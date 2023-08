Congresista Wilson Soto denuncia intento de secuestro de su hijo y asalto de su vivienda

Congresista Wilson Soto aseguró que quisieron secuestrar a su hijo en su domicilio en Chosica. Canal N

Esta tarde, el congresista de Acción de Popular, Wilson Soto, denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda, ubicada en Chosica. Además, estos sujetos intentaron secuestrar a su menor hijo de diez años.

“Los delincuentes han entrado a mi domicilio, han destrozado toda la puerta de mi casa y, a la vez, querían llevarse a mi hijo”, declaró el legislador a Canal N.

El congresista relató que a las 14:00 horas salió de su vivienda junto a su esposa, momento que fue aprovechado por los hampones para ingresar al recinto. Es así como se llevaron algunos artefactos e incluso intentaron raptar a su primogénito.

Te puede interesar: Hernando Guerra García defiende permanencia de Alejandro Soto como presidente: “Cambio es una mala señal”

Ante ello, Soto sostiene que se comunicó con el ministro del Interior, Vicente Romero, a quien le brindó detalles de lo sucedido. Ante ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha llegado a su domicilio para realizar las indagaciones correspondientes. “Ya no podemos tener tranquilidad en nuestra vivienda y, más aún, personas menores que están en el interior de nuestra casa. Se quedan con el trauma. ¿Cómo vamos a permitir esto?”, continúo.

Congresista Wilson Soto denunció que sujetos intentaron secuestrar a su hijo en Chosica| Andina/Canal N

Intento de secuestro

Los delincuentes ingresaron cuando su hijo se encontraba en el interior. Sin embargo, no solo estos sujetos se llevaron los artículos, sino también intentaron secuestrar al menor, quien reaccionó rápidamente y se encerró en el baño.

“Todos estos actos [...] le van a dejar huella. Querían llevarse a mi hijo, pero felizmente yo le doy algunas instrucciones. Él se metió en el baño y se encerró, bueno no pasó a mayores cosas. Los objetos se recupera”, contó.

Además, refirió que el menor se encuentra “estable” y en unos momentos será trasladado al médico legista. Ante ello, pidió a la PNP a identificar y ubicar a los responsables de este asalto.

Congresista Wilson Soto denuncia intento de secuestro de su hijo y asalto de su vivienda| Carlos Villarreal (@KikesitoVH)/Canal N

Denuncia insultos

Por otro lado, recordó que había sido amenazado por un ciudadano extranjero, quien lo insultó. Esto sucedió hace algunas semanas, por lo que la denuncia lo hizo en la comisaría de Chaclacayo.

Te puede interesar: Héctor Valer, cuestionado por sanciones y denuncias, sería parte de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética

“Hace un mes, un ciudadano colombiano vino a insultarme, no lo he hecho público, pero sí lo denuncié [...] puede ser un amedrentamiento”, agregó y no descartó que se trate de un evento que se puede relacionar.

A través de una misiva, el legislador indicó que los efectivos policiales y peritos están realizando las diligencias de ley para que se inicie las investigaciones correspondientes. A su vez, precisó que desde el Parlamento lucharán contra la inseguridad y desde el gobierno se tomen las medidas necesarias.

Te puede interesar: Exasesora de Susel Paredes es condenada a cadena perpetua por violar a menores en San Martín de Porres

“A la opinión pública, al Poder Judicial, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y a la Policía Nacional, denunciamos que en horas de la tarde de hoy 30 de agosto, en un hecho criminal, unos delincuentes asaltaron mi vivienda e intentaron secuestrar a mi menor hijo, que se encuentra recuperándose del susto ocasionado”, se lee.