento.