Maíz morado peruano es sembrado en Galicia, España, y el curioso resultado arrasa en Tik Tok

La joven espera poder probar la deliciosa chica morada del Perú.

El maíz morado es un ingrediente conocido por su uso en diversas recetas populares, como la mazamorra morada o la chicha morada. Este superalimento, originario de Perú, es cultivado desde tiempos preincaicos y ha sido representado en diversas cerámicas de la Cultura Mochica, que datan de hace más de 2 mil 500 años.

Existen personas que afirman que el maíz morado peruano solo puede crecer en su país de origen. Por esta razón, Sandra, una joven española conocida en TikTok como @veggiedritt, decidió experimentar sembrando maíz morado en su hogar de Galicia, España. Antes ya le habían advertido que el maíz podría resultar con granos blancos o incluso sin granos y que, en el mejor de los casos, no tendría la misma calidad y sabor.

Sandra y su madre cultivaron el maíz por semanas y cuando iniciaron la cosecha de las mazorcas los resultados no fueron alentadores. Algunos de los maíces no crecieron adecuadamente o carecían de granos, mientras que otros tenían granos irregulares, aunque estaban pigmentados de morado. La española comentó que tal vez no era el momento adecuado para cosechar, ya que algunas mazorcas estaban verdes.

El maíz morado peruano vs. el japonés

Factores como el PH y las horas de luz natural en territorio peruano determinan la calidad y coloración del maíz morado. Composición: Infobae Perú.

La joven también tenía otro tipo de maíz morado, el rallado japonés. Al compararlo con el maíz peruano, observó que la planta del maíz japonés había crecido sin inconvenientes y que sus granos estaban en perfecto estado, a diferencia del maíz peruano. Ligeramente decepcionada, Sandra expresó su deseo de que el producto nacional crezca, ya que deseaba preparar chicha morada, incluso si tenía que hacerlo con el maíz rallado japonés.

Finalmente, Sandra contó que su mamá no quiso darse por vencida, así que se subió a lo más alto de la planta de maíz peruano y pudo obtener una mazorca en buen estado, muy pequeña y con los granos desiguales pero tenía mucha mejor pinta que los anteriores. Con ese maíz dijo que esperaba preparar alguna receta.

Maíz morado peruano tiene alto grado de tintura. (Andina)

Así fue el proceso del maíz morado en España

Al ser un producto único que crece en tierras peruanas, el resultado no fue el esperado.

La influencer española nos cuenta que se aventuró a plantar maíz morado peruano en suelo español por primera vez, y lo que más la sorprendió fue lo alto que llegó a crecer la planta, más de 3 metros y medio de altura. La joven recalca que no tenía muchas esperanzas de que germinara, pero estaba emocionada por la posibilidad de probar una deliciosa chicha morada.

Reacciones de los cibernautas

En la larga lista de comentarios, muchos animaban a la joven a seguir intentándolo, mientras que otros señalaban que el maíz morado de Perú no crecería adecuadamente en tierras españolas debido a que no eran las condiciones más propicias para su desarrollo. Algunos pedían explicaciones al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) sobre la salida del producto nacional.

Entre las reacciones se podían leer: “¿Senasa, qué sucedió? ¿Senasa, permiten exportaciones así de fácil?”, “¿Qué pasó con Senasa? Parece que hablaron mucho”, “No crecerá porque las tierras de Perú tienen nutrientes que no se encuentran en otros países”, “El problema es el clima. Nuestros maíces morados en Perú son perfectos debido a nuestros microclimas únicos en el mundo”, entre otras.

¿Por qué el maíz morado peruano no crece en otro país?

Mientras el maíz japonés prospera en Galicia, el maíz peruano presenta inconvenientes y resultados inconsistentes en la misma región.

El maíz morado prospera especialmente en Perú debido a que sus tierras tienen un nivel determinado de PH (Potencial de Hidrógeno) y cuentan con un número adecuado de horas de luz natural. Estos son los principales factores que favorecen el desarrollo exclusivo del maíz morado en comparación con otros países. En otras regiones, la ausencia de estas condiciones específicas puede influir en la coloración amarilla o blanca del maíz.

Exportación de maíz morado peruano al mundo

Según el portal AgroPerú, hasta el final de abril, las exportaciones de maíz morado peruano alcanzaron las 240 toneladas, con un valor de 560 mil dólares. Esto representó una disminución del 3% en volumen, pero un aumento del 18% en valor, de acuerdo con Freshfruit.

El maíz morado peruano se exportó a diez países. Estados Unidos concentró el 66% del volumen y el 79% del valor total de las exportaciones, habiendo adquirido 156 toneladas por un monto de 445 mil dólares.

Postres peruanos a base de maíz morado

El maíz morado, un grano que se origina en las montañas de los Andes peruanos es considerado un símbolo distintivo de Perú y principal ingrediente para los postres peruanos más exquisitos. Entre ellos están:

La Mazamorra Morada es uno de los postres típicos del Perú, es considerada como un producto bandera que esta hecha a base de Maíz Morado, cabe destacar que su preparación es por un motivo en especial, según su historia desde hace años la mazamorra morada se prepara tradicionalmente en conmemoración al «Señor de los Milagros» en el mes de octubre.

Este postre peruano ofrece notables ventajas para la salud debido a que incorpora ingredientes naturales y saludables con propiedades nutricionales y medicinales destacadas. Por ejemplo:

El Maíz Morado retarda el envejecimiento celular, fortalece el sistema inmunológico, regenera el colágeno, y entre otros beneficios.

El Chuño protege el estomago de la gastritis, previene el colesterol, ayuda a bajar de peso, es una gran fuente de energía, refuerzo los dientes y los huesos y entre otros benéficos.

La Canela es un gran antioxidante y fuente de calcio, bueno para los huevos y el cabello, alivia los dolores estomacales, reduce los niveles de estrés, retrasa el envejecimiento celular.

La chicha morada, desde los periodos precolombinos, este líquido se valoraba altamente en rituales espirituales, además de tener un papel en la medicina tradicional. En aquel entonces, su elaboración incluía una etapa de fermentación para realzar su sabor, similar al proceso de la chicha de jora. Sin embargo, en épocas más recientes, su preparación evolucionó para incorporar nuevos ingredientes, dando lugar al sabor que se conoce hoy en día.

El Queque de Maíz Morado es uno de los postres mas creativos del Perú, su ingrediente principal el Maíz Morado. Además, presenta grandes beneficios para la salud, ya que algunos ingredientes son naturales, saludables y posee propiedades nutricionales y medicinales, como por ejemplo:

El Maíz Morado retarda el envejecimiento celular, fortalece el sistema inmunológico, regenera el colágeno.

La Pecana (Nuez) reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, regula el nivel de azúcar en la sangre, ayudan a saciar el hambre por mas tiempo.

Propiedades Nutricionales

Día Nacional del Maíz morada (Andina)

El maíz morado contiene antocianinas, que son antioxidantes; en otras palabras, son sustancias químicas que se encargan de eliminar los radicales libres o moléculas que se acumulan en las células sanas y desencadenan una cascada que eventualmente resulta en daño a tejidos y órganos. Esto repercute en el envejecimiento celular y en la aparición de diversos tipos de cáncer.

“Se ha determinado que el maíz morado INIA 601 es superior a las demás, pues tiene rendimientos de hasta 5,2 toneladas por hectárea, frente a las 3,5 toneladas de las otras. Además, contiene 6,34 % de antocianinas en coronta y 3,03 % en panca”, manifestó Alicia Medina Hoyos, investigadora responsable del proyecto.