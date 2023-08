Magaly Medina advierte con despedir a miembro de su producción que proporcionó el DNI de ‘La Uchulú’ a Andrés Hurtado| Captura: Magaly TV La Firme

Arde Troya. En la emisión más reciente de “Magaly TV La Firme” el 29 de agosto, la conductora Magaly Medina recibió a la conocida influencer ‘La Uchulú’ como invitada. Durante el programa, abordaron el difícil episodio que la joven atravesó en el reality “La Casa de Magaly”, donde dos de los participantes, Carlos Cacho y Andrés Hurtado, la pusieron en una incómoda situación respecto a su identidad de género.

Como se recuerda, el maquillador y el conductor de Panamericana Televisión intentaron realizar bromas inapropiadas con la TikTokera en relación con el pronombre que prefería para ser tratada. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no podían sostener la broma, pues Etza Alanís Reategui Wong estaba a punto de abandonar el reality.

“¿Uchu, tú te acuerdas de que cuando empezó el programa acá afuera te dije que íbamos a hacer show? Yo pensé que por dentro eras un cómico, ¿sabes? Yo no te conocía. Yo pensaba que te ponías una peluca y te vacilabas, pero no sabía que eras trans. Pero ahora te respeto como tal. Eres mi hija y punto”, manifestó el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, intentando justificarse.

Andrés Hurtado revela que no 'sabía' que La Uchulú es una mujer trans. (Captura: Magaly TV La Firme)

Ante ello, Magaly Medina le pidió las disculpa a Etza por el mal momento y advirtió en vivo que iniciará una investigación entre los integrantes de su producción para saber quién le dio la DNI de ‘Uchulú’ a Andrés Hurtado. Recordemos que el presentador amenazó a la joven con mostrar su DNI para saber como había firmado. Esto también fue avalado por Carlos Cacho.

“¿Por qué quieren que la trate de ‘ella’?... Un momento, ¿Qué dice su DNI? Vamos a la documentación. Si ella como fuera ha firmado un contrato, entonces hay un DNI en el contrato. Que me traigan el DNI”, exigía el maquillador en aquella oportunidad, tratando de ayudar a Andrés al ser confrontado por la ‘Uchulú’.

“(...) Nosotros no podíamos intervenir donde tú dices que te mostraron tu DNI. Eso sí, me pareció agresivo y te pido disculpas a nombre de la producción”.

Por consiguiente, la figura de ATV anunció que tomaría acciones en lo que se refiere a su equipo de producción debido al incidente incómodo. ‘La Uchulú’ hizo hincapié en que el momento más problemático fue cuando su DNI fue revelado en público sin su consentimiento. En respuesta, Medina se disculpó y se comprometió a llevar a cabo una investigación al respecto.

“Yo voy a hacer las indagaciones del caso porque nadie tenía el derecho, nadie de producción, de darle a ninguno de los habitantes de ‘La casa’ tu DNI. Eso fue un abuso que yo veré que, quien lo haya hecho, nunca más trabaje en un reality conmigo”, expresó enojada la periodista de espectáculos.

Magaly Medina le pidió disculpas en vivo a 'La Uchulú' por comentarios transfóbicos y advirtió que investigará quien de la producción le dio el DNI a Andrés Hurtado. (Captura: Magaly TV La Firme)

Carlos Cacho se disculpa con ‘La Uchulú’ tras comentario transfóbico

El maquillador Carlos Cacho sostuvo una conversación con la influencer ‘La Uchulú’ en la cocina de ‘La Casa de Magaly‘, con el propósito de abordar de manera calmada el conflicto que habían tenido en la sala con Andrés Hurtado, el cual finalmente generó que lo acusaran de ser transfóbico en las redes sociales.

“Tengo dos cosas que decirte, ven conmigo, las dos solas, ven”, le pidó Cacho a la tiktoker. “No pensé que te molestaba tanto ese tema, no pensé que te fastidiaba. ¿Quién te agarró de punto? ¿Andrés? ¿Yo? Ay, no. Bueno, ya fue, ¿no? Ya Andrés habló contigo y sabemos que por ahí no va. Y si te ha molestado algo, discúlpame”, sostuvo.